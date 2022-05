El delantero Santi Mina, figura del Celta de Vigo que dirige el argentino Eduardo "Chacho" Coudet, fue condenado este miércoles a cuatro años de prisión por el delito de abuso sexual por un hecho del que fue víctima una mujer en la ciudad española de Almería, en 2017. La pena fue menor a lo que se estimaba, ya que el futbolista fue absuelto del delito de agresión sexual.

El tribunal presidido por la magistrada Társila Martínez absolvió a Mina del delito de agresión sexual, causa por la que el que el fiscal pedía ocho años de prisión, mientras la acusación particular solicitaba nueve años y medio de cárcel, pero lo condenó por un delito de abuso sexual, por el que además le impuso una orden de restricción de 500 metros respecto de la víctima durante 12 años y el pago de una indemnización de 50.000 euros.

En tanto, el también futbolista y amigo de Mina, David Goldar, resultó absuelto del delito de agresión sexual que le imputaba únicamente la acusación particular, ya que la Fiscalía no actuó contra él en la causa, por el que también se enfrentaba a nueve años y medio de prisión.

Ni bien se conoció la sentencia, el Celta abrió un expediente disciplinario a Mina y lo apartó de los entrenamientos del equipo, que es dirigido el "Chacho" Coudet y donde juegan juegan los argentinos Matías Dituro, Franco Cervi y Augusto Solari. En el comunicado publicado, el club asegura que respeta “el derecho” de defensa del jugador, pero señala que se ve en la obligación de tomar medidas frente a aquellos hechos que “menoscaban de forma notoria la imagen del club y atentan directamente contra sus valores”, mostrando una vez más su “más absoluto rechazo” hacia el delito tipificado en la resolución judicial.

La defensa del jugador, que anticipó que apelará la sentencia, alegó que se trató de una relación consentida y que, si no lo fue, la víctima no lo comunicó de manera adecuada. “Si no hubo consentimiento, como afirma la denunciante, desde luego, sin lugar a dudas, no supo transmitírselo", afirmó, Fátima Magdalena Rodríguez, abogada defensora de futbolista.

Para Coudet, Mina es un jugador fundamental, ya que disputó 33 de los 34 encuentros de la Liga, 30 de ellos como titular, y es el segundo máximo goleador del equipo con siete goles, además de contribuir con tres asistencias.