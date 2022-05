Gustavo Sáenz ya no oculta su intención de eliminar las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) de las elecciones provinciales. Así lo hizo saber en algunas entrevistas que dio en los últimos días. Y así también lo sostienen sus funcionarios y legisladores oficialistas, de hecho, por ejemplo el diputado por Cerrillos Luis Albeza, quien ya presentó un proyecto de reforma de la Ley Electoral que pide volver a las internas partidarias.

Pero desde la oposición vienen advirtiendo que no estarán de acuerdo en apoyar una medida así, que retrocede en cuanto a derechos cívicos y ciudadanos de elegir a sus candidatos libremente, y que no significan un gasto, sino una ganancia en cuanto a calidad democrática.

La avanzada oficialista logró que todo el arco opositor en su conjunto acuerde emitir un comunicado de rechazo a esa intención. Firmado por los líderes de Juntos por el Cambio+ y del Frente de Todos en Salta, al que se sumaron legisladores nacionales y provinciales, y otros mandato cumplido como Pablo Kosiner o Baltazar Lara Gros, el documento expresa la negativa de todas las fuerzas a lo que consideran un intento “intempestivo de cambiar las reglas del juego electoral”, y que de así hacerlo representaría un “grave daño a la institucionalidad”.

Consideraron una “incongruencia” iniciar un diálogo con partidos políticos en las denominadas rondas de diálogo y al mismo tiempo “impulsar la eliminación de la ley por la que se consulta” presentando un proyecto en la legislatura y declarando que tienen esa intención. El documento expresa que de esa manera se demuestra que “el diálogo resulta ser una manera de disimular las decisiones adoptadas, en lugar de un verdadero camino de consenso democrático”.

Recordaron que las PASO “nacieron como una manera de ampliar la participación en la vida interna de los partidos”, y para evitar que quienes ejercían su presidencia, pudieran “con su sola decisión o aparato partidario imponer la candidatura de su preferencia”. A la vez que subrayaron que eliminarlas para las próximas elecciones “en un marco de incertidumbre sobre el calendario electoral”, ya que si bien se sabe que el gobierno las adelantará con respecto a las Nacionales, aún es “una versión sin mayores precisiones”.

“Parece una búsqueda de ventaja sobre los potenciales contendientes políticos, además de privar a la comunidad de participar activamente y sin intermediarios en la definición de sus representantes”, agregaron en la nota que hicieron pública.

Por último, le reclamaron preocuparse por otros problemas más urgentes como la salud, seguridad, educación y economía, “sobre los cuales sería interesante poder debatir e intercambiar puntos de vista”, más que “en una agenda centrada casi exclusivamente en lo electoral”. Pidieron mayor institucionalidad y seriedad, “generando un diálogo genuino con TODOS los actores políticos”, y que cualquier cambio que se quiera introducir sea “para las elecciones posteriores y no para las del año que viene, a modo de dar a todas las fuerzas políticas la certeza que un estado democrático requiere”.

Al documento lo firman los diputados provinciales Roque Cornejo, Cristina Fiore y Julieta Perdigón, (Bloque Ahora Salta); Isabel De Vita, Pablo Gómez, Franco Hernández, Jorgelina Juárez y Jorge Restom (Bloque Todos); Sofía Sierra (Bloque PRO). Los senadores provinciales Javier Mónico y Walter Wayar (Bloque Frente de Todos). La diputada Nacional Virginia Cornejo (PRO); y sus pares de Ahora Salta, Carlos Zapata, y del Radicalismo, Miguel Nanni. Así como les senadores Nora Giménez y Sergio Leavy.

Se sumaron otros dirigentes reconocidos como Martín Grande e Inés Liendo (PRO), Francisco Marinaro Rodó (Justicialista); el vicepresidente del Partido de la Victoria Iván Mizzau, y el Secretario General del mismo espacio Ramón “Rana” Villa.

Siguen las rondas de diálogo

A pesar del documento, el gobierno provincial continuó con las reuniones a las que está convocando el ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo, Ricardo Villada. Luego de haber recibido la semana pasada a los líderes del PRO y el Radicalismo, esta vez le llegó el turno a los integrantes del Partido de la Victoria, Sergio Leavy, Ramón Villa, Iván Mizzau y Jorgelina Juárez.

“Nosotros creemos, desde el partido de la Victoria, que las PASO así como están concebidas son una herramienta muy importante para la participación ciudadana”, transmitió Leavy tras la reunión. Y sostuvo que de no contar con ese sistema “resultará muy difícil poder consensuar listas”, por lo que la elección de los candidatos “sería a dedo”. A la vez que reiteró que las elecciones deberían ir unificadas a las nacionales “para que los salteños no tengan que ir 4 veces a las urnas”, y que como a nivel nacional la fecha debería ser fijada por Ley, “adelantar y atrasarla de acuerdo a la conveniencia de quien nos gobierna no es bueno para la democracia”.

Sí dejó abierta una ventana en la que podrían consensuar en caso de insistir con la reforma, pero solo si está vinculada “a que se realicen pero que dejen de ser obligatorias”. “Es una posibilidad que expresamos en la reunión, y que está ligada a lo que el conjunto de la sociedad quiere”, manifestó el senador Nacional.

El FOCIS se expresó

El Foro de Observación de la Calidad Institucional de Salta (FOCIS), también se sumó al rechazo de lo que caratularon como un “nuevo maquillaje”. Para esa entidad, “las Primarias surgieron en medio de una situación de emergencia, como un intento de frenar la decadencia del sistema político argentino”. Y a pesar de sus defectos, “son la única vía democrática de consulta al electorado sobre conformación de listas”, por lo que aseguraron que eliminarlas “es un retroceso”.

“Su apresurada eliminación aparece como una maniobra más (N de la R: del gobierno) para mantener intacto un régimen político que no expresa a las diversas inquietudes, intereses legítimos, reivindicaciones y propuestas de la ciudadanía”, añadieron. A ese “régimen”, lo tildaron de “ineficaz”, y que “se mueve despegado de los problemas de la inmensa mayoría de los salteños que sufren la desocupación, la crisis económica, el estancamiento productivo, las violencias y la mala calidad de los servicios públicos”.

En su comunicado, el FOCIS propone Reformar la Ley Electoral para “Hacer realidad el principio de igual valor del voto, y garantizar la idoneidad de los candidatos”; sustituir el voto electrónico por la boleta única de papel; conformar una Administración Electoral Independiente. También reformar la Ley Orgánica de los Partidos Políticos para “garantizar la democracia interna, la perspectiva de género, la transparencia, y el financiamiento de las acciones de capacitación de dirigentes y de formación cívica de los ciudadanos”. Y sancionar una Ley de “Financiamiento de la actividad política que reduzca el costo neto global de la política, regule los aportes de fondos estatales y limite el flujo de aportes privados a las campañas electorales”.

Acusó recibo

Antes de la sesión de diputados de ayer, el autor del proyecto que plantea la eliminación de las PASO, Luis Albeza, defendió la idea con los argumentos ya conocidos, los costos y la baja participación ciudadana, y resaltó que “una reforma tiene que hacerse de forma oportuna y temprano, no a fin de año con las elecciones cerquita”.

Sin embargo, a la hora de sesionar no lograron concretar un dictamen del proyecto en cuestión y adelantaron que podrían debatirlo en un par de semanas.