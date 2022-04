Ante la inminente audiencia en que los policías condenados por la masacre de Avellaneda pedirán ir a sus casas a terminar su sentencia, y a casi veinte años de esos asesinatos que signaron el final del interinado de Eduardo Duhalde, un centenar de agrupaciones apoyaron el rechazo de las familias de las víctimas a ese beneficio que solicitaron los policías Alfredo Fanchiotti y Alejandro Acosta. Lo hicieron a través de una carta abierta en la que expresaron que se oponen a que los ex policías bonaerenses "y asesinos de nuestros compañeros" sean beneficiados con la libertad condicional, pedido que en los últimos días realizara la defensa de los efectivos homicidas ante el Juzgado de Ejecución Penal 3 de Lomas de Zamora. Página/12 pudo saber que aún no hay fecha para la audiencia, sin embargo la abogada de las familias fue consultada como parte de la causa y ya presentó el escrito con la negativa.

"No son simples asesinos, como tampoco forman parte de la población carcelaria común, estos sujetos fueron un eslabón necesario en la formación del operativo represivo del 26 de junio de 2002 en Avellaneda, organizado desde las más altas esferas del gobierno nacional y de la provincia de Buenos Aires", dice la nota firmada por organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, políticas, culturales, sindicales y personalidades nacionales, presentada en la estación Darío Santillán y Maximiliano Kosteki (ex Avellaneda), en un acto que contó con la presencia "multitudinaria" de las diferentes militancias y del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia.

De esta manera fue plasmado lo que denominaron el "rechazo popular" al pedido de libertad condicional de Alfredo Fanchiotti y Alejandro Acosta, ex policías condenados en 2006 a prisión perpetua como autores materiales de los asesinatos de Kosteki y Santillán, dos militantes piqueteros que fueron parte de una enorme manifestación que intentó cortar el Puente Pueyrredón en junio de 2002 por aumentos salariales, subsidios para desocupados y alimentos para comedores. Días antes los funcionarios de Duhalde habían advertido que no permitirían más expresiones de protesta, incluso con la infiltración de asambleas y una denuncia penal por sedición que ya tenían preparada.

"En esa ocasión, el operativo criminal coordinó tres fuerzas de seguridad nacionales (Gendarmería, Prefectura y Policía Federal) con la Policía de la Provincia de Buenos Aires, comandadas por la ex SIDE. Este avance de la represión fue tendiente a liquidar al movimiento popular que se expresaba en la calles en medio de una de las más dolorosas crisis que ha atravesado nuestro pueblo allá por la finalización de la década de los 90 y principios del 2000", manifestaron en la carta abierta. "Sus participaciones en la conocida Masacre de Avellaneda fue ser la mano de obra barata para llevar a cabo el trabajo sucio de un plan que ejecutó Duhalde quien compartió el gobierno con Alfredo Atanasoff, Juan José Alvarez, Jorge Matzkin, Jorge Vanossi, Anibal Fernández, Oscar Rodriguez, Carlos Ruckauf, y de Felipe Solá", agregaron.

El escenario político y social durísimo para las condiciones de vida del pueblo que antecedió a aquel hito represivo, del cual se cumplen dos décadas en dos meses, incluyó el reclamo de "mano dura" por parte del poder económico representado en la Unión Industrial, la Sociedad Rural, y el sector bancario, que agitaban en los medios la exigencia al gobierno de "terminar con los cortes". Los firmantes consideran que son los mismos sectores que "orquestaron el golpe del 76", y que ahora son parte del mismo entramado porque con sus silencios y falta de colaboración fueron claves para consolidar la impunidad de los responsables políticos" de aquella masacre, "quienes planificaron, organizaron y dieron las ordenes desde el ejecutivo nacional".

En este sentido, recordaron que fueron artífices fundamentales en la formación del relato inicial del gobierno nacional y provincial acerca de “se mataron entre ellos”, mostrándose ante los medios hegemónicos como víctimas de los piqueteros. "Esta actitud de los policías profundizó la estigmatización del movimiento popular, que el gobierno de Duhalde venía acentuando semanas antes con frases amenazantes como 'si cortan el Puente es una declaración de guerra' emitida por Alfredo Atanasoff (Jefe de Gabinete), o 'no me temblaría el pulso para volver a firmar el decreto de aniquilación de la subversión como en 1975', dicha por el ex canciller Carlos Ruckauf".

A criterio de quienes apoyan a las familias de Kosteki y Santillán, "las represiones, persecuciones de militantes populares y la existencia de presxs políticxs de los últimos tiempos, son en parte producto de la falta de justicia en este caso. La impunidad de la que goza Eduardo Duhalde respecto de su responsabilidad política por los crímenes de Kosteki y Santillán, es la misma que disfruta Mauricio Macri cuando asevera que el dinero del préstamo del FMI se la entregó a los bancos para que no se vayan del país, a sabiendas que nada le pasaría. Así es que la libertad impune de Duhalde en algún punto garantiza la impunidad de otros miembros del establishment político nacional".

También mencionaron que además de los dos asesinatos, ese día hubo más de treinta heridos y heridas con balas de plomo, otres tantes con balas de goma y un centenar de detenides en las comisarías aledañas. Y cuestionaron la falta de resultados de la causa judicial por las responsabilidades políticas, Masacre de Avellaneda II.

"El Poder Judicial, como uno de los poderes del Estado, no investigó el caso, y cajoneó la causa al punto de haberla llevado casi hasta el cierre definitivo, sin interesarse en ni una sola línea de investigación. Fue el garante para que hoy los responsables intelectuales se encuentren sin atravesar los tribunales", dijeron. "Es por eso que nos oponemos a cualquier pedido de libertad o salidas transitorias de los asesinos de Darío y Maxi, como así también exigimos que los responsables políticos de la masacre sean llevados a juicio y sean condenados por sus decisiones políticas que incurrieron en homicidios porque fue un crimen de Estado", agregaron Alberto Santillán, papá de Darío; Leonardo, Javier y Noelia Santillán, hermanes de Darío; Mara Kosteki, hermana de Maximiliano, y Paula Mercedes Alvarado Mamaní, abogada de las familias.

Organizaciones de suscriben

FPDS (Frente Popular Darío Santillán). MTD Aníbal Verón. FOL (Frente de Organizaciones en Lucha). Familiares y Amigos de Luciano Arruga. Equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía. Red internacional por la libertad de los presos políticos y justicia por nuestros mártires. Movimiento de los Pueblos-Por un socialismo feminista desde abajo (Frente Popular Darío Santillán - Corriente Plurinacional, Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social, Movimiento 8 de Abril) Venceremos-Partido de Trabajadorxs. Movimiento Cromañon de Familiares y Sobrevivientes. Marabunta- Corriente Social y Política. Emancipación Sur.POLO OBRERO. Encuentro de Profesionales Contra la Tortura. Serpaj. CEPRODH. CAJ. APEL. CADEP. [email protected] de Desaparecidos por la Verdad y la Justicia. Secretaria de DDHH de CTA-A Capital. Asociación Ex Detenidos Desaparecidos. CADHU (Centro de Abogades por los Derechos Humanos). Diálogo 2000. Movimiento Sin Trabajo "Teresa Vive". MST en el Frente de Izquierda Unidad. PTS – FIT UNIDAD. Nuevo MAS. EMCF. PRML y la CUBA-MTR. Libres del Sur - Barrios de Pie - Movimiento SUR. EPCT. PRC. MTR 12 de Abril. PSTU. PRT. Hijos. PCT. Psicosocial Caracol. Comisión de Vecinos por CAMPOMAR. Autocombocadxs por Dd Hh. Escuela Popular de Psicología Social. PARTIDO OBRERO – FIT-U. IS – FIT UNIDAD. Coordinadora por el Cambio Social: FOL, Movimiento de los Pueblos (MULCS, Frente Popular Darío Santillán Corriente Plurinacional, Movimiento 8 de Abril), Igualdad Social, FAR, Copa, OLP Resistir y Luchar y FOB Autónoma. Ademys, Asociación Docente. Colectivo de Trabajadorxs de la Educación Haroldo Conti. Democracia Obrera. Familiares de detenidos-desaparecidos por razones políticas y gremiales H.I.J.O.S en la RED por la defensa de los DD.HH Salta. Frente 22 de Agosto. Agrupación provincial Victor Choque ATE. MTL Rebelde. MTR Votamos Luchar y Fogoneros Olnys. MTR Histórico. Agencia AR. Secretaria de Trabajadorxs Migrantxs y Refugiadxs UTEP. Colectiva Feminista Las Azucenas. Acción Socialista Libertaria. Abriendo Caminos. Cátedra Libre de Salud y DDHH, Facultad de Medicina / UBA. Familiares/Masacre de Cromañon. Comunismo Revolucionario – PMLM. Movimiento Popular Liberación (MPL). Movimiento 26 de julio, de la Matanza. Partido de Liberación. H.I.J.O.S. Punta Indio. MMUCS movimienro de musicos unidos del cono sur. Comisión Vesubio y Puente 12. La Comisión por la memoria y justicia de los obreros textiles de Luis Viale. Agrupación Jeremías A. Acuña. "Mística Piquetera ". Educadores Populares del Barrio Emerenciano. Movimiento Socialista Emerenciano. Agrupación Mujeres al Frente del Movimiento Socialista Emerenciano. Juventud Socialista. Partido Socialista Unidos por el Chaco. Juventud Revolucionaria Che. Trabajadorxs en lucha de la Universidad Nacional de La Plata. Movimiento SUR. CATEDRA LIBRE VIRGINIA BOLTEN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA. UNLP " Construyendo FEMINISMOS POPULARES ". Bodegón Cultural Casa de Pocho. Ludueña. Rosario. Cooperativa Esquina Libertad – Mostras. Mesa Nacional de ATE INTA. Peronismo 26 de Julio Quilmes. Frente Popular La Cañada Resiste. Organización 25 de Mayo. Concejala Ivanna Rezano. CCC Corriente Clasista y Combativa. Servicio Paz y Justicia. CTA Autónoma. Anibal Brasil. David Alterman. Inés Alderette mamá de Marcos acuña y Gustavo Alderette familiar de víctimas. Sergio “Cherco” SMIETNIANSKY (CADeP). Maria Angelica Gonzalez. Bernardo Bondaruk. Elisabeth Alicia Laura Sánchez. Ernesto Arganda Carreras. Mariana Relli Ugartamendía. Enrique Castro. Oscar Castelnovo-Agencia Para la Libertad. Néstor Ricardo Quiroga Comunidad Warpe Milcallac Llahue Xumec Hijos del Sol. Lily Galeano de H.i.j.o.s LA Matanza. Pablo Bergel, sociólogo, ex legislador CABA. Jorge Falcone, escritor y documentalista. Guillermo Pajoni, abogado laboralista. Maria Laura Bretal, ex detenida desaparecida, militante feminista de Las Azucenas. Tamara Callejas Leiva, chilena, única hija recuperada de la dictadura chilena. Marta Ungaro. Familiar noche de los lápices. Manu Varela, cantante.