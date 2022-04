El gobierno provincial dispuso ayer que el uso del barbijo no será obligatorio en lugares cerrados, aunque recomendó su utilización en espacios con poca ventilación. La decisión se tomó luego de una reunión que tuvieron las autoridades sanitarias con los expertos que asesoran al gobierno desde el inicio de la pandemia. También se tuvo en cuenta la mejoría del cuadro sanitario, con muy pocos casos de coronavirus en la última semana y el avance de la campaña de vacunación. En ese marco, desde el gobierno indicaron que "es factible limitar la exigencia del uso de elementos de protección que cubran nariz, boca y mentón a los lugares cerrados, estableciéndola con carácter de recomendación". Desde la Asamblea de Trabajadores por la Salud Colectiva plantearon que la medida no es aconsejable ya que prevendría tanto covid y las nuevas mutaciones como las distintas variantes de influenza.

En la resolución 161/22 firmada ayer por el ministro de Gestión Pública, Marcos Corach, la provincia explicó que la disposición está fundada "en la situación epidemiológica sanitaria, con un promedio de 40 casos positivos en los últimos 7 días, con indicadores a la baja, y los avances de la campaña de vacunación". En ese sentido, consideraron que "resulta conveniente reiterar la recomendación sanitaria de completar el esquema de vacunación con segunda dosis y dosis de refuerzo".

Al anunciar la medida, el ministro de Trabajo provincial, Juan Manuel Pusineri, indicó que "para los ámbitos educativos, sociales, culturales, religiosos, deportivos y laborales, el uso del barbijo pasa a ser una recomendación". El pedido es que el tapabocas se siga utilizando en espacios cerrados o de ingreso de público, y en lugares de trabajo que no cuenten con suficiente ventilación cruzada. "La disposición sigue con la finalidad de prevenir no sólo el covid sino también otro tipo de enfermedades respiratorias", agregó.

El funcionario dijo que "oportunamente el Ministerio de Educación provincial va a emitir las comunicaciones referidas a ámbitos educativos en consonancia con esta disposición”. Además, destacó que “es una medida que puede ser reversible ante la posibilidad de un cambio en la situación sanitaria. Es un impasse luego de dos años en que los santafesinos y santafesinas a través de su comportamiento han permitido que estemos ubicados en esta situación".

Tras encabezar el pasado martes la reunión con los expertos que asesoran al gobierno desde el inicio de la pandemia, el gobernador Omar Perotti dijo que en la provincia se recomienda "el uso del barbijo en determinados lugares cerrados, como teatros, cine, escuelas y, particularmente, para las personas con factores de riesgo". La ministra de Salud, Sonia Martorano, aclaró que "al aire libre es opcional, en general no es necesario".

A nivel nacional, el Consejo Federal de Salud (Cofesa) dispuso la semana pasada "reforzar las recomendaciones de cuidado generales para la prevención no solo de covid-19 sino también de otras enfermedades respiratorias con el uso adecuado del barbijo en espacios interiores, ámbitos laborales, educativos, sociales y en el transporte público; asegurar la ventilación, mantener el lavado frecuente de manos y evitar acudir a actividades ante la presencia de síntomas".

"A pesar de tener alto indice de vacunación completa y estar en un momento de casi no circulación de virus no es aconsejable", señaló el médico laboralista Jorge Kohen, integrante de la Asamblea de Trabajadores por la Salud Colectiva sobre la disposición del gobierno provincial. "Para esa medida habría que esperar a la primavera, el uso de barbijo prevendría tanto covid y las nuevas mutaciones como las distintas variantes de influenza sobre todo en ambientes cerrados", apuntó el especialista. "Es lo mas prudente y el uso de barbijo se ha hecho un hábito en un porcentaje alto de adultos. No interfiere ni en el trabajo ni en las relaciones humanas", concluyó.