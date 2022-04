LUZ GALATHEA EN EL CONTI

Este domingo se presenta en vivo la música, compositora, militante trans, escritora, poeta y artista visual Luz Galathea, pionera del rock con sello y furia trans, para recorrer los temas más destacados de su carrera en los escenarios y de su disco “Amores en el estío”, disponible en Spotify y Soundcloud. El concierto se dará en el marco del Festival Sumar, un movimiento cultural de producción colectiva, autogestiva, colaborativa, inclusiva y federal que promueve las expresiones artísticas, el desarrollo de lxs artistas en producción autogestiva y la formación de público participativo en todas las disciplinas contempladas por el festival. Domingo 24 de abril a las 19:30 en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Av. Del libertador 8151.

HIJO DEL CAMPO, NUEVA TEMPORADA

Este viernes estrena la séptima y última temporada de la obra teatral escrita y protagonizada por Martín Marcou, con dirección de Martín Marcou y Leandro Martínez y música en vivo de Carolina Curci. Únicas siete funciones para atestiguar un tiempo de esquila que señala el monótono verano patagónico, en donde puertas adentro habita una gran soledad en el interior de un gaucho queer, que despierta de su siesta en un cuarto humilde y se desvanece del sueño para compartir con el público otros sueños arrebatados violentamente por la tradición patriarcal. Estreno: viernes 22 de abril a las 21. Funciones: viernes a las 21 en Espacio Tole Tole Teatro, Pasteur 683.

FIESTAS

La Warhol. Este viernes, con venta de entradas anticipadas online y en puerta hasta agotar capacidad, llega una nueva edición de La Warhol a pura fiesta, pop, brillantina, barra de tragos y muchas sorpresas e invitades. Viernes 22 de abril desde las 23:59 en Chacabuco 947.

Fiesta Jolie. Este miércoles la Jolie cumple 10 años de miércoles de fiesta y de sumarle un sábado a la semana a puro arcoíris, amor y delirios varios. El line up irá apareciendo sorpresivamente en sus redes mientras ya se pueden reservar las entradas gratuitas. Miércoles 27 de abril a las 21 en Sala Siranush, Niceto Vega 4737.

MUSICA

Not even. La cantautora Cam Beszkin lanzó el nuevo videoclip de su último single folkie: "Not even", filmado en plena pandemia y en diferentes etapas temporales en la Isla Libertad en Gualeguaychú, con idea y realización de Pedro Irigoyen y la danza de Irene Quiroga. Se puede ver en YouTube: Cam Beszkin.

TERTULIAS

Peña colada. Encuentro de música, poemas y canciones. Con: Marcela Pedretti -piano, voz, composición-, Juan Krymkiewicz -guitarra, piano, accesorios, voz, composición-, Diego Bergesio -guitarra, voz, composición-, Pablo Marchetti -voz, palabras, versos- + Daniela Horovitz (socia fundadora). Invitados sorpresa: Nati Lagos y Los Hermanos Butaca. Sábado 23 de abril a las 19:30 en Je Suis Lacan, Balcarce 749.



Karaoke retro. Este sábado vuelve el karaoke queer comandado por Pablo Sonix en una edición especial "Back to 1999", con canciones para corear a puro hit entre las décadas del 90 y del 2000. Sábado 23 de abril a las 22 en LCDB, Villa Crespo, dirección por Inbox de Facebook.

TEATRO

Kabaret Elektro Pank. Continúa en abril con poesía, humor, erotismo y mucha música el mítico cabaret del under porteño: Emiliano Figueredo protagoniza la obra de un solo intérprete, escrita y dirigido por Peter Pank, evocando los poemas eróticos de Vera Valdor con el electropop de Amanda 8 y Peter Pank & Los Chicos Perdidos. Entrada a la gorra. Sábado 23 de abril a las 23:30 en Feliza, Av. Córdoba 3271.

Lorca, el teatro bajo la arena. Nueva y décima entrega del Ciclo Invocaciones, en el cual una directora contemporánea repiensa a un director del siglo XX, en esta oportunidad, para traer a Federico García Lorca al presente de la mano de Laura Paredes. Sábados a las 21 y domingos a las 20 en el Centro Cultural San Martín, Sarmiento 1551

Custodio de la noche. Reestrenó la obra teatral, monólogo, texto, cuerpo y danza butoh de Emma Yorio, interpretada por Darío Machado y con dirección de Graciela Gómez. Viernes 22 de abril a las 20 en la sala Sigue la Polilla, Castro Barros 874.

RECITALES

Karen Bennett. La cantautora se presenta nuevamente en vivo para una noche de rock con entrada a la gorra, nuevo repertorio e invitades de luxe, con adelantos y sorpresas varias. Sábado 23 de abril desde las 20 en el Viejo Buzón, Neuquén 1100.

Kumbia Queers. Este sábado se sube a las tablas la icónica banda de tropi punk junto a Dat García y VJ Lula Delcráneo, en el marco del festival TeGe. Sábado 23 de abril desde las 19 en Av. Meeks 1066, Temperley.

Gatitas Veganas. Se presentan en vivo en el marco del ciclo "Que se escuche", la serie de recitales organizada por el Recoleta protagonizada por mujeres que hablan de la libertad, del deseo y de su tiempo. En esta oportunidad, Agus Vivo, Ine Maguire y Chipi Rud se juntan para crear un espacio para hacer canciones compartidas y gritar a viva voz. Viernes 22 de abril a las 20 en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930.

Otoño de Koalas. Continúa el ciclo de videos y conciertos curado por Fabián Jara, DJ residente del club cultural queer Feliza, pensado para encender y visitar artistas disidentes y sus obras con actitud diversa y disidente. Esta semana se estrena el videoclip "Mejor versión" de la compositora, cantante, saxofonista y guitarrista Michelle Bliman, con un show en vivo gratuito. Jueves 28 de abril a las 22 en Hasta Trilce, Maza 177.

China Roldán + Lara Moure Net. Nueva presentación en vivo de las Sesiones Folk, el ciclo musical pensado para conectarse con la raíz, la identidad, la naturaleza, el paisaje interior y la voz propia en clave original y disidente. Este jueves toca la China Roldán con Lara Moure Net, presentándose por primera vez a dúo. Jueves 28 de abril a las 20 en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930.

CINE

Parakultural 1986-1990. Durante los viernes de abril la Manzana de las Luces proyecta una selección de cine sobre rock nacional en la Sala de Representantes, con entrada libre y gratuita. Este viernes llega el documental de Natalia Villegas y Rucu Zárate, sobre uno de los espacios pioneros del arte y el artivismo under en Buenos Aires. Viernes 22 de abril a las 20 en la Manzana de las Luces, Perú 272.

MUESTRAS

Guerrilleras. Inauguró la muestra que se interroga sobre cómo hablar de los cuerpos, cómo deconstruirlos de la maquinaria cotidiana que los estandariza, a partir de un proyecto escultórico a escala del cuerpo natural que interactúa con el público con fragilidad, fuerza, circunspección y absurdo. Se puede visitar de martes a viernes de 13:30 a 22 y sábados, domingos y feriados 11:15 a 22 en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930.

DIPLOMATURA

Equidad de Género en Salud 2022. El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y la Universidad Nacional de La Plata abrieron la inscripción para la Diplomatura en Equidad de Género en Salud, una propuesta pedagógica que busca generar un espacio de reflexión de las prácticas en salud desde una perspectiva feminista, transfeminista e interseccional, destinada a trabajadorxs de salud, docentes, activistas y referentes de la comunidad. La diplomatura es no arancelada, con cupos limitados. Cinco seminarios de modalidad virtual y sincrónica los martes de 14 a 16, cada dos semanas, de mayo a diciembre. Hay tiempo de anotarse hasta el 24 de abril. Más información e inscripciones en bit.ly/diploequidad

TALLERES

La esfera emocional. Taller dictado en dos ediciones por Maruja Bustamante y Yanina Gruden para actuar textos no dramáticos y actuar y escribir, con la propuesta de trabajar la actuación desde la creación personal buscando crear un material particular que quiera actuar el mismx participante. En la primera edición se utilizará como punto de partida textos no dramáticos para ampliar la imaginación, y en la segunda se tomarán en cuenta las propuestas de la primera edición. Modalidad presencial los lunes de 19:30 a 22:30 comenzando el 9 de mayo. Ocho encuentros cada edición en NÜN Teatro Bar, Ramírez de Velasco 419. Informes e Inscripción a [email protected]

Del Yo al Nosotras. Experiencias de gestión cultural feminista. Este jueves se abre la inscripción online para el taller que invita a conocer y reflexionar sobre el trabajo que llevan adelante mujeres latinoamericanas enmarcadas en los distintos feminismos mediante procesos de construcción colectiva en el campo cultural, con la coordinación de Romina Bianchini el sábado 7 de mayo a las 10 en el Centro Cultural Recoleta. Inscripciones y más información en centroculturalrecoleta.org

CONVOCATORIAS

Discos Cardinales. Continúa abierta hasta el lunes 2 de mayo la convocatoria para grupos o solistas nacionales de cualquier género musical que hayan grabado un álbum, single o EP entre marzo de 2021 y marzo de 2022 y deseen participar del espacio de La Usina del Arte para formar parte de la programación presencial durante 2022, incluyendo cobertura de foto y video, transmisión por streaming para todo el país y difusión. Bases y condiciones en Instagram: @usinadelarte

Bienalsur 2023. Sigue vigente la convocatoria internacional destinada a artistas, curadorxs de cualquier nacionalidad, sin distinción de género, edad u otra categoría, para presentar de manera individual o colectiva las propuestas que se sitúen dentro del horizonte de las teorías contemporáneas del arte y la cultura, buscando problematizar u ofrecer otras miradas y aproximaciones a la multiplicidad de experiencias vitales de esta época. Cierra el 20 de mayo. Bases en Instagram: @bienalsurarte