Robert Morse, actor de Broadway y estrella de cine en la década del '60, falleció este jueves a los 90 años. Entre otros trabajos que le valieron su fama, se destaca el papel de Bertram Cooper que interpretó para "Mad Men", la exitosa serie de la cadena de cable norteamericana AMC que se emitió entre 2007 y 2015.

La noticia de su muerte la dio a conocer el escritor y productor Larry Karaszewski, vicepresidente en la junta de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. "Mi buen amigo Bobby Morse falleció a los 90 años. Un gran talento y un espíritu hermoso. Envío mi amor a su hijo Charlie y su hija Allyn", escribió en su cuenta de Twitter.

Nacido en Newton, Massachusetts, Morse sirvió en la Marina de Estados Unidos durante la Guerra de Corea, pero un profesor de teatro en la escuela secundaria ya lo había inspirado a convertirse en actor, por lo que después de su graduación fue directo a estudiar al prestigioso Neighborhood Playhouse de la ciudad de Nueva York.

Morse debutó en el escenario en 1949 con la obra "Our Town" en New Hampshire. Luego de interpretar varias obras, se convirtió oficialmente en una estrella en Broadway con la comedia musical "How to Succeed", por la que ganó su primer premio Tony como mejor actor en 1962. El segundo lo obtuvo por el unipersonal "Tru", en el que interpretó a Truman Capote.

"How to Succeed" luego fue adaptado para la pantalla grande en una película de 1967 en la que Morse repitió su papel protagónico.

Morse también es reconocido por protagonizar "Sugar", basada en la comedia clásica de Billy Wilder "Some Like It Hot", aunque fue recién en 2007 cuando su trabajo se popularizó de la mano de "Mad Men", la exitosa serie de la cadena de cable norteamericana AMC que se emitió hasta 2015, sobre una agencia de publicidad ambientada en los años '60, en la que interpretó al excéntrico Bert Cooper, el socio principal de la firma, conocido por sus moños y su colección de arte japonesa.

En la serie, Cooper murió la noche del primer alunizaje y ese episodio de 2014 le dio a Morse la oportunidad de mostrar sus habilidades de canto y baile en un número imaginado por Don Draper (Jon Hamm), el personaje principal de la historia. "La oportunidad de brillar que me dio Matt Weiner (escritor y director de la serie), fue una carta de amor absoluta", dijo en ese momento Morse al New York Times.

Debido a su interpretación en Mad Men, Morse fue nominado al Emmy cinco veces. En 2010, compartió el premio del Sindicato de Actores (SAG) que "Mad Men" ganó por actuación destacada de un conjunto en una serie dramática.