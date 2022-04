Leandro Somoza no logra despertar a Central. Para el equipo cada partido es un problema sin solución. Anoche mostró alguna señales de mejor actitud para enfrentar la adversidad, pero nada que pudiera evitar la derrota. Lanús, con muy poco esfuerzo en ataque, sacó ventaja en su primer avance en el primer tiempo y definió el encuentro en el complemento por goleada. Tantas derrotas acumuladas abren dudas sobre la situación del nuevo cuerpo técnico.

Central es un equipo frágil, que se cae ante la primera dificultad. Su mal momento no resiste convicciones, ni siquiera en los momentos que se muestra superior al rival, como anoche en en sur bonaerense. El canaya era más que Lanús. Se esforzó por atacar con criterio y si bien le costó generar situaciones, en sus avances no perdía el orden y puso algunas pelotas de riesgo cerca de Monetti. Lo tuvo Almada con un cabezazo sobre el primer palo que logró despejar el uno local y Ferreyra con un remate de larga distancia que también controló el arquero. Ruben tuvo pocas intervenciones y Véliz nunca pudo interpretar el juego del equipo. El juvenil no gravitó ni tuvo participación, razones que explican por que no sacó ventaja el equipo de Somoza. Y fue en ese momento de dominio de Central, con el canaya que crecía en confianza, cuando Lanús lo golpeó. Avisó Aguirre con un remate al travesaño y en el siguiente ataque fue gol de López, quien empujó sobre la línea al recibir un pase atrás de Sand.

El gol granate desanimó a Central. Perdió fuerza en su juego y recuperó actitud en el entretiempo. El canaya salió a jugar con determinación y no empató en un gol de cabeza de Ferreyra porque le cobraron a Ruben infracción sobre Braghieri. Gamba reforzó el ataque a su ingreso por un intrascendente Montoya. El partido tenía cierta paridad pero era Central el que administraba la pelota. Ferreyra cabeceó desaviado sobre el área chica, en jugada armada por Ruben. Pero a falta de media hora de juego, el partido se terminó para Central. La aguantó Sand en el área, abrió para Acosta y atropelló Valeri para empujar sobre la línea el dos a cero. González amplió de cabeza a diez del final y Benítez descontó para las estadísticas.

3 Lanús

Monetti

Di Plácido

Matías Pérez

Braghieri

Pasquini

Aguirre

Valeri

González

Acosta

Sand

López

DT: Jorge Almirón

1 Central

Servio

Martínez

Komar

Almada

Blanco

Montoya

Ojeda

Benítez

Ferreyra

Véliz

Ruben

DT: Leandro Somoza

Goles: PT: 28m López (L). ST: 14m Valeri (L), 34m González (L) y 40m Benítez (C)

Cambios: ST: Desde el incio Gamba por Montoya (C), 16m Yacob por Ojeda (C) y Caraglio por Véliz (C), 22m Sanabria por Valeri (L), 24m Facundo Pérez por Aguirre (L), 31m Cabral por Sand (L) y 37m Tanlongo por Ferreyra (C).

Arbitro: Fernando Espinoza

Cancha: Lanús