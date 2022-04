Restan los últimos días de la edición 45° del Abril Cultural, el evento salteño que permite la expresión de multiples disciplinas artísticas durante todo un mes. Este año, las particularidades fueron muchas, ya que no sólo volvieron presencialmente las manifestaciones artísticas, sino que también se destaca que varias de ellas se realizaron por fuera de la centralidad capitalina y llegaron a distintos municipios.

Además hay nuevas ideas, como la "La noche de las librerías", que por primera vez se realizará hoy en Salta, y propone un recorrido por estas instituciones que fueron imprescindible para que se concrete desde sus inicios el propio Abril Cultural, organizado por Pro Cultura Salta. Serán de la partida cinco librerías que están en el centro capitalino, en cada una de ellas se presentará una propuesta artística.

El presidente de Pro Cultura Salta, Roberto Salvatierra, dijo a Salta/12 que la inclusión de la actividad tiene el fin de reivindicar el rol y contribución que hacen las librerías a la cultura local. "Pensar una ciudad sin librerías, sería imposible", dado que "el conocimiento pasó por muchos años por la actividad de los libreros", subrayó.

Los hechos históricos ocurridos en Salta así lo respaldan. Alrededor de 1977, en plena dictadura militar, el librero Benito Crivelli, dueño de la mítica "Librería El Colegio", organizaba conciertos y charlas secretas en el fondo de este local, ubicado en la céntrica calle Caseros al 600. Según cuentan, una de ellas tuvo como protagonista al Cuchi Leguizamón, quien se dispuso a hablar de las genealogías de los opas.

Esas acciones fueron consideradas como las fundacionales de Pro Cultura Salta, el espacio cultural propio de la escena salteña.

Al igual que Crivelli, "hubo muchos libreros de Salta que merecen ese reconocimiento por todo lo que nos han brindado", ya que forman parte del cuidado y difusión del patrimonio académico, científico y literario de Salta, expresó Salvatierra.

El recorrido por las librerías se iniciará a las 18 y concluirá pasadas las 22 con distintas propuestas en cada una de ellas, habrá firmas de libros, exposiciones y shows musicales. En el caso de la librería Jenny (Caseros 730), las actividades irán de 18 a 19; en la San Pablo (Mitre 93), de 19.15 a 20. Mientras que en Rayuela (Caseros 570), será de 20.15 a 21.30; y en Doce Letras (Caseros 876), de 21.40 a 22.30.

El cierre se hará en el Bar de Letras (Ameghino 426), de 22.45 a 23.30. Allí se preparó un Recital poético musical, que contará con la presencia de las y los poetas Laura Rojo, Agustín Pérez Marchetta, Francisco Mogrovejo y Noelia Fath.

Salvatierra no sólo destacó el rol que tuvieron y tienen históricamente las librerías, sino también su característica de empresa familiar, que como todo emprendimiento tiene que vender para mantenerse. Con la llegada de la pandemia, "los libreros han atravesado una situación difícil, y hubo quienes no pudieron resistir y debieron cerrar". Por eso, también se busca "darles un impulso" en el aspecto comercial.

Para el presidente de Pro Cultura, esta edición del Abril Cultural está siendo "realmente sorpresiva y positiva" en cuanto a la recepción del público. Sólo a nivel virtual, y a través de la web diseñada para el evento, están recibiendo 5 mil visitas semanales. "Eso fue un gran acierto, que nos permitió que se vea la diversidad de actividades y disciplinas" que se propusieron, tanto en Capital y el interior, como Cafayate, San Antonio de los Cobres, San Lorenzo, Campo Quijano.

"Realmente se despertó un interés y participación de la gente", ratificó, asegurando que esa respuesta también fue porque las personas querían encontrarse con las artes de manera presencial. "Hay una necesidad de la gente de vivir las actividades de manera conjunta, que en los últimos dos años no fue posible porque justamente esa actividad era regulada con protocolos", contó.

Para Salvatierra no queda duda de que la cultura y el arte ocupan un lugar de importancia en la sociedad. Dijo que por eso la planificación de esta edición tuvo en cuenta ese entusiasmo del público, y los artistas, que querían mostrar su arte.

Precisamente, durante la pandemia se vio mucha producción artística en las distintas disciplinas, como el teatro, la danza, la música, la fotografía, el audivisual, el diseño, la literatura y la plástica. Un ejemplo de ello, es la muestra plástica, denominada Pandemia, que se inauguró el 13 y estará hasta el 30 de abril en el Colegio de Médicos de Salta. Allí "nos reflejan de manera directa y bajo una lectura propia cómo vivió" ese momento cada artista, sostuvo.

"Desde Pro Cultura queremos volver a retomar los canales de comunicación de la comunidad artística, en articulación con los espacios oficiales e independientes para la construcción cultural", manifestó el presidente de la entidad. En ese sentido, indicó que existe un amplio crecimiento de los espacios alternativos artísticos en la provincia.

Otra de las novedades en esta edición fue la articulación con el Ministerio de Turismo de Salta para posibilitar la promoción de varias actividades en el interior, y como atractivo para los turistas. Eso llevó a que se aprobaran ciertos beneficios a quienes se acercaran a las propuestas, como descuentos en servicios. "Es un logro porque la cultura como patrimonio, no es sólo nuestra geografía, sino todo lo que sucede en ella", consideró Salvatierra.