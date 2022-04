Martín Menem, representante de Javier Milei en la Legislatura de La Rioja anunció que al igual que su par a nivel nacional que sorteará su salario de legislador.

El representante del espacio ultraliberal La Libertad Avanza creó un sitio web https://martinmenem.com.ar/">https://martinmenem.com.ar/ destinado a la inscripción de personas interesadas en participar del sorteo del sueldo del mes enero ($98.281,70) previsto para el 6 de mayo al mediodía. El segundo sorteo de su dieta de febrero ($105.781,70) será el 20 de mayo y el tercero ($105.781,70) correspondiente a marzo, el 2 de junio.

“Hola, mi nombre es Martín Menem y soy diputado de la provincia de La Rioja por La Libertad Avanza, y quiero invitarlos a participar del sorteo de la dieta (salario) que me asigna la Legislatura. Es importante que sepas que para participar necesitas ser mayor de 18 años y estar domiciliado en la Provincia de la Rioja. Una vez inscripto automáticamente ya participas de cada uno de los sorteos que se realizaran mensualmente”, dice el mensaje inicial del sitio web.

En declaraciones a Radio Fénix el legislador sostuvo que “no vive de ser diputado” y que se siente tranquilo de no costarle un peso a la política. “Vengo de la parte privada, tengo una pyme con más de 50 empleados que exporta productos vinculados a la alimentación”, afirmó el legislador que tiene un bloque unipersonal en Diputados y es opositor al oficialismo local.

Desde ese lugar, se ocupó de criticar además la modificación de ley 6.267, sancionada el jueves pasado en la Legislatura que establece que “los ex gobernadores, ex vicegobernadores y ex presidentes del Tribunal Superior de Justicia, reciben una pensión mensual de carácter no remunerativo, no bonificable, ni sujeta a aportes, cuyo monto será fijado anualmente por la Función Ejecutiva Provincial”. Esa norma establecía que “la pensión se abonaría exclusivamente a quienes estando en la condición anteriormente citada, no reciban otro ingreso, ya sea como activo o como pasivo”. Con la modificación “la pensión deja de ser incompatible con otros ingresos del beneficiario”, es decir, pueden recibir ambos ingresos.

“Lamentablemente, en la sesión de hoy se marcó un día muy triste, en el que desde el gobierno se dejó en claro que vinieron por todo, empobreciendo a la ciudadanía y preocupándose por llenar solo sus propios bolsillos. Aprovechando la amplia mayoría del oficialísmo que responde al Gobernador, hicieron una modificación a la Ley 6267, permitiendo que ex gobernadores y vicegobernadores, entre otros, puedan enriquecerse con más de un beneficio económico que se pagará con el impuesto de los ciudadanos”, expresó a través de sus redes sociales y mencionó que votó en contra de este cambio.

En contra del barrio LGBT

El legislador libertario también fue noticia por manifestarse en contra en contra del derecho al acceso a la vivienda de las personas LGBT.

Un grupo de personas de la comunidad trans se reunieron con Menem y uno de los temas, en ese encuentro, fue la construcción del barrio LGBT que se realiza en la Capital. Se trata de un proyecto integral de hábitat destinado a integrantes de la comunidad trans que comprende 25 viviendas, salones de capacitación y una plaza, proyecto que militan desde hace un tiempo personas del colectivo junto a la diputada nacional del Frente de Todos, Hilda Aguirre de Soria, y que lograron concretar con el financiamiento del Gobierno nacional, el aporte de los terrenos de la provincia. El convenio con la Nación se firmó en junio de 2021 y las viviendas están ubicadas en un asentamiento al sur de la ciudad y que está siendo urbanizado.

“Puntualmente, me quedó una frase muy cierta que dijeron: el barrio LGBT solo es demagogia. No sirve de nada, no es inclusión. Al contrario, solo termina excluyendo. Estamos totalmente en contra", expresó el legislador y agregó que “en la reunión estuvimos de acuerdo en que el Estado no debería regalar casas solo por condiciones de género, ni por ninguna otra, si no que debería crear herramientas de trabajo y mejoras laborales para que todos puedan adquirir una por sus propios medios”, expresó el libertario por medio de sus redes.

Consecuente con la línea de pensamiento de su partido sostuvo que “seguirán trabajando por quitarle poder al Estado y devolvérselo a todos los ciudadanos, para que todos puedan crecer por sus propios medios y puedan dejar de ser dependientes. Porque esa es la salida que vemos efectiva desde La Libertad Avanza”.

En tanto la diputada nacional Hilda Aguirre, salió al cruce: "Menem "no conoce nada sobre la comunidad trans y menos de la comunidad riojana porque siempre vivió en Buenos Aires", expresó a La Rioja 12.

"Es una persona nacida en cuna de oro", y agregó que habla de discriminación respecto del barrio pero "nunca criticaría los barrios cerrados o privados".

Aguirre afirmó que "usa a las personas de la comunidad trans y que sería bueno que las sume a sus equipos de trabajo".