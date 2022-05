La organización Techo lanzará entre el 6 y el 8 de mayo, una nueva colecta de fondos a nivel nacional, siendo Salta es una de las 11 provincias en donde se realizará. Para ello, está convocando a jóvenes voluntarios y voluntarias que salgan a solicitar ayuda en las calles de la ciudad capital y de esa manera recolectar dinero que se destinará en obras en los cinco barrios donde actualmente trabajan.

En diálogo con Salta/12, el director general de Techo en Salta, Matías Bucci, celebró la posibilidad de volver a salir a las calles luego de dos años de pandemia, y dijo que además de recolectar dinero para volcar en los barrios más necesitados, buscan difundir la realidad de esos sectores en la población y hacerlo de manera colectiva por parte de la juventud.

El primer objetivo es alcanzar $300.000 en la próxima colecta y conseguir 250 voluntarios movilizados en toda la ciudad de Salta, así como lograr la colaboración activa y permanente de personas que mensualmente aporten a través de sus tarjetas de débito o crédito.

Techo tiene presencia en cinco de los denominados barrios populares de la ciudad, Juan Manuel de Rosas, Ara San Juan (un desprendimiento de Floresta), la Cerámica, Virgen de Urkupiña, y la Ciénaga (en San Lorenzo).

Pero además de la construcción de viviendas de emergencia, tienen otros proyectos que surgen de las necesidades que visibilizan los vecinos de cada barrio, como el de alumbrado público en el barrio Ara San Juan, la formación para referentes barriales, la falta de agua, o la correcta señalización de calles, “cada barrio tiene diferentes proyectos”, que surgen de asambleas convocadas a través de los actores más activos, indicó Bucci.

Desde 2010, año en que esa organización de la sociedad civil se instaló en Salta, y hasta la fecha, llevan construidas 742 viviendas de emergencia, que constan de un módulo prefabricado de un solo ambiente de 18 metros cuadrados. Pero también se construyeron unas cinco más con base de ladrillo y kit eléctrico, “pero no podemos construir más de esas por el financiamiento”, explicó el director local de Techo.

Bucci reconoció que al día de hoy no tienen un registro del déficit habitacional de la provincia o el municipio capitalino, pero sostuvo que según el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), de cuya confección participaron, en la provincia hay 154 barrios populares en los que viven más de 20.000 familias; en el 96% de esos asentamientos o ex asentamientos no tienen acceso a la conexión formal de agua, en el 98% no tienen red de cloaca, el 63% no accede al servicio eléctrico de manera formal, y el 95% no tiene gas natural.

Para ser considerado un barrio popular, un asentamiento debe tener más de 8 familias sin titularidad dominial y sin dos de los tres servicios públicos básicos. Por último, Bucci subrayó que en el último tiempo se ve más presencia de la municipalidad de Salta, a través de proyectos de obras tempranas de la Secretaría de Integración Socio Urbana, dependiente del Ministerio de Desarrollo de Nación, con obras de agua y cloacas.

Según los datos de Techo, en la Argentina hay más de 4 millones de personas que viven en asentamientos y que en su mayoría no cuentan con viviendas dignas ni muchos de los servicios básicos. La colecta se desarrollará en más de 35 ciudades de 11 provincias: Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes, Chaco, Misiones, Tucumán, Salta, Córdoba, Neuquén, Río Negro y Mendoza.

Las personas interesadas en sumarse al voluntariado o realizar una donación, pueden hacerlo ingresando en argentina.techo.org/colecta. Lo recaudado se destinará a la construcción de 32 Viviendas de Emergencia y a realizar más de 10 proyectos comunitarios en cinco barrios populares de la Ciudad de Salta.

Obras para barrios populares

A su vez, el Ente Regulador de Servicios Públicos de Salta (ENRESP), informó que siete barrios de la capital y el interior que formaron parte del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) serán los primeros en acceder a la regularización de los servicios públicos de agua, luz y red de cloaca.

Esos trabajos se realizarán gracias al aporte del programa Argentina Unida por la Integración de Barrios Populares, a cargo a de la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU). Los asentamientos que ingresarán en esta primera etapa son los de 13 de Abril, que beneficiará 100 familias, La Cerámica (310 familias), Tinkunaku (140), y Ampliación Solís Pizarro (300) en Salta.

En la localidad de La Caldera será el turno de Villa Sara, que cuenta con 35 familias. En Embarcación, el barrio 16 de Junio, donde residen 140 familias, y San Expedito, de Orán, en el que viven unas 300 familias más.

Carlos Saravia, presidente del ENRESP, detalló que tras un relevamiento determinaron que son 19 los barrios populares que pueden acceder en un corto plazo a la regularización, y que comenzarán con estos primeros siete que fueron seleccionados en base a situaciones de materia dominial, factibilidad de proyectos, proximidad de las redes existentes y relación de costo y cantidad de beneficiarios.

El Registro de Barrios Populares arrojó que el 77% de las 22.656 familias que viven en los casi 160 barrios populares de Salta (unas 17.500 personas), no cuentan con servicios. Tartagal encabeza la lista con 50 asentamientos, seguida por Salta con 45.

El Renabap se realizó a través de la Ley 27.453, que suspende los desalojos por dos años y reconoce el derecho del acceso a las tierras ocupadas, así como ordena al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación crear los programas de integración socio urbana para la regularización dominial y de acceso a los servicios públicos.