En Gilbert, un municipio entrerriano de algo más de mil habitantes, esta noche habrá una marcha para reclamar que la justicia avance en las tres causas por abuso sexual y amenazas contra el intendente del lugar, Ángel Fabián Constantino, imputado y que el año pasado estuvo en prisión por incumplir medidas de restricción de acercamiento contra una de sus denunciantes. La manifestación partirá de una plaza para llegar hasta el Concejo Deliberante, que hoy tratará un proyecto de resolución para reclamar que Constantino tome licencia y se someta a la justicia. Los delitos que se le imputan preven condenas de prisión de entre 10 y 15 años.

Constantino "se ha manejado de la peor manera que un ser humano puede manejar. Realizó amenazas, hostigamiento continuo de parte de él y gente que trabaja con él. Es terrible. Son muchísimas cosas las que hemos vivido con las otras chicas. En lo personal, amenazó a mis papás para que me callara. Tuve que pedir restricciones hacia ellos. Incluso, fue a mi casa", detalló María Luján Aguirre, una de las denunciantes, que era empleada municipal.



El intendente está imputado por tres casos de abuso sexual, uno con acceso carnal y otro por lesiones contra un empleado municipal, por las cuales la fiscal de Gualeguaychú Martina Cedrés adelantó que presentará el pedido de elevación a juicio oral a fines de este mes, luego de que completen medidas de prueba que incluyen un peritaje al funcionario. En declaración a medios entrerrianos, Cedrés explicó que de todos modos, a falta de condena firme, Constantino, que fue elegido en 2019, podría seguir en su cargo si no elige tomar licencia, pero que esa situación "podría cambiar en la elevación a juicio".

La fiscal tambien indicó que hasta ahora "no tenemos indicios de intentos de fuga o entorpecer la investigación por el encausado".



Tres denuncias de abuso, otras de amenazas

La primera denuncia contra Constantino fue radicada en 2018; las otras dos, en 2021. En noviembre del año pasado, se le imputaron tres casos de violación con acceso carnal y fue citado a declarar, tras lo cual, contó la fiscal Cedrés, el intendente "realizó un descargo manteniendo su inocencia.

En la causa por “abuso sexual simple agravado por violencia laboral” y violencia de género, se acreditaron testimonios de seis personas, que detallaron en algunos casos "situaciones que no están tipificadas dentro del Código Penal, pero sí se sostiene una mayor similitud y refuerzan el relato de las víctimas".

"No tenemos ninguna evidencia de que las denunciantes hayan mentido o fabulado el relato", advirtió en 2021 la fiscal.



El intendente que violó la perimetral

En agosto del año pasado, luego de violar medidas de restricción de acercamiento contra una de las denunciantes, el intendente estuvo detenido 24 horas. Fuentes judiciales detallaron que se había acercado a menos de 200 metros de la mujer, algo que tenía explícitamente prohibido, y que también la había contactado en publicaciones de redes sociales.

Luego del hecho, Constantino volvió a quedar en libertad, con restricciones hacia la víctima, pero autorizado para salir del país y sin la necesidad de presentarse a la Justicia para justificar que salió de su localidad.



Esa denunciante es empleada municipal, pero luego de los hechos que llevó a la justicia y por los cuales el intendente está imputado, debió pedir licencia. Poco después, recordó la fiscal Cedrés, "Constantino también le exhibió su miembro a otra señora pero no se pudo iniciar una causa porque el acoso no está tipificado en el Código Penal".

"Espero que Gilbert despierte de una buena vez y termine esto que estamos viviendo", dijo la denunciante Aguirre, para quien en el pueblo el intendente intimida a quienes podrían solidarizarse con las denunciantes.



Constantino "a mi vida me la arruinó completamente, no sólo porque abusó de mí", dijo, y describió el ataque sexual como "la miseria más grande que he vivido". "No lo bastó con hacerme eso, hacerme ir del pueblo, meterse con mi hijo que hice vida y obra para sacarlo de Gilbert, sabiendo lo que significa hacerlo. Hoy mismo en este precisamente momento dio un golpe muy bajo con un integrante de mi familia", añadió.