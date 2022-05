River Plate, que ganó los tres partidos que jugó, visitará a Fortaleza de Brasil, dirigido por el argentino Juan Pablo Vojvoda, con la posibilidad de obtener un triunfo y concretar la clasificación anticipada a los octavos de final de la Copa Libertadores.



River suma nueve puntos, seguido por Colo-Colo con seis, Fortaleza con tres y cierra Alianza Lima con cero. Si River triunfa se clasifica a octavos, y de empatar quedará a seis unidades de los brasileños con la misma cantidad en juegos pero con saldo de goles de +4 contra -2.



El equipo de Marcelo Gallardo logró un meritorio triunfo en su pasada presentación ante Colo Colo, en Santiago. La victoria dejó más que los tres puntos en juego, el equipo se mostró ganador en un ambiente hostil y superó a un adversario con buen juego y esquema de juego similar al suyo.

Además, River clasificó para los cuartos de final de la Copa de la Liga, con una notable goleada 7-0 ante Sarmiento en Junín, y puede pugnar con Racing por el primer puesto de la Zona B, de allí que el presente de River asome como promisorio.



Esta buena serie aleja algunos "fantasmas" que sobrevolaban Nuñez en las pasadas semanas, con un equipo que había perdido, con suplentes, ante Talleres en Córdoba y que apenas pudo empatar ante el flojo Atlético Tucumán como local, con los titulares, luciendo desconocido.



El gran nivel de Enzo Fernández y la vuelta al gol de Julián Alvarez, marcó tres tantos ante Sarmiento, asoman como los puntos más saliente de un River que si juega en su nivel no parece tener escollos en el fútbol argentino, más allá de la enorme rivalidad con Boca (lo venció en Nuñez en la Copa de la Liga) y lo que puedan hacer Estudiantes o Racing, que atraviesan un buen presente.



En Nuñez, River venció a Fortaleza en un engañoso resultado ya que los de Gallardo fueron mucho más y técnico decidió jugar con su máximo potencial para asegurarse la clasificación y pensar en los cuartos de final de la Copa de la Liga, instancia en la que será local, más allá del choque ante Platense del próximo domingo.



Tras Platense, River jugará el 11 del actual en cuartos, después le restarán los dos partidos de la fase de grupos de la Libertadores frente a Colo-Colo y Alianza Lima, el 19 y 25 de mayo respectivamente, y las hipotéticas semifinales y la final de la Liga Profesional en terreno neutral.



Gallardo convocó a todos los jugadores disponibles para viajar a Brasil y solamente faltarán los lesionados: Jonatan Maidana, Juan Fernando Quintero, Felipe Peña y Fabián Londoño.



Fortaleza apuesta a ser tercero para clasificar para la Copa Sudamericana y tiene a Vojvoda como DT, con el cual ganó tres títulos invicto, dos torneos cearenses y la Copa Nordeste, habiendo clasificado por primera vez para la Libertadores.



Vojvoda dirigió a Fortaleza hasta ahora en 76 cotejos, con 39 triunfos, 16 empates y 21 derrotas, y en el equipo juegan los argentinos Silvio Romero (ex Lanús e Independiente) y Valentín Depietri (ex Santamarina), ambos delanteros.