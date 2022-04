El Concejo recibió a supermercadistas y almaceneros locales. La reunión se realizó a partir del faltante registrado hace unos días de algunos alimentos como harina y aceite, y la complejidad para lograr que lleguen a las góndolas locales los productos de "Precios Cuidados". “Los convocamos a partir de las dificultades registradas para acceder a los programas de acuerdos de precios que se cierran en la Nacion . En este contexto inflacionario es fundamental que las políticas que apuntan cuidar el bolsillo lleguen a todos el país y no, como lamentablemente sucede con muchos programas nacionales, que no cruzan la General Paz”, señaló Susana Rueda, impulsora del encuentro. Desde el sector también plantearon las dificultades que atraviesan pequeños y medianos comerciantes ante la inflación provocada por los grandes formadores de precios y el avance de distribuidoras que instalan negocios en los barrios y venden por menor, generando competencia desleal. “Queremos visibilizar esta situación y acompañar el pedido de supermercadistas para que los acuerdos de precios se hagan desde lo territorial, con productores locales que existen en abundancia en Santa Fe, y no que el gobierno acuerde solo con las grandes marcas y cadenas, provocando que luego esos acuerdos no lleguen de forma equitativa a todo el país”, finalizó la edila.