TEATRO

Y las arañas de Marte

The rise and fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars fue el disco que llevó a David Bowie a la fama y definió al glam. Ziggy Stardust fue su creación, su alter ego, un ser que llega del espacio para traer un mensaje de amor y esperanza. A través de un alienígena glam, esta obra-recital-show creada y protagonizada por Ana Schmukler indaga en una textualidad muy íntima y personal desde el gesto escénico opuesto: una forma plagada de brillos, movimientos grandes y micrófono amplificado al público, reflexionando así sobre las formas y gestos que adquiere lo íntimo en la contemporaneidad. Estrenada el año pasado, esta nueva temporada de mayo incluye un post-show en cada fecha: Celina Sylveira (el jueves 5), Montarosa (12), Manu Caizza y Vero Mayorga (19) y Gi Pegnotti (26).

Jueves a las 21, en Casa Brandon, Luis María Drago 236. Entrada a la gorra (mínimo sugerido: $600).

La Pilarcita

Octava temporada de la elogiada obra escrita y dirigida por María Marull, que tiene por escenario un pueblo del litoral, donde llegan sus protagonistas en busca de un milagro de La Pilarcita, una santita popular. Se hospedan en un precario hotel, donde una adolescente borda día y noche para terminar su traje de comparsera. Según la tradición, antes de pedir un milagro hay que ofrendar una muñeca creada especialmente para la ocasión, y los recién llegados contratan a la adolescente para que la ayude a confeccionarla. La Pilarcita fue estrenada originalmente en el 2015, en el Camarín de las Musas. El vestuario es de Jam Monti, la iluminación de Matías Sendón, y la asistencia de dirección de Alejandra D’Elia. Con Pilar Boyle, Julia Catala, Mercedes Moltedo y Francisco Ruiz Barlett.

Viernes a las 20, en El Camarín de las Musas, Mario Bravo 960. Entrada: $900.

MÚSICA

Ciudad malandrina

Casi una década después de su disco Tangolpeando (2013), Adrián Abonizio –uno de los pilares compositivos de la Trova Rosarina– vuelve a encontrar en el tango su medio de expresión. Para ello, pone su voz y sus letras al servicio del premiado quinteto rosarino La Máquina Invisible (integrado por Pablo Galimberti en violín, Guido Gavazza en bandoneón, Manuel Martínez Serra en piano, Facundo Jaimes en guitarra eléctrica y Mauro Rodríguez en contrabajo), cuyo debut discográfico homónimo data de 2017. Para Ciudad malandrina, el grupo versionó y arregló once canciones de Abonizio, algunas de ellas en coautoría con uno de sus clásicos compañeros de ruta, Rubén Goldín, y otras con miembros del quinteto. El resultado final logra una fusión natural entre su personal impronta letrística y los arreglos vanguardistas del joven conjunto de tango contemporáneo.

Todo pasa

Cuatro años después de su debut Obras cumbres, Los Andes –que tras el simple “Espiando al sol” (2019) se había llamado a silencio– acaba de presentar en las redes un nuevo simple que anticipa lo que será su segundo opus, anunciado para mediados de año. Acompañados por Martín López Cuesta en batería, Cristian Zielony en bajo y Lukah Boo en voces, Los Andes hoy son Sebastián Rubin y Juan C. Marioni, que se conocieron cuando participaron con sus respectivas bandas –Marioni al frente de Bristol, Rubin con Grand Prix– en un disco homenaje a The Cure titulado Into a Sea of Cure (1998). Después de participar activamente durante la pandemia del colectivo Twibuto que comandó Rubin, el flamante formato dúo de Los Andes alcanzó a grabar –antes de este primer simple de su futuro trabajo– un cover de Los Seasons, “Me duele que seas así”, para el segundo volumen del proyecto Aquí, allá y en todas partes.

ONLINE

The Man Who Fell to Earth

La novela sci-fi de Walter Tevis, el mismo autor de Gambito de dama, fue llevada al cine en una famosa versión dirigida por Nicolas Roeg y protagonizada por David Bowie en 1976. Ahora es el actor Chiwetel Eijofor (12 años de esclavitud) el encargado de darle vida al alienígena que llega a la Tierra en busca de un planeta habitable y amigable. Allí se acaban las similitudes: lejos del desparpajo del film del realizador británico, esta nueva versión en formato de miniserie –disponible en Paramount+– y creada por el guionista Alex Kurtzman despliega un relato mucho más tradicional en términos narrativos. En realidad, se trata de una particular secuela, ya que el extraterrestre de aspecto humano viene a terminar la misión de aquel otro que había fracasado. Naomie Harris es la científica especializada en “fusión cuántica”, una tecnología aún en desarrollo, que lo abandonó todo para dedicarse a su familia. ¿Podrá el hombre que cayó a la Tierra salvar a su gente y, de paso, también a los terrícolas?

Malcolm in the Middle

No son pocos los fans de la sitcom protagonizada por un entonces jovencísimo Frankie Muniz, pero de un tiempo a esta parte los 150 episodios, divididos en siete temporadas, sólo podían verse online en copias youtuberas de dudosa calidad. Disney acaba de ponerle punto final al incordio con la incorporación a su plataforma de todas y cada una de las emisiones de la popular serie, transmitidas originalmente entre los años 2000 y 2006. Malcolm, el chico genio, vuelve a hacer de las suyas, acompañado de sus padres, sus tres hermanos y los nuevos compañeros de escuela. Bryan Cranston en su etapa pre Breaking Bad interpreta al padre inmaduro del protagonista, figura ¿rectora? de un clan bastante disfuncional.

CINE

Desierto particular

Poco y nada de nuestros vecinos brasileños llega a la cartelera de cine argentina, por lo que el estreno del nuevo largometraje del realizador Aly Muritiba merece destacarse, y no sólo por ese carácter de excepción a la regla. En esta película, presentada en sociedad el año pasado en el Festival de Venecia, un joven agente de la policía es puesto en suspenso luego de un incidente casi fatal durante un entrenamiento. Su nueva vida gira esencialmente alrededor del cuidado de su padre, un hombre afectado por una seria enfermedad mental, pero todo cambia cuando conoce a una mujer llamada Sara mientras navega en Internet. Cuando la relación electrónica ya no parece suficiente, Daniel decide atravesar medio país e ir en busca de esa misteriosa dama, pero a poco de llegar a la ciudad de destino la realidad termina siendo muy diferente a la imaginada. Con una historia que bien podría haber desembocado en un culebrón sin alma, Muritiba construye un drama pasional potente y con resonancias inesperadas.

Retrospectiva Torres Leiva

La Sala Leopoldo Lugones del Teatro San Martín desplegará a partir de este martes 3 y por diez días una retrospectiva del realizador chileno José Luis Torres Leiva, uno de los cineastas más importantes surgidos en ese país en los últimos quince años. Forman parte de la programación títulos ineludibles como Verano, con la actuación de Rosario Bléfari, el documental El viento sabe que vuelvo a casa y su último largometraje, Vendrá la muerte y tendrá tus ojos, cuyo estreno en salas de cine se vio abortado por la pandemia. Acompañando las proyecciones, estará de visita Julieta Figueroa, la actriz de todas las películas de ficción de Torres Leiva. Programación completa en https://complejoteatral.gob.ar/

TV

El bebé

“Todo monstruo necesita una madre”, reza la frase publicitaria. Los bebés recién nacidos suelen ser símbolo de inocencia y esperanza, pero el cine y la televisión han creado historias donde la metáfora se hace añicos ante las evidencias de maldad. A los Damien y otros hijos del diablo de este mundo viene a sumarse la pequeña criatura de esta serie británica, que se monta sobre el oleaje del humor negro y el terror ya desde su primera escena, cuando una mujer y el bebé titular caen literalmente del cielo. El hecho de que la protagonista no haya deseado nunca ser madre –y esté bastante harta de las conversaciones de sus amigas sobre mamaderas, pañales y otras yerbas– le suma un elemento de ironía mayor a una historia repleta de vueltas de tuerca. ¿Qué secreto oculta ese ser que, lejos de la candidez, parece capaz de generar el caos y la muerte a su alrededor, especialmente cuando el adulto a cargo cae en la cuenta de que lo mejor es abandonarlo a su suerte?

Domingos a las 22.30, por HBO.

Killing Eve

La señal de la montaña nevada comenzó a emitir los capítulos de la cuarta y última temporada de la serie protagonizada por Sandra Oh y Jodie Comer, que supo ganar adeptos desde su debut hace cuatro años. La historia del enfrentamiento entre la agente especial británica Eve Polastri y la demente asesina de origen ruso Villanelle llega a sus últimos tramos y, como siempre, lo sangriento no quita lo queer: no hay sido pocos los que han visto en la saga una relectura particularísima del melodrama lésbico. Dicen los responsables que la posibilidad de algún derivado del relato original está a la vuelta de la esquina. Habrá que mantenerse sintonizado en el mismo canal.

Domingos a las 22, por Paramount Channel.