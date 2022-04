Tras el allanamiento en el domicilio de Bacchiani y la sede de Adhemar Capital S.A, Alfredo Aydar, abogado de ahorristas de Catamarca y Tucumán, explicó que la detención que se llevó a cabo en la jornada de ayer, se realizó en virtud del requerimiento del fiscal Rafael Vehils Ruiz, debido al pedido de detención inmediata de la querella, y la orden librada por el juez Federal Miguel Ángel Contreras.

La Justicia de Córdoba también había librado una orden de detención. De los tres detenidos, una mujer Sofía Aylan, cumple su detención en Tucumán en donde tiene su domicilio.

La primera de las causas de las muchas iniciadas en los últimos meses, fue la iniciada en Tucumán. El Juzgado Federal declinó su competencia y la causa pasó entonces a la Justicia Federal de Catamarca.

Si bien el operativo debía realizarse con agentes de Córdoba y Catamarca, Aydar explicó que “los agentes de Córdoba llegaron tarde, cuando ya la detención de Bachiani se había efectivizado”.

La causa en Tucumán está iniciada por estafa, asociación ilícita, intermediación financiera no autorizada, y “otros delitos”, que en este caso refiere a lavado de dinero. Se trata de un concurso real de delitos, cuya sumatoria de penas exceden la excarcelación. En Córdoba la causa está caratulada como estafa reiterada.

“Nunca quisimos llegar a la detención, pero vimos que al internarse en la clínica, Bacchiani dio a entender que era un ardid, que no estaba realmente enfermo como para internarse. Entonces pedimos de inmediato que se realice una junta médica, pero eso al parecer lo curó a Bachiani e inmediatamente salió de la clínica”, relató Aydar.

Allanamiento en la casa de Bacchiani.

“Cuando salió de la clínica, no se supo más de su paradero. Por eso pedimos de inmediato que se lo detuviera, por peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación”, explicó.

Aydar se pronunció a favor de la detención domiciliaria de los imputados, tal como estaba previsto inicialmente: “A nosotros nos parece perfecto que Bacchiani esté detenido en su casa, para que pueda tradear desde allí y devolver la plata”, opinó el abogado. Y explicó que la mujer detenida en Tucumán está en su casa porque tiene dos hijos a su cargo. “Esto no se trata de venganza ni de odio; se trata de justicia. Nosotros queremos que Bachiani y la empresa devuelvan el dinero, deben para eso entender que deben decirle la verdad a la sociedad y a la Justicia”, afirmó.

“Llevarlos a una prisión común por un sentido humillatorio no tiene ningún sentido”, consideró.

Descartó además la posibilidad del traslado de los imputados a la provincia de Córdoba, en donde hay una causa abierta: “Entiendo que no va a suceder; la decisión del Juez Federal de Catamarca fue a tiempo y certera”, dijo.

Según lo aclarado por el profesional, las indagatorias se van a realizar el lunes en el caso de los detenidos, los demás imputados serán indagados entre el 28 y 29 de abril. Al cabo de ello se conocerá como sigue la situación procesal de cada imputado. No descartó que puedan surgir nuevos imputados, y que se llame a declarar a nuevas personas la próxima semana.

La querella apunta a que en los próximos días pudieran surgir “arrepentidos” que ayuden a la investigación, teniendo en cuenta que “el líder” está preso. Y eso permita llegar a conocer más involucrados.

“Gran parte de la población catamarqueña está involucrada en este caso, por eso hay que ser muy prudentes al momento de saber que se busca con la investigación. Es un momento clave para Bachiani para comenzar a decir la verdad”, evaluó.

Allanamiento en Adhemar Capital.

“Bachiani miente cuando dice que no recibió dólares, miente cuando dice que no hubo contratos en negro, pero nosotros recibimos centenares de clientes que nos cuentan lo contrario. Mintió cuando reestructuró las deudas y no pagaba. Hay clientes que me hablan de tres millones de dólares, y taxistas que vendieron su auto”, afirma el abogado.

Para Aydar, la actividad de Bacchiani “quizás comenzó como un negocio de tradeo, pero se convirtió en una estructura piramidal”, estimó.

El abogado cree que decenas de denuncias ingresarán en los próximos días: “Las amenazas de Bachiani de que el que denuncia no cobra quedaron en el pasado”, aseguró.

El letrado se mostró conforme con la actuación de la Justicia de Catamarca: “La Justicia catamarqueña ha demostrado una celeridad que no esperábamos”. Y pidió a los denunciantes no abarrotar la Justicia: “Hay que consultar con el profesional, y de ahí acudir a la Justicia”.

En las consideraciones, no descarta que hubiera habido una fuga de dinero en la empresa, y explica que una de las evaluaciones posibles es que hubiera existido una “sobrecarga de clientes que superó a la estructura, que por la gran oferta que se hizo en pandemia superó a empresa”.

El monto que se manejó en Catamarca, de acuerdo al cálculo, es de entre 150 y 200 millones de dólares invertidos. En Tucumán entre 60 y 80 millones de dólares, y en Córdoba alrededor de 60 millones de dólares. El cálculo global es de 400 millones de dólares: “Al no tener certezas, o más instrumentos que van a surgir de los allanamientos, no podemos aún sacar otros montos. En Tucumán se secuestraron más de 1300 carpetas. Pero una carpeta podía tener un pozo de varias personas”, aclaró.

“Es la estafa más grande la región. No tengo dudas”, aseguró Aydar. “Las otras son cuento de hadas al lado de esto”, dijo.

Optimismo

“Yo albergo la esperanza de que si es un buen trader pueda regularizar su situación en la Comisión Nacional de Valores y pueda pagarle a los catamarqueños, ya sea en cuotas o en partes. Sería una forma en que se reconciliaría con la sociedad catamarqueña”, auspició.

Ochos horas de allanamiento

El allanamiento ordenado por el Juez de Control de Garantías, Rodolfo Maidana en el domicilio de los detenidos y la financiera Adhemar Capital S.A, se desarrolló durante ocho horas. Comenzó antes del mediodía y culminó pasadas las 19 horas.

Fuentes de la investigación informaron a este medio que se secuestró poco dinero en efectivo, pero si innumerables instrumentos como pagarés, cheques, tres celulares, computadoras, doce cámaras de seguridad entre otros objetos considerados de importancia para la causa.

Del operativo participó personal de Córdoba y de Catamarca, debido a que la causa devino de un exhorto de la Justicia de Córdoba.