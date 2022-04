Cines

1982

Documental. Dir: Lucas Gallo. SAM 18 años.

Cine El Cairo: Hoy, a las 18.00 hs.

22 LIBROS ABIERTOS

Documental. Dir: Héctor Molina. SAM 13 años.

Cine El Cairo: Hoy, a las 20.30 hs.

ANIMALES FANTÁSTICOS 3: LOS SECRETOS DE DUMBLEDORE

Con Eddie Redmayne y Jude Law. Dir: David Yates. SAM 13 años.

Cinépolis: 4D Cas: 22.00 hs. 2D Cas: 16.15, 19.30, 21.30, 22.45 hs.

Hoyts: XD: 12.50, 15.50, 19.00, 22.20 hs. 2D Cas: 12.00, 15.00, 18.10, 21.20 hs; tras sáb, a las 00.30 hs. 2D Sub: 19.40, 22.50 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 15.30 hs. Sub: 21.00 hs.

Showcase: Cas: 15.25, 16.05, 18.30, 19.10, 21.35, 22.15 hs. Sub: 15.45, 16.25, 18.50, 19.30, 21.55, 22.35 hs.

BATMAN

Con Robert Pattinson y Zöe Kravitz. Dir: Matt Reeves. SAM 13 años.

Nuevo Monumental: Cas: 18.30 hs.

Showcase: Cas: 14.20, 18.00, 21.40 hs. Sub: 18.25, 22.10 hs.

C´MON C´MON

Con Joaquin Phoenix y Woody Norman. Dir: Mike Mills. SAM 13 años.

Cines del Centro: Sub: 19.30 hs.

DESESPERADA

Con Naomi Watts y Colton Gobbo. Dir: Phillip Noyce. SAM 13 años.

Nuevo Monumental: Cas: 16.40, 20.30 hs.

Showcase: Sub: 20.00 hs.

DOWNTON ABBEY: UNA NUEVA ERA

Con Maggie Smith y Michelle Dockery. Dir: Simon Curtis. SAM 13 años.

Cines del Centro: Sub: 15.00, 17.30, 20.00 hs.

Cinépolis: Sub: 14.30, 17.15, 20.00 hs.

Hoyts: Sub: 14.20, 17.10, 20.00 hs.

Showcase: Sub: 16.30, 19.15, 22.00 hs.

EL HOMBRE DEL NORTE

Con Alexander Skarsgård y Anya Taylor-Joy. Dir: Robert Eggers. SAM 13 años.

Cinépolis: Cas: 22.45 hs.

Hoyts: Cas: 16.20, 21.50 hs; tras sáb, 00.45 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 22.00 hs.

Showcase: Sub: 15.30, 19.20, 22.30 hs.

EL JOVEN AHMED

Con Idir Ben Addi y Myriem Akheddiou. Dir: Luc Dardenne y Jean-Pierre Dardenne. SAM 13 años.

Cine El Cairo: Hoy, a las 22.30 hs.

EN LA MIRA

Con Nicolás Francella y Gabriel Goity. Dir: Ricardo Hornos y Carlos Gil. SAM 13 años.

Cines del Centro: Cas: 14.50, 16.30, 18.15 hs.

Cinépolis: Cas: 15.00, 17.30, 20.00, 22.30 hs.

Hoyts: Cas: 13.00, 15.30, 17.40, 19.50, 22.00 hs; tras sáb, 00.10 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 16.30, 22.25 hs.

Showcase: Cas: 16.10, 18.20, 20.25, 22.20, 22.40 hs.

JACK EN LA CAJA MALDITA

Con Ethan Taylor y Robert Nairne. Dir: Lawrence Fowler. SAM 13 años.

Hoyts: Cas: Solo tras sáb, 01.00 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 18.30, 22.20 hs.

LA CIUDAD PERDIDA

Con Sandra Bullock y Channing Tatum. Dir: Adam y Aaron Nee. SAM 13 años.

Cines del Centro: Sub: 15.00, 17.15, 19.50 hs.

Cinépolis: Cas: 15.00, 17.30, 20.00, 22.30 hs.

Hoyts: Cas: 13.20, 22.10 hs. Sub: 19.30 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 20.10 hs.

Showcase: Cas: 14.05, 16.50, 19.25, 22.05 hs. Sub: 21.45 hs.

LAS COSAS QUE NO TE CONTE

Con Bill Nighy y Annette Bening. Dir: William Nicholson. SAM 13 c/res.

Cines del Centro: Sub: 20.00 hs.

LOS TIPOS MALOS

Animación. Dir: Pierre Perifel. ATP.

Nuevo Monumental: Cas: 14.20, 18.10 hs.

Showcase: Cas: 15.00, 17.20, 19.55 hs.

MORBIUS

Con Jared Leto y Adria Arjona. Dir: Daniel Espinosa. SAM 13 años.

Showcase: Sub: 22.25 hs.

SONIC 2

Con Jim Carrey y James Marsden. Dir: Jeff Fowler. SAM 13 años.

Cines del Centro: Cas: 15.00, 17.30 hs.

Cinépolis: 4D Cas: 16.15, 19.00 hs. 2D Cas: 14.10, 15.30, 16.45, 18.30, 19.15, 22.00 hs.

Hoyts: DBOX Cas: 12.50, 15.40, 18.20 hs. DBOX Sub: 21.00 hs. Cas: 13.40, 14.10, 14.40, 16.25, 17.00, 17.30, 19.10, 20.10 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 14.20, 16.45, 19.10, 21.40 hs.

Showcase: Cas: 14.00, 14.30, 14.50, 16.45, 17.15, 17.35, 19.35, 20.20 hs.

UNCHARTED: FUERA DEL MAPA

Con Tom Holland y Mark Wahlberg. Dir: Ruben Fleischer. ATP.

Showcase: Cas: 15.40 hs.

VIRUS 32

Con Daniel Hendler y Paula Silva. Dir: Gustavo Hernández.

Cinépolis: Cas: 18.15, 22.30 hs.

Hoyts: Cas: 23.00 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 20.25 hs.

Showcase: Cas: 22.05 hs.

¿Dónde están?

CINES DEL CENTRO

Shopping del Siglo.

CINÉPOLIS

Avenida Perón 5856.

El CAIRO

Santa Fe y Sarmiento.

HOYTS

Portal Rosario Shopping.

NUEVO MONUMENTAL

Peatonal San Martín 993.

SHOWCASE

Alto Rosario Shopping.

Música

ANFITEATRO MUNICIPAL HUMBERTO DE NITO

Parque Urquiza.

Dread Mar I. El referente del nuevo sonido del Reggae Roots y Lover, vuelve a la ciudad con una noche a pura música. Hoy, a las 20 hs.

BEATMEMO PUB

Oroño y Güemes.

Tiago & Los pájaros. La banda interpretará las grandes canciones y tesoros escondidos de John Lennon, con The Beatles y en su carrera solista. Mañana, a las 21 hs.

Mad Polaras. Cuarteto enmarcado en el particular estilo surf-rock, una propuesta en formato instrumental que ofrece un repertorio basado en canciones de bandas de los 60s y 70s. Mar 3 de may, a las 21 hs.

La Chesterfield. Quinteto rosarino que recrea el sonido de las viejas bandas de blues. Mié 4 de may, a las 21 hs.

Quarrymen. La reconocida banda Beatle rosarina interpretará un repertorio que aborda gran parte de la discografía de The Beatles y canciones de las etapas solistas y obras clásicas del rock and roll. Jue 5 de may, a las 21 hs.

BROADWAY

San Lorenzo 1223.

Manuel Wirtz. El artista vuelve a Rosario para presentar "Éxitos Acústicos". Vie 6 de may, a las 21.30 hs.

C. C. ATLAS

Mitre 645.

Andy Castrelo. Un nuevo show con artistas invitados de lujo, presentación del próximo lanzamiento, bailarinas, banda en vivo y sorpresas. Hoy, a las 20.30 hs.

Merienda Amélie - tributo a Yann Tiersen. Un mágico recorrido por lo mejor de la discografía del compositor francés, autor de la música del film Amélie, Goodbye Lenin y diversos álbumes de estudio. Sáb 7 de may, a las 20.30 hs.

C. C. GÜEMES

Güemes 2808.

Matilda. Banda invitada: Lalalas. DJ: Triga Nigga. Sáb 23, 22.30 hs.

EL CÍRCULO

Laprida y Mendoza.

This Is Michael. El rey del pop revive en un espectáculo internacional que ha conquistado el mundo. Hoy, a las 21 hs.

Dios Salve a la Reina. La banda festeja sus 20 años de carrera con su show más ambicioso, emulando todas las etapas de la carrera de Queen.

LA COMEDIA

Mitre 958.

Rubén Rada. El cantante uruguayo presentará "A la vuelta de Japón", un show que repasa parte de su historia y anticipa algunas canciones de su próximo disco. Vie 13 de may, a las 20.30 hs.

LA TORNERÍA

Amsterdam 1113.

No Tanto. La banda nacida en Bariloche arriba a la ciudad para presentar sus canciones rockeras. Hoy, a las 21.30 hs.

METROPOLITANO

Alto Rosario.

Wos. El trapero vuelve a los escenarios en una gira que lo llevará por el país, presentando por primera vez en la ciudad "Oscuro Extasis". Hoy, a las 21 hs.

Nathy Peluso. La cantante llega a la ciudad en el marco de su Calambre Tour 2022. Mar 3 de may, a las 21 hs.

MONUMENTO NACIONAL A LA BANDERA

Santa Fe 581.

Chango Spasiuk. En el marco del programa “Malvinas nos Une”, el reconocido acordeonista misionero desplegará su extenso repertorio. Hoy, a las 19.30 hs.

PLATAFORMA LAVARDÉN

Garupá. Joel Tortul , Julián Venegas y Homero Chiavarino presentan un repertorio con obras del maestro Ramón Ayala, reversionando en formato de trío parte de su cancionero. Vie 13 de may, a las 21 hs.

VORTERIX

Salta 3519.

Miranda. La banda de pop liderada por Ale Sergi y Juliana Gattas vuelve a Rosario. Hoy, a las 20 hs.

Teatro

AUDITORIO FUNDACIÓN

Mitre 754.

Sex - Viví tu Experiencia. Experiencia teatral de vanguardia, en la que una troupe de talentos muy variados se anima a desafiar sus propios límites y los del público en relación al sexo. Hoy, a las 20 hs.

Dos locas de remate. La historia narra el reencuentro de dos hermanas que se vuelven a ver las caras después de 20 años en un duelo divertido y desopilante. Soledad Silveyra Y Verónica Llinás juntas para hacer reír durante 80 minutos. Vie 13, sab 14 y dom 15, a las 20 hs.

CENTRO CULTURAL CASA DEL TANGO

Arturo Illia 1750.

Cabaretango. Espectáculo teatral que hace homenaje al Tango y al Cabaret argentino como emblemas nacionales. Libro y dirección general: Leandro Maccagno. Dom de abr, a las 20 hs.

CLUB FELLINI

Pellegrini y Entre Ríos.

25 años de humor. Nuevo unipersonal de Martín​​ Torres "La Yibré" en el que hace un repaso de su carrera y sus comienzos. Sáb de abr y may, a las 21.30 hs.

CULTURAL DE ABAJO

Entre Ríos 579.

El ángel de la valija. Un hombre común y corriente es designado para un trabajo muy peculiar: ser un ángel que no quiere deshacerse de su valija. Con Severo Callaci. Dir: Sergio Mercurio. Vie de abr, a las 21 hs.

Las Juanas, una herejía cósmica. Obra inspirada en las vidas de Juana Manso, Juana La loca, Jean D’Arc, Juana Azurduy, La Papisa Juana, Giovanna Marturano, Juana de Ibarboreau y Sor Juana Inés de la Cruz. Con dramaturgia y actuación de Agustina Toia. Sáb de abr, a las 21 hs.

Apurate, hermoso traidor. Unipersonal escrito y protagonizado por la actriz Paula Luraschi y dirigido por Mauro Lemaire. La obra se basa en una noticia que alentó la escritura y puesta en escena de un hecho que interpela por su horror y su falta de trascendencia en los medios. Sáb de may, a las 21 hs.

DEL RAYO

Salta 2991.

Carne de Juguete. Obra de Gustavo Guirado con las actuaciones de Claudia Schujman, Edgardo Molinelli, Federico De Battista y Yanina Mennelli, quienes encarnan a los protagonistas de una historia que a 40 años sigue doliendo e incomodando. Sáb de abr, a las 21 hs.

ESPACIO BRAVO

Catamarca 3624.

Bardo carnal. La función trata sobre tres hermanas que fueron entregadas por sus padres a una delegación de Inteligencia del Estado para prestar servicio a la patria. Vie abr, a las 20 hs.

Maleza. Obra dirigida por Francisco Fissolo con Carolina Hall y Bárbara Peters. Sáb de abr, a las 21 hs.

Dos viejos judíos. La historia compartida de dos viejos amigos, uno religioso y el otro comunista se ve confrontada por sus posiciones frente a la vida y el amor por una mujer. Con Naum Krass y Martín Fumiato. Dir: Ricardo Arias. Dom de abr, a las 20.00 hs.

LA COMEDIA

Mitre 958.

Lo quiero ya. Comedia ansiosa a ritmo musical que te invita a encontrarte cara a cara con la vertiginosa vida moderna. Hoy, a las 21 hs.

Ojo de Pombero. Comedia dramática escrita en forma de poema cómico gauchesco y en base a ciertas anécdotas de lugareños del norte argentino y Paraguay, mixturando lo testimonial con lo metafórico y hasta la ciencia ficción. Vie 6 de may, a las 21 hs.

LA ESCALERA

9 de julio 324.

La número 19, Una obra sobre Malvinas. La obra trata sobre el amor materno, ese amor puro y verdadero que siempre espera y que va más allá de cualquier circunstancia. Dirección y Dramaturgia: Gustavo Medaglia. Hoy, a las 21 hs.

LA MANZANA

San Juan 1950.

Radio Aparte. Una propuesta escénica de humor montada con un vertiginoso formato que respeta lo efímero del lenguaje sonoro. Dir: Lucila Campos Wainer. Vie de abr, a las 21 hs.

LA MORADA

San Martín 771.

La Moribunda. Comedia trágica de Alejandro Urdapilleta en el que dos hermanas cuidan a la mayor que agoniza al otro lado de la casa. Una historia sobre el amor y la muerte. Sáb de may, a las 21.30 hs.

ODISEO

San Lorenzo 1329.

Microteatro. Puesta teatral en 15 minutos, en una sala de 15 metros cuadrados y para 15 espectadores. En total se presentarán once obras. Jue, vie, sáb y dom de abr, a las 19 y 22 hs.

PLATAFORMA LAVARDÉN

Mendoza 1085.

El Maratónico, una obra que ayer no existía. La dinámica propone un encuentro de doce horas en el que un equipo de doce actores coordinados por Julian Doregger y Romina Tamburello irán en busca de una historia. A las 22 hs se comienza la función de esta obra creada íntegramente ese mismo día. Hoy, a las 10 hs.

Momi Giardina. La actriz, bailarina, comediante e influencer se sube a las tablas para protagonizar "Cualquier cosa te llamamos", un unipersonal delirante que promete risas y mucho humor. Jue 5 de may, a las 21 y 22.30 hs.

VIGIL

Alem 3086.

Sin nombre y Sin sombrero. Danza flamenca, teatro, poesía y música en vivo en esta obra que da voz e identidad a mujeres españolas de la generación del 27' silenciadas por la historia. Dir: Natalia Álvarez. Sáb 7 de may, a las 20.30 hs.