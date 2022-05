El presidente Alberto Fernández ratificó ayer su decisión política de enfrentar la escalada del crimen complejo en Rosario. “La Argentina no puede permitir que estos hechos de violencia pasen en su territorio”, dijo el gobernador Omar Perotti al citar el compromiso del jefe de Estado. Y realizó dos anuncios: la instalación de un Comando Unificado de Gendarmería que estará a cargo de las fuerzas federales y la promesa del enviar un proyecto del Poder Ejecutivo nacional al Congreso para la creación de juzgados y federales en la provincia.

Perotti salió satisfecho de la reunión con el presidente, en la que lo acompañó el intendente Pablo Javkin. Planteamos “la necesidad de coordinar la presencia de más fuerzas federales en territorio y reforzar y tener una justicia federal más sólida en la provincia”, dijo. “El acompañamiento tiene que ir más allá de la presencia de fuerzas de seguridad federales, incluso en terrenos de trabajo que el gobierno nacional tiene para aportar en el mejoramiento de los sectores y barrios de Rosario, donde están las zonas más difíciles del delito”.

“La reunión tuvo que ver con estos temas, que no son nuevos. El presidente de la Nación ha marcado en su visita a Rosario un compromiso para enfrentar la situación. Dijo que la Argentina no puede permitir que estos hechos de violencia pasen en su territorio. Esa definición nos parece central. Como provincia no tenemos la posibilidad de enfrentar la magnitud de lo que ocurre en Santa Fe. Se necesita sí o sí, esa presencia nacional. Que todos los argentinos comprendan esa prioridad de presencia en la ciudad de Rosario y en Santa Fe”, explicó el gobernador.

El presidente ratificó “el compromiso de un Destacamento permanente fijo de Gendarmería en Rosario que se pondrá en marcha en los próximos 30 días con un comandante a cargo de todas las operaciones de las fuerzas federales en el territorio. Esto es clave para poder coordinar mejor con las fuerzas provinciales y con el municipio en la Mesa de Seguridad Territorial”.

“Nos llevamos también la promesa del presidente de promover un proyecto común de refuerzo de la justicia federal en Santa Fe para crear juzgados y fiscalías que demanda la provincia”.

Perotti hizo el planteo a la Nación el domingo –en su mensaje en la Legislatura- y lo ratificó ayer ante entidades que integran el Consejo Económico Social en Rosario, con las que comenzó a definir “una agenda conjunta para el abordaje de la seguridad ciudadana”. Después de ese encuentro, Perotti emprendió el viaje a la Rosada, mientras su ministro de Gestión Pública Marcos Corach anticipaba el objetivo de la audiencia: “El gobernador insistirá con el reclamo y el pedido de mayor auxilio del gobierno nacional y de las fuerzas federales en Rosario y Santa Fe”, que fue lo que ocurrió.

El domingo, Perotti advirtió ante la Asamblea Legislativa la “amenaza” del crimen complejo en la provincia y volvió a convocar al “gobierno nacional y al Congreso, que en el cumplimiento de la Constitución Nacional, provean a Santa Fe de efectivos federales y de una estructura federal de justicia más solida y acorde a la crisis que enfrentamos en nuestro territorio” y eviten que ésta “se expanda a otras provincias”.

En esa línea, el mandatario pidió a todas las fuerzas políticas y a la sociedad civil “exijamos” que el Poder Ejecutivo y el Congreso “actúen y prioricen a Santa Fe. El gobierno nacional debe reconocer que el crimen organizado ha desbordado a la justicia federal en nuestro territorio y en consecuencia de manera prioritaria es que solicitamos que actúe y tome las medidas necesarias para encausar esta situación”.

Ayer, antes de la entrevista con el presidente Fernández en Casa Rosada, Perotti se reunió en Rosario con entidades que integran el Consejo Económico y Social, para tratar la crisis. Un encuentro “con representantes de sectores empresarios, gremiales, sociales y académicos” para comenzar a definir “una agenda conjunta para el abordaje de la seguridad ciudadana”, explicó el gobernador. Lo acompañaron Corach, la ministra de Gobierno Celia Arena y su colega de Seguridad, Jorge Lagna.

Mañana, Perotti seguirá la ronda de diálogo “con los sectores sociales” de Rosario, que también integran el Consejo Económico y Social.

El objetivo será “intercambiar información y dar detalles sobre los proyectos de corto y mediano plazo que lleva adelante la provincia”. Una ronda similar se realizará en la ciudad de Santa Fe.

“Volvimos a tratar la temática de la seguridad y las acciones que anunció el gobernador en el inicio de sesiones ordinarias de la Legislatura”, indicó Corach, y valoró: “Hay una actitud de escuchar a los actores, en este caso, económicos, y a las universidades” con asiento en la región.

El ministro informó, además, que mañana se realizará “una reunión con las entidades sociales de Rosario, básicamente, para poder escuchar, evaluar, monitorear y dar respuestas a algunas de sus requisitorias o, por lo menos, seguir trabajando y pensando juntos en algunas cuestiones sobre problemáticas puntuales como fueron planteadas en esta mesa”.

De la reunión participaron representantes de la Bolsa de Comercio de Rosario, Federación Industrial de Santa Fe, Asociación Empresaria de Rosario, Unión Obrera Metalúrgica, Sindicato de Estaciones de Servicio, Luz y Fuerza, Cámara Argentina de la Construcción, Unión Industrial Argentina Joven, Cámara de Actividades Portuaria y Marítimas, Universidad Nacional de Rosario, Universidad Gran Rosario, Universidad Interamericana, Universidad Austral, Universidad Católica Argentina y Universidad Tecnológica de Rosario.