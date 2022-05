El debut de Central en Copa Argentina no tiene fecha confirmada debido al pedido del club canaya por postergar todo lo posible el compromiso de 32avos de final. La solicitud obedece a la crisis deportiva que arratra el equipo de Arroyito y que derivó en el cambio de cuerpo técnico. Leandro Somoza lleva un mes en el club y la directiva pretendió darle el mayor tiempo de trabajo posible antes de exponerse al partido con Sol de Mayo por los 32avos de final, donde el auriazul no podrá eludir su obligación por ganar. La organización del torneo tiene guardada en la agenda el viernes 13 de mayo, aunque no hay confirmación debido a que todavía no hay estadio elegido. Central quiere jugar en cancha de Colón o Unión para facilitar la concurrencia de hinchas, pero los equipos de la capital provincial juegan Libertadores y Sudamericana, respectivamente, lo que impide al momento definir el escenario. Atlético Rafaela y Patronato son las alternativas.