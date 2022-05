Más de 500 entrevistas, 227 clubes afiliados directa e indirectamente a la AFA “que en algún momento tuvieron camiseta de color rojo” y 400 páginas. El resultado es el libro Todos los rojos - Historias y relatos de los equipos del fútbol argentino que tienen camiseta roja (Fútbol Contado ediciones), cuyo autor es Matías Moscoso, periodista platense de 37 años que se tomó la cuarentena para trabajar el tema.

“Me llevó exactamente un año: lo empecé en octubre de 2020 y lo terminé en el mismo mes de 2021. Siendo egoísta, si tengo que rescatar algo positivo de la pandemia es precisamente esto, haber tenido este tiempo gracias al encierro que me permitió adentrarme en una aventura que tal vez de otra manera me hubiese resultado muy difícil y me habría llevado mucho más tiempo. Me contacté y entrevisté a más de 500 hombres y mujeres de todas las provincias de la Argentina, desde la ciudad de Río Gallegos hasta San Salvador de Jujuy y desde el Río de la Plata hasta la Cordillera de los Andes, con la misión de indagar en los orígenes y las historias de 227 equipos de fútbol fundados en algún momento del siglo XX. Todos con la particularidad de que tienen camiseta exclusivamente roja”, le explica Moscoso a Página 12.

El lector encontrará historias sorprendentes, perdidas no sólo en el tiempo sino en lugares recónditos. Ese no es el único hallazgo de Moscoso. La forma en que nos cuenta cada una de esas aventuras hace de Todos los rojos un libro emocionante y que abre páginas y páginas de descubrimientos. La mítica gira del Nottingham Forest Football Club podría captar la atención por lo que significa ese acontecimiento. Pero Moscoso cuenta de tal manera que hasta es placentero enterarnos de la existencia de un Social Cultural y Deportivo El Maitén en Chubut, un Deportivo Deseado Juniors en Santa Cruz o un Deportivo Galaxia en la zona de las Cataratas del Iguazú, “el Rojo que se encuentra más al noreste en la Argentina”.

“Para llegar a ese número hice un relevamiento con todos los equipos registrados en nuestro país: los directa e indirectamente afiliados a la AFA, que en total son más de 3.800. Sólo 5 están directamente afiliados: Independiente, Argentinos Juniors, Defensores de Cambaceres, Deportivo Español y Deportivo Muñiz. El resto, 222, compiten en las ligas regionales de cada una de las provincias. Pero no por eso son menos importantes, sino todo lo contrario: hay instituciones con muchos años de historia, varias de ellas son centenarias, que representan a toda una ciudad e incluso que tienen fechas de fundaciones anteriores a las de los pueblos en donde nacieron”, agrega Moscoso, para quien Todos los rojos (www.todoslosrojos.com.ar) es su primer libro.

“Si bien mi objetivo fue contar los motivos de los rojos en sus camisetas -hay homenajes a Independiente, al socialismo, al comunismo, al radicalismo, a las frutillas, a los ladrillos, a la sangre, a la carne, a la tierra, a los santos populares, a las banderas de Suiza y España, y más, hablar con tanta gente me permitió elaborar relatos que van más allá del fútbol: Todos los Rojos es un libro de historia, en el que entran en juego varios factores que tienen que ver con la idiosincrasia de la gente en capitales, grandes ciudades, pueblos pequeños y hasta parajes rurales; las historias que los atraviesan, sus costumbres, las leyendas locales, los trenes, las industrias y la pasión por el club de sus amores”, dice.

Todos los rojos vio la luz gracias a la gestión de Francisco Clavenzani, quien -con muchas ganas pero sin experiencia- se lanzó a la aventura de fundar una editorial propia de libros deportivos con sede en la ciudad de La Plata, donde vive desde que dejó Paraná para estudiar Comunicación Social. El resultado es Fútbol Contado Ediciones. “En plena pandemia, noviembre del 2020, pude concretar el proyecto en el que ya venía trabajando e imaginando hace bastante tiempo. La idea era armar una editorial que condense el fútbol y la literatura y que, sobre todo, sea un espacio más de difusión y de publicación para diversos autores y autoras. Tal como presento en la página web (www.futbolcontado.com), la propia identidad, si bien tenía un rumbo claro, se iba a ir forjando con las propuestas y también con los lectores”, le cuenta Clavenzani, de 34 años, a este diario.

“Siento que el camino del periodismo se va agotando. No me hallo en la necesidad imperiosa de los medios de publicar contenidos todo el tiempo para tener más clicks, en la demanda de las redes sociales. Eso, sumado a lo dificultosa que está la profesión, me hace parar la pelota y pensar. Es algo que charlo con muchos colegas, es un clima generalizado que se suma a la precarización que existe”, dice al contar por qué puso en marcha el sueño de la editorial propia.

Clavenzani había trabajado en un medio autogestivo en La Plata junto con el periodista Alejandro Díaz, con quien cubrían a Estudiantes y Gimnasia. En 2014 publicó Orgullo tatengue, un libro sobre el equipo del que es hincha, Unión de Santa Fé. En esas páginas cuenta la final del ascenso en la que Unión le ganó a Colón, en 1989.

Fútbol contado lleva publicados, además de Todos los rojos, Cosas que pasaron en el club (una novela de Félix Mansilla), Estudiantes-Barcelona (crónica periodística de Nicolás Sotomayor sobre la Intercontinental del 2009), El Método Wake Up (del ex futbolista Pablo Lugüercio y el psicólogo social Raúl Maria Salas) y Dante Panzeri y el paradigma perdido - La historia del periodista más citado y menos leído, de Sebastián Kohan Esquenazi.

Para estas horas se lanzará Fútbol en la era de la peste, el nuevo libro del experimentado periodista Walter Vargas. “Qué haya confiado en la editorial es un placer y a la vez un enorme compromiso”, refiere Clavenzoni sobre su admirado Vargas. En junio se publicará Los Diegos que no fueron, una investigación del periodista uruguayo Sebastián Chittadini. “Cuenta la historia de más de 35 clubes en los que casi jugó Diego. Ofertas que tuvo a todas sus edades, en ligas excéntricas; clubes poderosos y clubes chicos. Un recorrido que demuestra la expectativa que significaba en el mundo la palabra Maradona”, explica.