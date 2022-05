Desde Santa Fe

El gobierno de Omar Perotti está a punto de cerrar las negociaciones con la Casa Rosada para que la Nación restituya a Santa Fe la coparticipación detraída ilegalmente durante casi una década –desde enero de 2006 hasta noviembre de 2015- por un monto actualizado que la provincia ya estimó en 132.000 millones de pesos. “Nunca estuvimos tan cerca”, dijo ayer el gobernador al anunciar que el “acuerdo” es inminente. Santa Fe ganó el juicio en noviembre de 2015, pero la Corte Suprema de la Nación recién definió el monto y las condiciones de pago en su último fallo, el 7 de diciembre de 2021, con lo cual volvió a tener vigencia el plazo de 120 días para “proceder a la cancelación” de la deuda, que vencerá el 7 de junio. Perotti confirmó que la Nación pagará con “títulos públicos actualizados por el CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia)”, como ocurrió con la provincia de San Luis en un pleito similar. Mientras que fuentes de la Casa Gris estimaron que el acuerdo implicaría cancelar los bonos en nueve años: 44.000 millones en lo que resta del mandato de Perotti (22.000 millones en 2022 y 22.000 millones en 2023) y el resto financiado hasta 2031. “Los hechos hablan por nosotros. Estoy convencido de que esta deuda histórica (que ya tiene 16 años desde que comenzó a gestarse y siete desde que se ganó el juicio) será un tema que quedará resuelto en nuestro gobierno”, adelantó el mandatario.

Ya el mismo día del fallo de la Corte, el 7 de diciembre de 2021, Perotti dijo que el monto actualizado de la deuda superaba los 100.000 millones de pesos. A los diez días, cuando le llevó al jefe de Gabinete Juan Manzur el “cálculo final” lo estimó en 132.000 millones. Y explicó que “la sentencia de la Corte (de noviembre de 2015) establecía un plazo de 120 días para preceder a la cancelación” de la acreencia, que vencerá el 7 de junio próximo. En esa audiencia, Manzur recibió la planilla y se la pasó al ministro de Economía, Martín Guzmán. “Las negociaciones fueron muy duras, difíciles, pero nunca estuvimos tan cerca” del acuerdo, reveló ayer Perotti. “La provincia negoció con firmeza, tratando de llegar a un entendimiento”, remarcó.

En esa línea, el gobernador explicó que lo que “ya está acordado es el sistema de pago”, que será el mismo que en el caso San Luis, que ya tiene el visto bueno de la Corte: bonos públicos actualizados por el CER. “Esto significa que conservarán su valor” en el tiempo.

-Usted dijo que nunca estuvieron tan cerca. ¿Estuvieron o están cerca? –le preguntó un periodista de LT9.

-Estamos muy cerca (del acuerdo) –respondió Perotti-. La provincia ha negociado con firmeza, tratando de llegar a un entendimiento que permita, después de muchísimos años, empezar a devolverles a los santafesinos y santafesinas una acreencia. Nosotros resguardaremos que la provincia cobre la deuda con la actualización de los valores que corresponden.

“No vamos a cobrar todo (los 133.000 millones) en nuestro gobierno. Esto está muy claro. Pero sí tenemos la responsabilidad resguardar el valor para los períodos siguientes porque esta es una deuda de la Nación que demandó un esfuerzo de muchos gobernadores que le dieron continuidad y unidad al reclamo de Santa Fe” ante la Corte. Fuentes de la Casa Gris explicaron que los bonos públicos se cancelarían en nueve años: 44.000 millones en el gobierno de Perotti (22.000 millones en 2022 y 22.000 millones en 2013) y el resto hasta 2031.

-Una de las acusaciones de la oposición es que en este tema y en otros su gobierno ha sido muy lento –lo chicaneó otro colega.

-Yo podría decir que alguien en 12 años no hizo nada y no digo eso –retrucó Perotti al devolver la ironía. Quedó claro que hablaba de los 12 años del Frente Progresista. “Sí tengo en claro que vamos a resolver este tema. Y con hechos. Nuestro reclamo de la deuda fue permanente y constante. Hicimos presentaciones periódicas ante la Corte Suprema de la Nación como no se habían hecho antes. Ahora, no soy de lo que ponen títulos en los diarios”.

“Somos los que hacemos. Los santafesinos ya están viendo los resultados en cada una de las cosas. Hay hechos y acciones. Obras que hablan por nosotros. Y muchas. Un nivel de inversión en obras públicas que supera los 283.000 millones de pesos para saldar viejos reclamos de la provincia y poner a la infraestructura en el primerísimo nivel que necesita la población y los sectores productivos. Y ayudar a la generación de empleo. Los números de la provincia en la recuperación económica y del empleo no son una casualidad. Queremos redoblar los esfuerzos porque sabemos que esos buenos resultados les tienen que llegar a todos. Tenemos que incorporar más gente al mundo laboral. Los hechos hablan por nosotros. Y acerca de todo el tiempo que pasó (siete años, desde que Santa Fe ganó el juicio hasta cobrar la deuda) no juzgo para atrás. Nosotros hablamos con hechos. Estoy convencido que los hechos también van a marcar este tema que quedará resuelto en nuestro gobierno”, cerró Perotti.