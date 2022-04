Ucrania no abre corredores humanitarios este viernes por peligro en las rutas

Ucrania no abrirá este viernes corredores humanitarios debido al peligro en las rutas, informó hoy la viceprimera ministra y titular de reintegración de los territorios temporalmente ocupados de Ucrania, Iryna Vereshchuk.



"Debido al peligro en las rutas, hoy, 22 de abril, no habrá corredores humanitarios. Hago un llamamiento a todos los que esperan la evacuación: sean pacientes, por favor, aguanten", dijo Vereshchuk a través de Telegram.



El jueves, las tropas rusas no cesaron el fuego, por lo que no hubo posibilidad de evacuar a la población del poblado de Vysokopilya y las aldeas de Novoznesenske y Mirolyubivka, en la región de Jerson, señala la agencia Ukrinform.