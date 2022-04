Zelenski acusa a Rusia de preparar un falso referéndum en regiones ocupadas

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, acusó este jueves a Rusia de preparar la organización de un falso referéndum de independencia en las regiones de Jersón y Zaporiyia, que están bajo su control.



En un video publicado en sus redes sociales, el mandatario ucraniano pidió a los habitantes de esas zonas no brindar ningún dato personal, como por ejemplo número de pasaporte, que les soliciten las fuerzas rusas. "No es solo para establecer un censo. No es para dar ayuda humanitaria de cualquier tipo. Es para falsificar un supuesto referéndum sobre vuestra tierra”, alertó.

A principios de marzo, Ucrania había acusado a las fuerzas rusas de querer escenificar en Jersón un "referéndum" como el celebrado en 2014 para sellar la anexión de la península de Crimea, considerado ilegal por Kiev y los países occidentales.

"No habrá una república popular de Jersón. Si alguien quiere una nueva anexión, sanciones más potentes afectarán a Rusia", amenazó el presidente ucraniano.