DOMINGO 24

TEATRO

El teatro bajo la arena En un futuro más o menos cercano, donde las corridas de toros están prohibidas, dos investigadoras disertan sobre la obra de Federico García Lorca. La conferencia sucede en una plaza de toros en Almería. Este ciclo se propone producir un diálogo entre directores contemporáneos y otros de la Historia del siglo XX. A través de los escritos no dramáticos, manifiestos y cartas, los directores iniciarán un contacto con ese cuerpo de ideas para crear algo nuevo. Con dirección de Laura Paredes y un elenco compuesto por Manuel Attwell, Claudia Cantero, Agustín Gagliardi, Nicolás Levín y María Inés Sancerni.

A las 21, en el Centro Cultural San Martín, Sarmiento 1551. Entrada: $800.

Manada Esta es una propuesta interdisciplinaria en la cual la iluminación, la música y el movimiento confluyen para crear el universo estético de la obra. Es una investigación de los mecanismos sobre la construcción del “poder” y cómo a partir de él se establecen relaciones, cómo se definen y redistribuyen los roles. Está dirigida por Julieta Rodríguez Crumberg e interpretada por Lucas Coria, Matias Goldín, Michel Capeletti, Nicolás Baroni y Paulo Salvador Jimenez.

A las 20, en Teatro del Perro, Bonpland 800. Entrada: desde $600.

MÚSICA

Gigio González El icónico músico se presenta con amigos en un show que celebra sus 54 años. Estará en el escenario con su banda Los Inquilinos del Tiempo, formada por Fernando Ricciardi en batería, Hernan Bazzano y Leo Martinez en guitarras, Maxi Rodríguez en teclado y Hernan Firpo en el bajo. Además habrá músicos invitados: Mario Siperman, Sergio Rotman, Guillermo Piccolini, Claudio Kleiman y más. Completa la velada el DJ Julián Della Paollera.

A las 19, en Strummer Bar, Godoy Cruz 1631. Gratis.

Chiara Parravicini La cantante y actriz publicó su primer disco Wilder en el 2019. En el 2020 lanzó su primer sencillo en español "Lloro". Luego continuó editando singles a la vez que trabajó con diversos artistas, como la banda cordobesa Hipnótica o Emmanuel Horvilleur, con quién participó del proyecto audiovisual “Pitada” para cantar “19”. Después de tocar en el Lollapalooza, continúa produciendo material nuevo y planea instalarse en México para seguir desarrollándose como cantante y actriz.

A las 20, en La Tangente, Honduras 5317. Entrada: $1500.

CINE

Mujeres al frente La Casa del Bicentenario presenta el ciclo de cine que acompaña la exposición Las olas del deseo, un programa que revisita películas de culto de autoras de renombre. Esta noche será el turno de Señora de nadie, de María Luisa Bemberg. Es la historia de Leonor, una buena ama de casa que vive con su marido, Fernando, y sus dos hijos. Ama profundamente a su esposo y no pone en duda la reciprocidad de su amor y su fidelidad. Un día descubre que su marido la engaña. El film estrenado en 1982 está protagonizado por Luisina Brando, Rodolfo Ranni, Julio Chávez, China Zorrilla, Susú Pecoraro y Gabriela Acher.

A las 19.30, en La Casa del Bicentenario, Riobamba 985. Gratis.

LUNES 25

CINE

Bafici El Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente es uno de los festivales de cine más importantes de América Latina. Todos los años reúne las películas más destacadas de innovadores cineastas nacionales e internacionales. Esta tarde podrá verse Camuflaje, donde el escritor Félix Bruzzone encarna a un corredor obsesionado con Campo de Mayo, la unidad militar más grande de Argentina y el lugar donde desapareció su madre en 1976. La película sigue a Félix en su búsqueda de personajes que le permitan explorar el lugar. Escrita y dirigida por Jonathan Perel, ganador del premio a Mejor Director en la edición pasada por Responsabilidad Empresarial.

A las 15.30, en el Cine Lorca, Av. Corrientes 1428. Entrada: $150.

La sombra del gallo En su primera película de ficción, el hasta ahora documentalista Nicolás Herzog (Orquesta roja, Vuelo nocturno) decide abordar una temática aunque contemporánea, poco explorada en el cine argentino. La película trata sobre el femicidio, y también sobre el sentimiento de culpa de quien ayudó a cometerlo o lo presenció, sin hacer nada para impedirlo. El realizador narra con grandes elipsis unidas por hilos tan delgados como el apellido del protagonista. Por lo cual basta que al espectador se le escape un detalle o una relación entre escenas, o no entienda bien una línea de diálogo, para que zonas enteras de la trama queden en la oscuridad. Actúan Lautaro Delgado Tymruk, Rita Pauls, Claudio Rissi, Ailan Devetac y Diego Alonso.

En el Cine Gaumont, Rivadavia 1635. Entrada: $90.

TEATRO

La divina comedia Ópera multimedia sobre textos de Dante Alighieri y Victoria Ocampo, que es la guía por el Infierno, el Purgatorio y el Paraíso del Dante. Un amoroso recorrido de Francesca a Beatrice, de F a B. Palabras, poesías, cantos, músicas, imágenes derriban, revuelcan y envuelven como una ola del mar. Dejan toda esperanza los que aquí entran. Llamas, cornisas, dolor, tormento, gritos, lágrimas. Luz mudada en tinieblas. La almas lloran y van cantando. Cantan y van llorando. Desde allí, este mundo se ve tan vil, este pedazo de tierra por el que se vuelven tan feroces. La dirección está a cargo de Tatiana Sandoval. Actúan Selene Lara, Lucas Werenkraut, Mattea Musso y Mercedes García Blesa.

A las 20.30, en Hasta Trilce, Maza 177. Entrada: $1500.

MÚSICA

La Bomba de Tiempo Sus emblemáticos tambores vuelven a sonar con toda la energía y el ritmo que los caracteriza, demostrando que los rituales de lunes en el Konex están más vigentes que nunca. El grupo de percusión con señas abre las puertas de su show para reivindicar el encuentro, el baile y las miradas; siguiendo con los protocolos vigentes, que incluye la toma de temperatura a cada unx de lxs asistentes al momento del ingreso al predio y el uso de tapabocas y distanciamiento entre burbujas, el evento contempla islas de 2, 4 y 6 personas (mayores de 18 años) distribuidas en el gran patio descubierto de Ciudad Cultural Konex. Se reprograma por lluvia.

A las 20, en Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 3131. Entrada: $1000.

MARTES 26

ARTE

Vida abstracta El imaginario del arte abstracto resuena aún hoy en las diferentes esferas públicas y privadas. Sus propuestas, sus ideas subyacentes traspasaron los límites de las artes visuales y se arraigaron tanto en el arte como en la vida cotidiana. Vida abstracta pone de manifiesto cómo la fuerte mirada utópica hizo de la abstracción un legado al que el arte contemporáneo argentino vuelve de manera constante para producir imágenes que interpelan el presente.En esta edición, se presentan algunas importantes obras del museo junto a otras de las artistas invitadas Magdalena Jitrik, Mariela Scafati y Cristina Schiavi.

Hasta el 1 de agosto, en el Museo de Arte Moderno, Av. San Juan 350. Entrada: $50.

Asdfghj Cinthia de Levie viene enfocando sus sentidos en pensar el problema de lo antropomorfo, de las cosas que aparentan ser humanas. La investigación cobra impulso con una temporada en el sótano del Museo Etnográfico Ambrosetti; durante meses dibuja –una y otra y otra vez– los bustos arrumbados de tres varones que representan el arquetipo de tres naciones indígenas de América del Norte. En esta muestra, se tensan las relaciones entre sujeto y objeto de estudio. Mano a mano, el espectador se pregunta ¿Quién mueve los hilos? ¿Qué poder tiene el fetiche sobre su creador? La muestra está curada por Leandro Martínez Depietri.

En Pasto Galería, Pereyra Lucena 2589. Gratis.

Gelatina transparente La obra de Santiago Paredes despliega múltiples capas de ideas, situaciones y referentes derivadas de las bellas artes, las artes decorativas y el diseño. En esta muestra compone el espacio con materiales en estado crudo (una planta, un pliego de goma eva) y con elementos manufacturados (flores artificiales o una comida de caucho en miniatura) que edita meticulosamente, como un virtuoso alquimista de materiales que atraviesa pantallas y épocas.Paredes se formó con Fabián Burgos, Nahuel Vecino, Sebastián Bruno y Andres Sobrino. Fue asistente del artista Daniel Scheimberg. Esta exhibición está curada por Elisa Strada, Luis Terán y Laura Spivak.

Desde el 20 de abril, en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930. Gratis.

Goliat persiste Esta exposición propone explorar sensorialmente la ciudad de Buenos Aires y pensarla como un escenario a descifrar. Mientras se circula, deambula o deriva por las calles los sentidos mudan las percepciones y la sinestesia gana lugar. El punto de partida para pensar las dimensiones sensoriales de la ciudad es el ya mítico e indispensable ensayo del escritor Ezequiel Martínez Estrada: La cabeza de Goliat. Esta muestra colectiva se propone transformar el objeto –Buenos Aires– para, desde una mirada intuitiva, abordarla en los recorridos de los artistas que, impulsados por el afán de transitar la ciudad, exploran sus límites imaginarios. El equipo de artistas está formado por Roger Colom, Alan Courtis, Bruno Dubner, Florencia Levy, Clara Nerone y Gabriel Valansi. La curadora a cargo es Lorena Alfonso.

En Pasaje 17, Bartolomé Mitre 1559. Gratis.

La chancha En el medio de unas vacaciones familiares, Pablo vive un inesperado reencuentro que actualiza un trauma de su niñez. Confrontado con la ironía de la casualidad, inicia un perturbador retorno a los paisajes de su infancia, arrastrando en su proceso a su compañera Kelly y a su hijo Joao. El largometraje va a contramano del estilo costumbrista de buena parte del cine nacional. La chancha desarrolla un relato de hechos cuidadosamente dosificados, un punto de vista con respecto a lo que narra e incluso una dosis de suspenso. Se trata de la primera película de Franco Verdoia en solitario (después de dos trabajos conjuntos como fueron La vida después y Chile 672). Actúan Gabriel Goity y Esteban Meloni.

Disponible a través de Cine.ar. Entrada: $90.

MIÉRCOLES 27

ETCÉTERA

Coliseo de poesía El proyecto de la Biblioteca Nacional nace con el objetivo de generar un encuentro periódico que aborde los grandes temas del quehacer poético y se propone como un foro de sensibilidad para un tiempo en el que es preciso recuperar el valor de la palabra. La apertura del Coliseo de poesía, a cargo de la escritora, poeta y traductora argentina María Negroni, Susana Villalba y Marcelo Carnero, con la coordinación de Roxana Artal (dramaturga y docente, dedicada al trabajo social), versa sobre la relación entre poesía y narración, sus puntos de encuentro y desencuentro, sus inicios y la relación con el tiempo.

A las 18.30, en la Biblioteca Nacional, Agüero 2502. Gratis.

Princesa montonera Con la presencia de Florencia Halfon, Miriam Lewin y de la autora, se llevará adelante la presentación de Diario de una princesa montonera, de Mariana Eva Perez. En esta edición definitiva, la autora triplica la apuesta de su obra consagratoria: al Diario original, se le suman una segunda parte y una tercera. “La fiesta modesta” transcurre en los años del “exilio berlinés”: la narradora viaja a doctorarse pero también a buscar un nuevo aire y una nueva vida. En “Mi pequeño Nürnberg” reconstruye el regreso a la Argentina para ser parte de la querella en el juicio por el secuestro y la desaparición de sus padres. Diario de una princesa montonera es una novela de formación, un ensayo contundente, una crónica por viajes interiores y por ciudades amadas, una exploración de la maternidad y las relaciones filiales, un tratado sobre los años negros de nuestra historia y sus inquietantes efectos en toda la sociedad.

A las 19.30, en La Casa del Bicentenario, Riobamba 985. Gratis.

MÚSICA

Simona Un collage de la vida misma, géneros que vuelan sin miedos, sin prejuicios. Inspirada por sus amigas, mujeres, sirenas, un recuerdo, una canción o un paseo en bici de madrugada, Simona baja del barrio a la ciudad, de la montaña al mar, mezclando sin miedo los sabores fuertes. Natural, la artista argentina, afincada en Barcelona, libera su música de los estereotipos y busca bien adentro, degustando la eterna dicotomía entre el bien y el mal.

A las 21, en La Tangente, Honduras 5317. Entrada: $1500.

CINE

Que todo se detenga Germán Baraja es escritor. Sobrevive a duras penas trabajando freelance, escribiendo para una revista francesa y su único deseo es renunciar. La desilusión política y social, largas horas de encierro, abatimiento, el regreso a la droga, una supuesta paternidad de la que no se hace cargo, la violencia omnipresente en un hombre que a sus 40 años ya no cree en nada ni en nadie y arremete contra todos tanto como contra sí mismo, su no-relación con la madre y su inminente muerte que lo amenaza. Dirigida por Juan Baldana (Los ángeles, Arrieros, Los del Suelo) y basada en la novela de Gonzalo Unamuno (Tu jardín salvaje).

A las 18, en el Museo del Cine, Agustín R. Caffarena 51. Gratis.

Las noches de los monstruos Sol se muda junto a su madre a un pueblo en el que sólo encuentra hostilidad, el bullying de sus compañeras de colegio y el acoso de su padrastro. Pero conocerá a una perra misteriosa y mágica con la cual entablará una relación simbiótica. Cine de género con elementos fantásticos, en la película de Sebastián Perillo (Amateur) actúan Jazmín Stuart, Esteban Lamothe y Gustavo Garzón.

Disponible a través de Cine.ar. Entrada: $90.

JUEVES 28

MÚSICA

Campos+Oliver Delfina Campos es una cantante y compositora de Buenos Aires. Se formó sentimentalmente con el rock y el folk; su estilo personal toma inspiración de una amplia variedad de géneros. Delfina está presentando una serie de simples previos a su primer disco de larga duración bajo el título de Como bailan los demás, que está previsto lanzarse para mediados de 2022. Martín Oliver está presentando su tercer disco Como crear monstruos, un disco que nace en pandemia, grabado entre la casa de Mateo Rodo, quien es también productor del disco, y de Agustin Piva.

A las 20, en Niceto Club, Niceto 5510. Entrada: $1000.

Edu Ribeiro Trío Ganador de dos Grammys como líder, y otros más con proyectos como Trío Corrente, Eliane Elias, Randy Brecker, y Paquito de Rivera, entre otros, Edu Ribeiro es considerado uno de los mejores bateristas brasileros de la actualidad. Junto a Fabio Leal en guitarra y Bruno Migotto en contrabajo, le dan al jazz la impronta de la música brasileña. En News, su nuevo proyecto discográfico, Edu divide sus composiciones entre algunas con influencias como Chico Pinheiro, Hamilton De Holanda, Fabio Torres, y de sus compañeros Bruno y Fabio.

A las 20 y 22.30, en Bebop Club, Uriarte 1658. Entrada: desde $1300.

CINE

Collage monumental El neoyorkino Fred Riedel, director del documental de Lee Ranaldo –guitarra de Sonic Youth– y coproductor de Dragtime, vuelve al BAFICI para estrenar su excepcional película sobre el gran artista pop Michael Anderson. En No Compromise When It's Time to Die, Riedel filma un retrato íntimo de Anderson a lo largo del último año de su vida. A la manera de tapices del siglo XXI y en la línea del collage al estilo de Picasso, Braque y Ernst, Michael Anderson coleccionó recortes urbanos y reconstruyó imaginarios que capturaron con exuberancia y humor oscuro la experiencia de la época que le tocó vivir.

A las 18.30, en el Centro Cultural San Martín, Sarmiento 1551. Gratis.

TEATRO

Hidalgo Susana, una agente inmobiliaria frustrada e insatisfecha, debe mostrar un moderno y costoso departamento a una pareja de extranjeros. Encuentra a Víctor, un adolescente desgarbado e introvertido, durmiendo semidesnudo entre cajas de verdura y bolsas de residuos. Deprimido y desmotivado, el muchacho debe terminar un trabajo práctico sobre el poeta revolucionario Bartolomé Hidalgo si no quiere repetir el último año del secundario. Susana y Víctor pronto descubrirán que a veces el encuentro menos pensado puede hacer que se rompan todas las cadenas. La obra de María Marull cuenta con las actuaciones de Paula Marull y Agustín Daulte. Esta será una función única en el marco de la programación de marzo y abril enfocada en Feminismo y obras realizadas por mujeres.

A las 20.30, en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930. Entrada: $600.

ARTE

Pegatinas Esta muestra presenta una multiplicidad diversa de afiches tipográficos, serigráficos y digitales que se nutren y potencian al salir a pegatinear con engrudo a la calle, avizorando otras formas de ampliar la complicidad afectiva y cooperativa, en diálogo con diferentes tradiciones gráficas. Curada por Juan Pablo Pérez.

En el Centro Cultural de la Cooperación, Av. Corrientes 1543. Gratis.

VIERNES 29

MÚSICA

Fun Fun Vuelve la fiesta creada en el año 2010 y producida por Djs Pareja, vidriera de sonidos electrónicos bailables de hoy y mañana junto a djs y músicos invitados. En esta ocasión cerrará su gira Matias Aguayo, Dj y productor chileno-alemán multi género que se caracteriza por sus producciones que coquetean con el house, el techno y el post-punk. Sus sets innovan con sus particulares arreglos vocales, instintos pop y sensualidad, donde predomina un sonido más abstracto y oscuro. Cuenta además con varias participaciones en Boiler Room Berlín. Los Pareja también formarán parte de la noche, un line up rematado por Loló Gasparini.

A las 23, en Uniclub, Guardia Vieja 3360. Entrada: desde $1300.

CINE

Festiclip Dentro del marco del Bafici, esta semana se estará realizando en Buenos Aires la tercer edición de este festival de videoclips independientes argentinos. El estreno del evento se realizó la semana pasada, en el Cine Select de La Plata, y su despedida será el 11 de mayo, en el Cine Club Lucero (a las 21). Pero este domingo 24 se exhiben los nuevos trabajos en el Centro Cultural San Martin (a las 16.25), con la actuación de 107 Faunos y Javi Punga. El programa se repite el martes 26, en el cine Lorca (a las 17), con la presencia de los directores, que estarán contestando preguntas del público. Y el cierre dentro del marco del Bafici será esta noche, con una exhibición de los videos seleccionados para las dos ediciones anteriores del Festiclip, en la Plaza de las Américas del Centro Cultural San Martin.

A las 20, en el Centro Cultural San Martín, Sarmiento 1551. Gratis.

TEATRO

Berisso Ante el fallecimiento del abuelo Roque, ¿qué hacer con sus cenizas? Esta obra describe de forma ácida y descarnada los laberintos del duelo familiar. La muerte resuena como gran disparador de una pieza teatral que plantea con inteligencia, humor y acidez la profundidad de los vínculos familiares, los legados, recuerdos y deseos transmitidos. Berisso además propone cierto extrañamiento respecto de las representaciones tradicionales de las familias y sus historias narradas desde el living del hogar. La comedia de Julia Di Ciocco subvierte los roles familiares clásicos desplegando cierta mirada crítica sobre una “normalidad” supuesta que pone en cuestionamiento las jerarquías generacionales. Actúan Martina Bajour, Julián Cnochaert, Víctor Díaz Pereira, Ignacio Pozzi y Julia Di Ciocco.

A las 21, en Área 623, Pasco 623. Entrada: $800.

Pacífico Una mujer, sola, en un puesto de migraciones fronterizo en la Patagonia. Es más difícil la aventura cuando se necesita un sueldo todos los meses. Es más fácil equivocarse cuando ninguna opción es tan buena. Es más fácil sentirse enamorado cuando afuera es todo llano y árido. Es más difícil salir ileso de la tragedia cuando todo esto se da junto, todo a la vez. Pacífico cuenta con la dirección de Laura Fernández (co-directora de la premiada “Petróleo”) y la actuación de Daniela Salerno.

A las 20.30, en el Portón de Sánchez, Sánchez de Bustamante 1034. Entrada: $1000.

ETCÉTERA

Memoria, verdad y justicia Se presenta el libro que reconstruye los inicios de la organización H.I.J.O.S. en Córdoba. Su recorrido comienza con la experiencia del Taller Julio Cortázar en los años 80. Luego, trabaja sobre la conformación de la agrupación, las primeras acciones en el espacio público y las continuidades, rupturas y mutaciones en las demandas y formas de protesta en relación a la historia del Movimiento de Derechos Humanos. En el último tramo, se sitúa hacia el final del milenio, para analizar los primeros escraches y la formación de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos. Participa del evento la autora del libro, María Paula Puttini.

A las 15.30, en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Av. Del Libertador 8151. Gratis.

SÁBADO 30

TEATRO

El sello Manzover Tras protagonizar un accidente fatal, Emilio recurre a su hermana Erica en busca de refugio, pero el reencuentro fraternal no acontece según lo esperado. Durante el transcurso de la noche, antiguas cicatrices se abrirán paso para develar oscuros secretos familiares. Esta obra ha sido seleccionada como parte del ciclo Dramaturgos argentinos contemporáneos del Teatro El Vitral. Dirigida por Pamela Raponi quien también la protagoniza junto a Guillermo Payo. Raponi es actriz, dramaturga, directora y docente. Comenzó su formación en actuación en la escuela Bertolt de Pablo Gonzalez Casella y continuó en Timbre 4 de Claudio Tolcachir.

A las 20, en el teatro El Vitral, Rodriguez Peña 344. Entrada: $800.

Babel cocina Última función de la obra que fue declarada de Interés Cultural por el Ministerio de Cultura de la Nación. Babel cocina es una comedia que propone una serie de pequeñas historias de personas anónimas, retratadas en la jornada final de la huelga del servicio doméstico, que en 1888 agitó las calles de una remota aldea llamada Buenos Aires. La niñera francesa nacida en un burdel, la inmigrante que busca a su hijo en la ciudad, la monja de caridad y su inconfesable secreto, la ayudante de cocina italiana, renga y extraviada de amor, el periodista, el joven cochero, entre otros personajes que vivirán las horas previas a unirse en la huelga, mientras desnudan las que Macedonio Fernández llamó sus “baratijas del alma”. El espectáculo ganó además el Premio Banco Ciudad a las Artes Escénicas 2020-2021. Dirige Rita Terranova, y actúan Claudia Cárpena, Gaby Barrios, Gabriel Schapiro, Gabriela Blanco y Susana Giannone, entre otros.

A las 20.30, en El Tinglado, Mario Bravo 948. Entrada: $1000.

Perdón por Sutottos El reencuentro de dos amigos de la infancia se transforma en una disputa permanente entre sus egos, reclamos del pasado y frustraciones del presente. La oportunidad para que afloren emociones acumuladas durante años. Competencias, amores y odios en una hora de humor desaforado y absurdo. Volver a verse remueve todo el pasado y saca a la luz las manipulaciones y miserias más profundas de su vínculo. Los protagonistas Andrés Caminos y Gadiel Sztrik son también los responsables de la dirección.

A las 20, en La Carpintería Teatro, Jean Jaures 858. Entrada: $1200.

Génesis Cuarta temporada de esta comedia nominada a los Premios Estrella de Mar 2021, donde dos hermanos con personalidades opuestas, uno de ellos muy supersticioso y el otro descreído de todo, se encuentran en un emocionante aprieto que los pondrá a prueba. Protagonizada por Gastón Ares, Flor Cappiello y Gonzalo Gravano y la dirección de Ezequiel Sagasti.

A las 22.30, en el Teatro Multiescena Av. Corrientes 1764. Desde $1400.

ETCÉTERA

Animé B-Side Este es el primer evento que fusiona el Anime, Manga, Cosplay y Gastronomía como nunca se ha visto. Ofrecerá shows en vivo con increíbles puestas en escena, sectores temáticos exclusivos, concursos, exhibiciones, artistas en vivo, stands de productos y auténtica gastronomía japonesa. Organizado y producido por Producciones Yamato e Integrados.

Desde las 12, en C Complejo Art Media, Av. Corrientes 6271. Entrada: $1680.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Para aparecer en esta sección se debe enviar la información a la redacción de Página/12, Venezuela 356 o por e-mail a [email protected] Para que ésta pueda ser publicada debe figurar en forma clara una descripción de la actividad, dirección, días, horarios y precio, a lo que se puede agregar material fotográfico. El cierre es el día miércoles, por lo que para una mejor clasificación del material se recomienda que éste llegue los días lunes y martes.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------