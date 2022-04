El fiscal de Unidad Fiscal Tribunales contra la Administración Pública, imputó al ex director de la escuela 155 Río De Las Casas Viejas, ubicada en la localidad de Los Navarro, departamento Ambato, por apropiarse de 30 netbooks destinadas a al aula digital del establecimiento.

Luis Raúl Artero, quien fue exonerado a finales del año pasado de su cargo, deberá responder por el delito de peculado que establece penas que van desde los 2 a los 10 años de prisión.

Según pudo conocer Catamarca/12, las actuaciones que concluyeron con la denuncia ministerial, se originaron en 2019, como consecuencia de una nota emitida por el entonces Director Provincial de Programas Educativos a través del Equipo de Coordinación de Innovación Digital Educativa. En aquel momento, y con el objetivo de realizar tareas técnicas pedagógicas, el funcionario concurrió a la Escuela 155 con técnicos y el Coordinador de Nivel Primario.

Ya en el establecimiento, consultaron por las computadoras que habìan sido entregadas en el año 2016 y la respuesta del entonces director Artero, fue que parte del equipamiento del Aula Digital Móvil, consistente en 30 netbooks, fueron enviadas de forma particular a un servicio técnico no oficial, ni autorizado, para el desarmado y desbloqueo de los componentes. Además, aclaró que ese servicio sería abonado de manera particular y asumió el compromiso de reintegrar la totalidad de los componentes tecnológicos el día 11 de julio de 2019 en las oficinas de Innovación Digital Educativa, pero nunca lo hizo.

Tras iniciar la investigación sumaria, desde el Ministerio de Educación se concluyó el año pasado con la exoneración del directivo y la radicación de la denuncia penal.

La normativa ministerial aplicada en este caso, responde a lo establecido en un decreto del año 2000 que establece que: “Corresponderá la sanción de exoneración, cuando se susciten algunas de las siguientes conductas: Malversación de caudales públicos/o relativos al funcionamiento de la unidad educativa. O, cuando la entidad y gravedad sea de grado superlativo en las conductas comisivas y/u omisivas, y de esta manera se atente contra obligaciones y deberes propios de la función del docente”.

Tras radicar la denuncia pertinente, el fiscal investigador, Facundo Barros Jorrat, imputó por el delito de peculado al ex directivo y tomo como prueba principal el expediente realizado por el Ministerio de Educación.

La exoneración de Artero, es una de las pocas que ha concretado el Ministerio de Educación en los últimos 10 años.