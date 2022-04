En la séptima audiencia de juicio por el homicidio de Cristian Gallardo declaró un perito odontólogo de Entre Ríos que analizó lo que hasta ahora se había considerado como un diente encontrado en la caja del móvil policial en el que fue trasladada la víctima. En cambio, el especialista aseguró que es material de restauración odontológica. Este elemento era considerado importante para la causa porque la familia del joven viene denunciando que al cuerpo le faltaba un diente inferior y creía que la pieza dentaria que se encontró en la camioneta era de Gallardo.

El testimonio del odontólogo y perito judicial del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Oscar Francisco Heit, fue ofrecido por la Fiscalía para que brinde el informe sobre la pericia realizada sobre la pieza dental encontrada en la caja de la camioneta que los policías ahora acusados usaron para trasladar a Gallardo el día que lo detuvieron, el 26 de agosto de 2019. Hay testigos de que una vez dentro de este vehículo el joven fue golpeado, en un video filmado por una vecina se escuchan sus gritos de dolor.

El perito dijo que el supuesto diente hallado en el móvil era en realidad material de restauración odontológica, indicó que aplicó una luz ultravioleta sobre esta pieza y otros materiales de restauración que él tenía y “la pieza era compatible con la misma fluorescencia”.

Y aclaró que no pudo comparar esa pieza dentaria con las fotografías de Gallardo porque las que le dieron eran de mala calidad. “Este material reemplazaba por lo menos tres caras de un diente, es un material restaurador sobre parte del diente aún conservado. Se puede determinar que corresponde a un diente anterior, no posterior”, dijo. Como probabilidad consideró que podía corresponder a un incisivo central del lado derecho superior y no sería compatible con un diente de la parte inferior por la medida que tenía.

Esta pericia difiere de la de la médica forense Mariana Lambrópulos, quien había referido que sí era un diente, sin hacer referencia a material de restauración. Sin embargo, Lambrópulos había señalado que el diente no era de Gallardo porque no coincidía con la coloración de su dentadura.

La hermana de Cristian Gallardo, Mariel Gallardo, explicó a Salta/12 que su hermano tuvo en otro momento un diente restaurado en la parte superior de la dentadura, pero lo había perdido antes de la detención. Y ratificó que al cuerpo le falta un diente inferior, que en fotografías se puede ver que antes de la detención lo tenía y no estaba cuando les entregaron el cuerpo.

Anotaciones de otro turno

También declaró la policía de guardia de la comisaría del barrio Democracia, Mariana Carral, que fue sometida a un extenso interrogatorio y, frente a muchas preguntas, se quedó en silencio sin contestar. La mujer fue cuestionada por la jueza Norma Vera, ya que refirió que entraba a su turno a las 6.30 pero consignó a las 6.25 la salida del móvil 1851 en el que la policía realizó el operativo de detención de Gallardo. La magistrada le cuestionó que asentara las novedades de un turno que a ella no le correspondía, sino a la guardia del turno anterior que no lo hizo.

Además, Carral dijo que escuchó por radio que el móvil solicitaba ambulancia y dejó constancia de eso a las 6.31. Aseguró que el móvil 1851 había regresado ya con el demorado a las 6.40 a la dependencia con el policía Llaves, que está siendo juzgado en este proceso, pero no dejó asentado ese horario en el acta, novedad que le correspondía consignar. También indicó que el Samec llegó a las 7 con el enfermero Víctor Pavón y el chofer David Espejo. Aseguró que se retiraron a las 7.15, y refirió que un policia, cuyo nombre aseguró no recordar, le dijo que registre que a Gallardo le diagnosticaron paro cardiorrespiratorio sin signos vitales.

La jueza también le cuestionó que estando de guardia no haya visto lo que pasaba en el fondo de la comisaría con Gallardo. Le preguntó dónde estaba Maximiliano Moya, otro policía imputado aquí, a lo que la efectiva respondió que desconocía porque “lo había llamado el personal”. Dijo que lo vio "cuando ingresó nada más".

También declaró la caba Cintia Verónica Tapia, que también cumplía funciones en la comisaría del barrio Democracia. Contó que está a cargo de controlar las consignas policiales en casos de violencia intrafamiliar o de género. Dijo entró a las 7 de la mañana del 26 de agosto de 2019 y salió a las 15. Relató que no vio lo que pasó en el fondo de la dependencia porque “el jefe Pistán” le dijo que aguarde en su oficina debido a “estaban realizando un procedimiento”.

Tapia dijo que su oficina estaba dentro de la del oficial de servicio Moya. Contó que se quedó “un buen tiempo más” ahí adentro, luego solicitó permiso para salir a diligenciar el control de consignas de violencia, y regresó a las 13.30; preguntó a Pistán qué había pasado en la mañana y éste le dijo que falleció un detenido sin más detalles.

La audiencia de debate se desarrolla con tribunal colegiado presidido por el juez Roberto Lezcano e integrado también por el juez Maximiliano Troyano y la jueza Vera. Lxs magistradxs dispusieron un cuarto intermedio hasta el próximo lunes cuando se espera que termine la ronda de testimonios. Además, anunciaron que la última audiencia será el 4 de mayo.

La familia de la víctima participa como querellante con la representación de los abogados Josué Díaz Cueto y Martín Plaza.



Los policías acusados por homicidio culposo y vejaciones calificadas son Ricardo Llaves, Ricardo López, Lucas Ozuna y Jorge Olea. También están siendo juzgados el policía Elio Moya, por falsedad ideológica y encubrimiento agravado, y el civil Ángel Lozano, por falso testimonio y encubrimiento.



Llaves y Moya cuentan con la defensa del abogado Marcelo Arancibia y de su hijo de idéntico nombre. Mientras que Olea, López y Ozuna están representados por Ariel Vásquez. Lozano tiene al abogado defensor Pablo Solano.