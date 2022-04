Juntos por el Cambio salió a reforzar la alianza estratégica con la Corte Suprema en una conferencia de prensa en la que exigieron a los titulares del Senado y Diputados, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa, que hagan exactamente lo que Horacio Rosatti les ordene: nombrar a los consejeros que disponía una ley de 1997 que fue derogada. En la misma línea, la titular de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, envió una carta intimando a ambas autoridades del Congreso y dijo que, de no hacer lo que exige Rosatti, se están "alzando contra el orden constitucional". Y dijo que los denunciará por sedición e incumplimento de los deberes del funcionario público. Todos anunciaron que buscarán avanzar -en la misma línea de la Corte- en la destitución del juez de Paraná que firmó una cautelar para evitar el nombramiento de nuevos consejeros.

Fue una conferencia de prensa para lucirse cuestionando al Gobierno, al tiempo que ignoraban adrede que la Corte podría estar avanzando en facultades del Poder Legislativo. En las últimas horas, Rosatti -a quien Mauricio Macri despreció en su libro Primer tiempo y hasta reconoció que se arrepentía de haberlo nombrado- pasó a ser una suerte de prócer entre los opositores. Queda para la imaginación del lector o la lectora cómo hubieran reaccionado los mismos dirigentes si la Corte hubiera tomado esta determinación en 2016, cuando tuvo posibilidad de dictar sentencia.

La conferencia la encabezaron los presidentes de bloque y los candidatos para el nuevo Consejo de la Magistratura: el juecista Luis Juez por el Senado y la radical Roxana Reyes por diputados. En líneas generales, plantearon que nada de lo que diga Rosatti "es opinable" y que hay que acatar lo que plantea. Y exigieron a los titulares del Senado y Diputados que “retomen el camino de la racionalidad y acaten el fallo de la Corte”.

Si bien no está claro que sean Juez y Reyes quienes deban ocupar los asientos en el "nuevo" consejo, el cordobés se mostró decidido a que tampoco las intenciones de Juntos por el Cambio sean opinables: “No estamos mendigando nada que no nos corresponda. Que quede claro. Aunque parezca redundante, no es una interpretación que Cristina y Massa puedan hacer del tema. Pareciera que entramos en un juego en el que nosotros no estamos. Vamos a pedirle a Cristina Kirchner que cumpla la ley y si no la voy a denunciar penalmente por incumplimiento de los deberes de funcionario público. No estamos pidiendo que nos regale nada que no le corresponde a la oposición”, dijo Juez.

Conocido por sus declaraciones misóginas, Juez redujo toda la crisis institucional a un capricho de la vicepresidenta. “Nos vemos todos inmersos en un capricho de una mujer que le tiene pánico a la justicia. Los problemas de la Argentina son mucho más profundos que los problemas judiciales de la vicepresidenta. La gente no lo va a tolerar ni nos va a permitir que nos entretengamos en cuestiones secundarias”, afirmó Juez. "Las sentencias de la Corte deben acatarse. El único camino es el cumplimiento de la sentencia”, se sumó Reyes.

El jefe del bloque PRO en el Senado, Humberto Schiavoni, sostuvo que "el fallo de la Corte es muy claro, no es opinable sino acatable. No tiene ningún tipo de doble interpretación”. En tanto, el presidente de uno de los bloques de la UCR en Diputados, Mario Negri afirmó que avanzarán contra el juez de Paraná Daniel Alonso, en sintonía con la Corte, que no solo anuló su fallo sino que lo denunció ante el Consejo (que también preside Rosatti). Negri dijo que pedirán que Alberto Fernández que retire el pliego del juez Alonso que está nominado en el Senado para ocupar un lugar en la cámara penal de la ciudad de Buenos Aires. De esta forma, y sin temor al principio de contradicción, en una misma conferencia dijeron que los fallos judiciales no son opinables y pidieron destituir a un juez por una cautelar.

Por su parte, el jefe del bloque PRO en Diputados, Cristian Ritondo, afirmó: “Llamamos a la reflexión a Massa y a Cristina Kirchner para que retomen el camino de la racionalidad y acaten el fallo de la Corte. Este tipo de fallos no tienen una libre interpretación sino que son de cumplimiento efectivo”.

Antes de la conferencia de prensa, Carrió ya los había primereado con una carta que envió tanto a Massa como a CFK. En ella les exigió que integren a los nuevos consejeros dispuestos por el fallo de la Corte. Y los amenazó: dijo que “cualquier otra decisión”, que no sea avanzar con los nombramientos, representa “un alzamiento inadmisible contra una sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en definitiva, un alzamiento contra el orden constitucional”. Y dijo que los denunciará penalmente, en ese caso, por sedición.



Además de su carta, Carrió dijo públicamente que el juez de Paraná es un delincuente y hay que echarlo: “Hay una intención criminal del juez de Paraná y nosotros vamos a trabajar en su juicio político”, explicó. Y culpó de todo lo que ocurrió a la vicepresidenta: “Ella quiere que termine en un desastre para poder polarizar con Milei”.

La estrategia de Juntos por el Cambio de aquí en más parece cantada: bloquear cualquier intento en Diputados de aprobar la nueva ley que reforma el Consejo de la Magistratura y trabajar en alianza con Rosatti en un Consejo creado ad hoc por la Corte Suprema.