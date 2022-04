El ministro de Economía, Martín Guzmán, habló en la asamblea de ministros y presidentes de bancos centrales del G-20, en la previa a las reuniones de primavera del FMI, y dejó un mensaje concreto. Además de resaltar que la inflación es un problema global y de la Argentina, aseguró que el mundo está viviendo hoy una crisis distributiva (...) y hay sectores con ganancias extraordinarias". Declaración que se inscribe en el debate que se viene de un tributo a la renta "inesperada" de algunos sectores en Argentina.

El funcionario destacó, en primer término, la "importancia de lidiar con la situación de inflación internacional. Hemos vivido una secuencia de eventos complejos a nivel global en los últimos dos años, por ejemplo la pandemia y la guerra en Ucrania". Y agregó que "lo que el mundo está viviendo hoy es una crisis distributiva. Hay sectores de la economía que se encuentran con ganancias extraordinarias inesperadas producto de la guerra y miles de millones de personas en el mundo que sufren las consecuencias de los aumentos de los precios".

Por otra parte, Guzmán repasó datos de la actividad a nivel local, y aseguró que la Argentina registró "una fuerte recuperación económica" el año pasado. "Argentina ha tenido una fuerte recuperación de la actividad económica en el año 2021: el PIB creció 10,3 por ciento, redujimos el desempleo de 13,1 por ciento a 7 por ciento y también crecieron inversiones y exportaciones", señaló el ministro ante funcionarios de países del G-20.

De todas maneras, Guzmán advirtió que el desafío más complejo pasa por la inflación, particularmente a partir del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. "El desafío más complejo, consistente con la historia argentina, ha sido el problema inflacionario y el contexto de la guerra en Ucrania ha intensificado las presiones", sostuvo el ministro.



En este sentido, remarcó que "la guerra en Ucrania tiene consecuencias tremendas sobre los precios de los alimentos, la energía y los metales, es una alteración profunda de las cadenas de suministro"



"Como comunidad global, necesitamos encontrar mecanismos para implementar políticas que permitan que nuestras sociedades no enfrenten un shock muy regresivo, porque si no hacemos esto, vamos a ver consecuencias duraderas, tanto a nivel social como a nivel político", reflexionó Guzmán. En este contexto, y en respuesta a una manifestación pública de la titular del FMI, Kristalina Georgieva, planteó tres acciones que deben llevar adelante los hacedores de política.



“Kristalina, usted preguntó qué podemos hacer los hacedores de política. Me voy a referir a tres asuntos sobre los que podemos llevar a cabo acciones tanto a nivel individual de cada país como colectivamente como comunidad global”, puntualizó el ministro a modo de respuesta.



El segundo punto tiene que ver con la deuda y lo que se pueda hacer "de forma colectiva para paliar las situaciones de deuda insostenible que se van a vivir en el mundo en los próximos años". Y finalmente, en línea con expresiones del ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, subrayó que ambas naciones están trabajando "más cerca" para hacer un aporte significativo a "la seguridad energética y alimentaria mundial".



Guzmán, entre otras actividades, se reunirá el próximo viernes con Georgieva para analizar la evolución de las variables económicas argentinas tras el acuerdo de facilidades extendidas firmado con el organismo multilateral



La agenda del ministro en Washington incluye, además, una serie de reuniones con representantes del BM, como con pares y funcionarios de áreas económicas de Alemania, Indonesia, España, Italia y Sudáfrica, informó el Palacio de Hacienda en un comunicado.



Además de los encuentros bilaterales, se reunirá con el director de Operaciones del Banco Mundial, Axel Van Trotsenburg, y con los autoridades de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad), y de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OECD).