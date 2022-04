Un nuevo capítulo en la seguidilla de estafas que atraviesa la provincia con cinco financieras denunciadas por delitos de defraudación, salpica ahora a la Justicia.

Mientras Edgar Bacchiani continúa internado en una clínica privada de Catamarca por un ataque cardíaco, se conoció que entre las iniciativas del aparente trader también estuvo invertir en un equipo de profesionales, algunos de los cuales pertenecen al ámbito del Poder Judicial.

"¿El Poder Judicial es independiente? Está muy lejos de ser y de parecer", comienza la denuncia pública del arquitecto Fernando Rivera, ligado al ámbito político en otros tiempos.



El profesional dio a conocer una denuncia realizada ante la Corte de Justicia y remitida al Juez Federal Miguel Ángel Contreras.

"Considero los hechos de una gravedad institucional sin precedentes", expresó. Y aclaró que "no soy damnificado y solo me guía el interés de mostrar que algunos miembros de la Justicia no hacen honor a tan alto cargo".

La denuncia detalla que "un grupo de funcionarios judiciales, abogados y magistrados en representación del Poder Judicial, al disputar un evento deportivo en la provincia de San Juan, conforme a las fotos que acompaño que fueran publicadas en la red, tomó estado público que en la vestimenta deportiva que se utilizó, contaba como único Sponsor a la empresa Adhemar Capital S.A., cuyos titulares hoy se encuentran investigados, y denunciados penalmente por haber perjudicado a muchos catamarqueños".

"Los funcionarios que hacían publicidad con su atuendo deportivo a esta empresa, deben ser quienes realicen la investigación en sede penal de los supuestos hechos delictivos llevados a cabo por la firma. Lo que colisiona con la función judicial en desmedro de la equidad y justicia de los administrados", señala.

La denuncia se acompaña de 33 fotos y un pendrive con las grabaciones correspondientes al hecho.

La acusación esgrime que "los jueces, fiscales y secretarios, deben tener una clara independencia de los otros poderes y de la sociedad civil, deben guardar una conducta pública y privada al honroso cometido de juzgar o imputar penalmente según mi entender a cualquier integrante de la sociedad civil o funcionario del Estado y deben guardar total independencia".

Y aclara que "se advierten numerosos abogados de los cuales no merecen ningún reproche, pero si lo merecen los que cumplen funciones judiciales".

La semana pasada la Justicia Federal imputó a Bacchiani y el directorio de Adhemar Capital por delitos de intermediación financiera sin autorización, lavado de activos, defraudación y asociación ilícita.