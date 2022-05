Candidatos con potencia hay varios en Santa Fe, “bombas” electorales sólo dos: Carolina Losada y Marcelo Lewandoswski. Es lo que están viendo los consultores políticos y los dirigentes que no juegan pero arman la cancha del 2023 donde rodará la pelota. Y el principal problema es el aforo: cuántos podrán entrar de concejales, diputados y senadores provinciales, más allá de las cabezas visibles en la gobernación y las intendencias. Lo que parece ya fijo, se mueve unas horas más tarde. Los “amigos” empiezan a desconfiar con cada rumor.

Por ahora, un equipo “Azul” y otro “Rojo” (tirando al Amarillo): Frente de Todos y Juntos por el Cambio, o como se llamen a la hora de la contienda. El tercer equipo que todos esperan, especialmente en el peronismo, no aparece. El socialismo asoma la cabeza desde atrás en todas las fotos del futuro Frente de Frentes, aunque mantenga un perfil bajo. Saben los radicales que tendrán que contenerlos de alguna manera porque “se te despega (Antonio) Bonfatti solo y te saca tres diputados”, calcula un experimentado operador político.

El intendente Pablo Javkin es de los primeros decididos en disputar la gobernación el año próximo y hasta está dispuesto a enfrentar al esforzado Maximiliano Pullaro, al que la falta de buenos números en seguridad de la actual gestión le permiten una sobrevida política que de otra manera no hubiese tenido. Pero para eso Javkin necesita una cosa: el apoyo interno de la senadora Losada y el acuerdo de la letra fina con su mentor directo, el diputado provincial Julián Galdeano. Si los melones no se acomodan en el carro con la marcha sacan a la ex periodista a la cancha y empieza otro partido.

En el peronismo pasa más o menos lo mismo. Todos los potenciales candidatos a gobernador cuentan con el flujo de votos que el senador Lewandowski pueda acarrear desde Rosario como candidato a intendente. Pero si el hombre no se convence y juega arriba o espera un próximo turno, hay que dar vuelta toda la estrategia.

Destino Rosario

Sin el senador nacional del peronismo en la disputa rosarina, Hacemos Santa Fe cree que Lisandro Cavatorta o Alejandro Grandinetti podrían ser una carta. “Si Miguel Tessandori vuelve a jugar por afuera, el peronismo podría tener su chance en Rosario”, especuló un dirigente de mil batallas electorales que, por supuesto, ubica a Javkin para la gobernación en este esquema. Para algunos si Javkin no vuelve a ser candidato a intendente el peronismo “tendría que equivocarse mucho para perder la ciudad”. Otros imaginan la potencialidad de una eventual interna entre Lewandowski, Roberto Sukerman, Grandinetti o Cavatorta. “No tendría igual en Rosario”, sostienen.

Cuando se mueve el esquema de Javkin gobernador, la que también cimbrea es la presidenta del Concejo Municipal. María Eugenia Schmuck, que ya se ve compitiendo por la intendencia. Es la principal dirigente que tiene Javkin a su lado, pero el partido del intendente (Creo) sabe que no es totalmente propia y por eso cuando quiere ponerla en caja le muestra la foto de Ciro Seisas como una especie de “ancho falso” que obliga a revisar las cartas. Lo mismo que le hacen a Javkin con Losada en la provincia.

Senadora nacional Carolina Losada (Juntos por el Cambio).

El socialismo cree tener también algunos ases en la manga. Y en esa inteligencia creen que en el caso de que sea Schmuck la candidata a intendente el año que viene, podrían oponerle a Clara García que viene de cosechar una cantidad de votos que sirvieron de poco en 2021 pero que podrían cotizar en 2023 si se dan determinadas circunstancias. Hasta el nombre de Mónica Fein volvió a barajarse, pero la mayoría entiende que después de sus dos mandatos sería una maniobra demasiado arriesgada.

Una foto enorme

Por eso no hay que confundirse con el despliegue que hizo la Unión Cívica Radical en la asunción de Felipe Michlig como presidente del Comité Departamental. Es cierto que el centenario partido no vivía momentos así desde la recuperación de la democracia y que nunca pudo gobernar la provincia, sólo acompañar como segunda fuerza al socialismo. Por eso hubo figuras nacionales como Mario Negri, Martín Lousteau y Coti Nosiglia entre otros.

Pero haber acomodado en la foto al socialismo, al PDP, al Creo de Javkin, al Pro y a la Fuerza del Territorio de Emilio Jatón, si bien se pareció mucho a un virtual lanzamiento del Frente de Frentes en Santa Fe, el número pone en claro que será imposible contenerlos a todos y que esa será la principal tarea de ahora más. El próximo 6 de mayo, la UCR lanzará los equipos técnicos y los programas de gobierno para Santa Fe. La plataforma no dirá para quién es, pero busca sentar las bases para lo que esperan sea un 2023 venturoso para ese sector político.

La preocupación de la mayoría es que saben de sobra que en las contiendas electorales están los candidatos para ganar, pero también están los candidatos para que otros no ganen. Esos, los que dividen a la fuerza que está enfrente, cumplen un rol fundamental, soterrado y casi invisible para los electores pero que terminan siendo clave para los resultados finales. Ya se ha visto, y se volverá a ver.