Mauricio Javier Guzmán, de 47 años, fue víctima de homicidio durante la tarde del 1° de mayo. Según indicaron familiares, se trató de un hecho cometido en el marco de un intento de robo. El caso es investigado por el fiscal Alejandro Ferlazzo.

Según se indicó desde el Ministerio Público de la Acusación, "el hecho se produjo a las 18.30, aproximadamente en momentos en que personas hasta el momento no identificadas se trasladaban a bordo de un automóvil cuando interceptaron a la víctima, que se desplazaba en su moto. En esas circunstancias, le efectuaron un disparo de arma de fuego en zona del cráneo".

La víctima fue trasladada al Hospital Roque Sáenz Peña donde llegó sin vida. "Para que mis sobrinos no vengan caminando de Gálvez, él iba y venía haciendo viajes (en la moto) para traerlos. En el último viaje, le salieron dos tipos del terraplén para robarle la moto, como él no se la quiso dar, le dieron un tiro", describió un familiar en Canal 3. "Era un tipo trabajador, no se metía con nadie. Era oficial de albañil", aseguró.