Desde Santa Fe

Las ausencias de Omar Perotti y Alejandra Rodenas en el plenario de la Junta Provincial de Seguridad, el martes a la tarde, molestaron en la Legislatura, pero la que más indignó fue la del presidente de la Corte Suprema de Justicia Rafael Gutiérrez, que tampoco asistió. “Las faltas del gobernador y de la vicegobernadora incomodan y generan malestar”, dijo el diputado de la UCR Fabián Palo Oliver desde su banca en el recinto. “Es grave que el doctor Gutiérrez no haya estado presente, pero mucho más grave es que mientras deliberaba la Junta de Seguridad, él estaba en la cancha de Unión viendo el partido” que el local perdió 2 a 1 con San Lorenzo. “Esto también lo quiero denunciar, para que quede constancia (en el diario de sesiones) y no se naturalice”, se enojó. La Junta se reunió a las 16, en El Molino, en el bulevar Gálvez. Y Unión jugó, a las 16.30, en el estadio 15 de Abril, a once cuadras de la fábrica cultural.

Ante el faltazo de Perotti, Rodenas y Gutiérrez, le tocó a la ministra de Gobierno Celia Arena presidir la reunión de la Junta, que fue la segunda desde la primera convocatoria hace dos meses, el 17 de febrero. La acompañaron sus colegas de Seguridad, Jorge Lagna y de Gestión Pública, Marcos Corach.

La ministra Arena dijo que la reunión de la Junta había sido “positiva”, pero el miércoles, en la última sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados, varios oradores no opinaron lo mismo. Uno de los más indignados era Palo Oliver “Está bien que se señalen las ausencias del gobernador de la provincia y de la vicegobernadora. Es un hecho que incomoda y genera malestar porque en la agenda de ambos (ante la situación que se vive en Rosario y Santa Fe) debería ser prioritario participar en las reuniones de la Junta Provincial de Seguridad”, planteó el legislador.

“Pero hubo una ausencia que no quería pasar por alto, que preocupa y no debió haber sucedido, que es la del presidente de la Corte, el doctor Gutiérrez. Algunos quizás entiendan que hay alguna animosidad, pero no es así”, dijo Palo Oliver. “Es grave que el presidente de la Corte no haya estado presente, pero mucho grave es que mientras estaba reunida la Junta Provincial de Seguridad, él haya estado en el partido que disputó Unión de Santa Fe” con San Lorenzo, en el 15 de Abril. “Esto también lo quiero denunciar para que quede constancia (en el diario de sesiones de la Cámara) y no se naturalice una situación de esta naturaleza”.

La primera reunión de la Junta, el 17 de febrero, también generó ruido político por la presencia del senador Armando Traferri como representante del Senado. En el plenario del martes, Traferri no asistió. La resonancia fue por un comentario del fiscal de Rosario Matías Edery, quien interpretó la participación de Traferri en la Junta de Seguridad como “una burla del Senado a la sociedad”. Edery aludió también a Gutiérrez, y el presidente de la Corte le pidió un sumario ante la auditora general del Ministerio Público de la Acusación, María Cecilia Vranicich.