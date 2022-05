Marco Ruben está feliz y quería contarlo. La sonrisa en la cara era la prueba fehaciente que la decisión tomada está movilizada por el deseo. El máximo goleador de los canayas deja el fútbol. Juega mañana ante Estudiantes su último partido. “El fútbol para mí no es todo y necesito hacer otras cosas en mi vida”, explicó el último gran ídolo. En la conferencia del anuncio no hubo lugar para las lágrimas, menos aún para la angustia. “Hacía tiempo que venía madurando esta decisión y es lo que necesito hacer”, aseveró el delantero acompañado por sus compañeros.

Ruben animó su última conferencia de prensa despojado de las obligaciones y tensión que rodea el fútbol en nuestro país. Con la alegría de un niño dio a conocer su decisión del retiro: “Necesito disfrutar de otras cosas de la vida. El fútbol para mí es mucho pero no lo es todo, y necesito reencontrarme con otras cosas de la vida, con mis hijos por ejemplo”. “El sábado ante Estudiantes va a ser mi último partido, es una decisión trabajada y segura, con bases sólidas y me siento feliz de afrontar este momento con orgullo. Quiero que este sábado sea muy especial y que la gente me vea estar en la cancha como en mis mejores momentos”, confesó el ídolo de los canayas.

Sin declaraciones demagógicas y alejado de cualquier exposición en redes sociales, Ruben se ganó el cariño del hincha a fuerza de goles. Y en su despedida no necesitó decir nada que despierte ilusión. “No voy a volver a jugar, ni que me lo pida (Angel) Di María. El retiro está decidido y estoy feliz por este momento. No vale la pena dejar ninguna puerta abierta”, enfatizó. “Hay muchas situaciones y variables que fueron dándose para que se concrete ahora. Cuando vino la pandemia me pude retirar y volví por un sueño para concretar algo con esta camiseta (ser el máximo goleador de la institución), e increíblemente se dio. Ahora quiero reencontrarme con mis hijos y con mi vida. Nada tuvo que ver el presente del club y la dirigencia”, aclaró el goleador.

“Venía masticando el retiro desde el año pasado. Quería hacer los goles que me quedaban para ser el goleador histórico. Esta camiseta es todo lo que soñé de chico. Hoy se cierra una etapa que viví de la mejor manera. Me voy de esta manera, con mis compañeros apoyándome, con la gente agradeciéndome todo lo que di”, rescató Ruben.

“Salir campeón de la Copa Argentina fue un momento inolvidable. El primer gol que hice en el clásico es de los más importantes de mi vida. Los clásicos siempre me marcaron mucho, las finales de Copa Argentina, irme a Europa, mi vuelta a Central, mis compañeros, nunca soñé todo esto", acotó por último nueve de Arroyito.