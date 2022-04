El Festival de Jazz Rosario 2022 conoce una nueva edición, de una continuidad que ya lo establece como cita de referencia. Con organización del Ministerio de Cultura de la provincia, y curaduría de Horacio Vargas (jefe de redacción de Rosario/12 y director del sello BlueArt Records), entre hoy y el domingo –con entrada libre y gratuita, a retirar en sala de 14 a 20 o a través de https://entradaslavarden.com/–, Sala Lavardén (Sarmiento 1201) recibirá una nutrida concurrencia de exponentes de un género siempre abierto, que invita generoso a la experimentación y el disfrute.

El programa de hoy, a partir de las 20.30, incluye a Carlos Casazza Sexteto, Rocío Giménez López/Diana Arias, y Paraíso a la Miseria. El sábado, a partir de las 20.30: Ruggieri Grupo, Sandra Corizzo, Mariano Loiácono/Ernesto Jodos. El domingo, desde las 20: Pablo Juárez, Helio Gallo/Claudio Lanzini, Lolo Risso Grupo. Todas y todos compartieron con Rosario/12 sus impresiones. Como dice Pablo Juárez, “el festival le sigue dando un lugar destacado al jazz, en una ciudad donde se toca mucha música, de diversos géneros. Es una motivación, para quienes están empezando y para quienes venimos trabajando hace tiempo”. Para Ernesto Jodos, “el festival es importante para los músicos, para el público, y para convocar nuevas audiencias. Rosario tiene una larga tradición de Festival de Jazz, que en algún momento se cortó, así que es bueno que vuelva y recupere su esplendor”. Y según Rocío Giménez López, “es un espacio de encuentro entre artistas y público, entre gente con mucha trayectoria y camadas más jóvenes. Me gusta cuando los festivales promueven ese espíritu de intercambio”.

Por su parte, Mariano Ruggieri destaca que el festival sea “realizado por gestores culturales de la ciudad, con bandas, grupos y solistas, principalmente de Rosario. Nos permite escuchar y ver en qué anda cada uno y cada una; además, es muy valioso para la ciudad tener un festival dedicado a una música minoritaria, que no atrae tanto público, pero de mucha elaboración y trabajo”. Según Sandra Corizzo, “me parece importante resaltar que la organización me haya invitado, dado que mi búsqueda estética de estos últimos años tiene más que ver con la canción y no con el estilo puro. A mi modo de ver, el jazz es como una gran casa con un techo amplio que es capaz de abarcar muchas propuestas, porque en sus cimientos se encuentra un estilo de vida, basado en la improvisación”. Para Lolo Risso, “Rosario es una ciudad donde hay muchos músicos que tocan este género, que investigan, componen, hacen arreglos sobre este lenguaje. En el festival se produce un intercambio entre grandes músicos y las nuevas generaciones, que traen otros vocabularios e influencias, y ese encuentro es muy rico”. Claudio Lanzini agrega que “el jazz es un estilo de música que permite muchas expresiones diferentes, y el festival es una oportunidad para que los músicos puedan mostrar qué es lo que están haciendo. Que se brinde esto de manera libre y gratuita es también una forma de hacer llegar esta música a mucha gente. Rosario se merece un festival como éste”.

Mariano Ruggeri se presenta junto a Sebastián Mamet, Leonardo Piantino y Jorge Palena.

En cuanto a los repertorios previstos, el guitarrista Carlos Casazza –que se presentará junto a Rocío Giménez López (piano), Carto Brandán (batería), Franco Di Renzo (contrabajo), Pablo Devadder (clarinete) y Bruno Lazzarini (trompeta)– comenta que habrá “un poco de los últimos dos discos –La sombra del sauce transparente y Carlos Casazza Quintento– y temas nuevos, que estoy grabando para un nuevo disco. Nunca toco lo mismo en los festivales”. La pianista Rocío Giménez López, que se presentará en dúo con la contrabajista Diana Arias, señala que “la música que elegimos consta de composiciones que permiten el desarrollo de un tipo de lenguaje improvisatorio determinado, relacionado con las innovaciones que surgieron a partir de Ornette Coleman y también de los músicos de Chicago de la década del ‘70. Vamos a tocar música de Coleman, de Carla Bley, de Marilyn Crispell y también algunas composiciones propias. Compartir el camino con Diana Arias es un gran aprendizaje”. Por su parte, Franco Fontanarrosa adelanta que “con Paraíso a la Miseria –la banda que, en bajo y composición, integra con Martín Pantyrer (clarinete bajo), Carto Brandán (batería), Guillermo Rubino (violín), Mariano Malamud (viola) y Benjamín Báez (cello)– haremos prácticamente la totalidad del material de nuestro último trabajo discográfico y fílmico, Normas de Conviolencia, disponible en YouTube. Vamos a estar tocando música de ese trabajo y un tema del primer disco”.

Sobre su presentación con Ruggieri Grupo –Mariano Ruggieri (piano), Sebastián Mamet (batería), Leonardo Piantino (saxos), Jorge Palena (contrabajo)–, el pianista comenta: “vamos a tocar composiciones originales, presentando temas de Crear Espacio, disco del 2021”. Sandra Corizzo: “Contaré con la presencia de Fernando Silva en contrabajo y Javier Allende en percusión y batería como invitados estelares. Elegí un repertorio de canciones de mi autoría con reminiscencias y colores del estilo, versiones de canciones de otros autores y una dosis de improvisación”. El tándem Mariano Loiácono (trompeta)/Ernesto Jodos (piano) ofrecerá, en palabras del pianista, “una especie de reunión informal, como cada vez que actuamos en dúo, aunque después de tantas veces de hacerlo ya no es tan informal. En el repertorio tendremos standards, música de Monk, de Charlie Parker, y alguna otra sorpresita; pero la idea es tocar un repertorio con el cual nos podamos comunicar de una manera más íntima y directa, donde podamos improvisar”.

Mariano Loiácono actuará en dúo con Ernesto Jodos.

Pablo Juárez hará una presentación de piano solo, “voy a tocar músicas del disco El amanecer de los pájaros, que fue editado en Japón, y otras nuevas composiciones, no sólo de compositores representantes de jazz, sino también de músicos que han aportado al lenguaje de este género desde otras latitudes. Seguramente parte de mi presentación sea improvisada porque es una de las coas que sugiere este género y es algo que me encanta: no saber qué va a pasar al sentarme al piano”. Helio Gallo (piano) y Claudio Lanzini (saxo barítono) ofrecerán, en palabras del saxofonista, “standards de jazz, temas tradicionales y clásicos de los grandes compositores norteamericanos del siglo XX. Es un repertorio muy rico, es una música muy grata para escuchar. El formato dúo nos permite desarrollar también improvisaciones”. El baterista Lolo Risso, que cerrará el festival con Lolo Risso Grupo –junto a Jesús Eroles (saxo alto), Bruno Lazzarini (flugelhorn), Gustavo Girves (piano), Alexis Gambacurta (bajo), Eliana Gabriela Buyatti (voz)–, comenta que “serán temas de mi autoría, que compuse en 2019; grabé un disco con esa composiciones, Memoria dos Mares, estando en Río de Janeiro. La influencia de la música brasilera es muy clara, pero son músicas de mi autoría”.