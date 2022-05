Newell’s inicia hoy su participación en Copa Argentina con el objetivo nunca alcanzado en el certamen federal: llegar a la final. La Lepra se enfrenta en cancha de Patronato de Paraná ante Ituzaingó, líder de la B Metropolitana. Javier Sanguinetti preserva titulares para el decisivo juego del domingo ante Gimnasia por Copa de la Liga, aunque para esta tarde dispondrá de la presencias de Arboleda, Wiler Ditta, Leonel Vangioni, Nicolás Castro y Juan Garro. Comienza a las 19 y transmitirá TyC Sports.

El técnico de Newell's decidió guardar a la mayoría de los titulares dado que el domingo a las 16.30 el equipo se juega la clasificación a cuartos de final de Copa de Liga ante Gimnasia en La Plata aunque el técnico leproso no le quita interés a Copa Argentina y por eso se decide por incluir a algunos titulares en Paraná, como Ditta, Castro y Garro, además de la aparición de Vangioni. Y quizá a último momento puede incluir a alguno más, como Djorkaeff Reasco. Los únicos que no formarán parte del partido al no formar parte siquiera del banco de suplentes son Cristian Lema, Armando Méndez, Pablo Pérez, Julián Fernández y Juan Manuel García. Ellos priorizarán su preparación para el encuentro del domingo en La Plata, donde la Lepra se asegurará su pase a cuartos de final en Copa de la Liga con un triunfo ante Gimnasia, aunque también tendrá chances de acceder a la definición del torneo con un empate si se dan otros resultados.

Ituzaingó también se guarda algunos titulares esta tarde dado que lidera la B Metropolitana y el sábado juega frente a Comunicaciones, su escolta a solo tres puntos. En las tribunas del estadio habrá lugar para diez mil hinchas de Newell’s pero en el estadio entrerriano no habrá expendio de entradas. Las mismas se vendieron exclusivamente ayer y el lunes en las boleterías del Coloso del Parque.

Newell's: Arboleda; Jacob, Ditta, Mansilla, Vangioni; Sforza, Portillo, Castro; Garro, Rossi, Sordo. DT: Javier Sanguinetti.

Ituzaingó: Figueroa; Duré, Agorreca, Nebot, Córdoba; Sandoval, Despósito, Gutiérrez, Soria; Maza, Moreira. DT: Matías De Cicco.

Arbitro: Pablo Giménez

Cancha: Patronato (Paraná)

Hora: 19

TV: TyC Sports