El ex ministro de Seguridad Marcelo Sain fue imputado ayer por presuntas irregularidades en una licitación para la compra de armas para la Policía provincial. Dicha operación no se terminó concretando tras la realización de una denuncia penal. En la audiencia también fueron acusados el ex secretario de Seguridad Pública Germán Montenegro y Maximiliano Novas, ex encargado de Finanzas de ese ministerio. Los fiscales Mariela Jiménez y Ezequiel Hernández imputaron a los tres ex funcionarios como coautores de los delitos de negociaciones incompatibles con el cargo y tentativa de defraudación a la administración pública provincial. Según sostuvieron los fiscales, el monto total de la adjudicación fraudulenta que intentaron fue de 17.103.543 dólares.

Este viernes se completarán las imputaciones con la atribución delictiva a un exjefe de la División Logística de la Policía. Luego, la Fiscalía solicitará nuevamente que se fije día y hora de audiencia para medidas alternativas a la prisión para los cuatro investigados. En la audiencia realizada, la Fiscalía sostuvo que –abusando de su condición de funcionarios públicos– los tres imputados realizaron maniobras defraudatorias en el marco de la licitación pública número 11/2021 por la compra de armas para la Policía de la provincia. El accionar de los tres hombres investigados tuvo como objetivo beneficiar indebidamente al grupo empresario Emprendimientos Grupo Patagónico SRL.

También se señaló que las intervenciones indebidas de los funcionarios en el proceso licitatorio comenzaron, al menos, el 28 de mayo de 2020. Según se indicó, consistieron en la realización de acciones ardidosas para impedir a potenciales oferentes efectuar una cotización separada por cada rubro. De esta manera, según la imputación fiscal, el ex ministro de Seguridad de la provincia, el ex secretario de Seguridad Pública y el ex subsecretario de Gestión Técnica y Administración Financiera buscaron generar condiciones especiales en la licitación para que la compra de armas solo pudiera ser adjudicada a Emprendimientos Grupo Patagónico SRL, empresa a la que ellos ya habían escogido previa e ilegítimamente.