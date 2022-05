El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela mantuvo una comunicación con medios nacionales donde habló de la necesidad de contar con un sistema nacional verdaderamente federal, con una distribución equitativa no solo de los recursos económicos y financieros sino también de la información.



Así, Quintela al ser consultado sobre las declaraciones en las que habría manifestado la necesidad de "bloquear" a medios porteños ante lo cual el primer mandatario riojano explicó que "no es literalmente la palabra" porque "lo que planteamos es la necesidad de contar con un sistema de comunicación del Norte Argentino porque a nosotros nos interesa saber qué está pasando en todo el país no únicamente en Capital Federal.

Esto no es culpa de los capitalinos sino producto del mismo sistema y de la organización que tiene Argentina que no tiene nada que ver con lo que dice la Constitución de que somos un país federal".

"Este es un país donde la mayor parte de la decisiones, las más importantes, se toman en Capital Federal no solo en lo económico, financiero sino también mediático, por lo tanto, lo que hablamos cuando hablamos de un sistema de comunicación que tiene que tener el Norte Grande es porque nos interesa que en las provincias que lo integran qué pasa en cada una de ellas porque en el Norte como en la mayoría de las provincias argentinas, la realidad es muy distinta a cómo la plantean algunos medios de comunicación ", señaló.

Quintela consideró que "lo que hay que rediscutir es la estructura institucional y política de la República Argentina, es decir, cómo nos movemos de ahora en adelante, porque tenemos que tener un sistema distributivo de oportunidades y posibilidades diferentes" y detalló que "en La Rioja tenemos una realidad distinta, como la tiene, por ejemplo, Catamarca, distintas a las que plantean los medios de comunicación masivos".

Al respecto, el riojano, informó que "la realidad es que crecimos muchísimo, por supuesto que tenemos un problema grave como el que tienen todos los argentinos como es la inflación pero crecimos. Con Macri perdimos más de 1800 puestos de trabajo en el Parque Industrial, ahora, no solamente que en dos años los recuperamos sino que creamos dos mil; en el sector productivo tanto en el agro como en la ganadería, crecimos en cantidad de hectáreas sembradas y en cantidad de cabezas acumuladas. Claro que tenemos problemas pero se plantea un esquema muy negativo cuando la realidad es otra".



Asimismo, el gobernador expuso que "la libertad de expresión hay que protegerla que no es lo mismo que la calumnia y la difamación" tras lo cual aclaró que en lo personal no se siente difamado pero sí que "cuando se lo agrede al Presidente, se agrede a las y los argentinos". Y enfatizó que "hay un nivel de calumnias, de malas palabras, de cuestiones soeces que existen ahora en los medios de comunicación que nos la vi nunca cuando con respeto se puede disentir y manifestar diferencias profundas".

En otro párrafo de su comunicación sostuvo: "Capital Federal es privilegiada porque tiene el ingreso per cápita más importante de la República Argentina, duplica a las provincias del Norte, tiene la mayor cantidad de servicios subsidiados por el trabajo de todas y todos los argentinos cuando no produce absolutamente nada, lo único que brinda son servicios y lo que hace es generar condiciones no favorables para el resto de las provincias con información negativa".

Seguidamente enfatizó: "Nosotros tenemos políticas distributivas y eso no significa solo distribuir dinero sino también distribuir oportunidades y posibilidades que no las tenemos al igual que la tienen los capitalinos. Éstos reciben los beneficios que todos los argentinos y argentinas les generan teniendo en cuenta que tienen subisidiado el transporte, la energía, el agua, cloaca, gas, sistema de seguridad. No estoy en contra de los capitalinos sino a favor de que haya un sistema mucho más equitativo y que la información se distribuya de igual manera".

También, el gobernador Ricardo Quintela planteó que si bien "la situación la vemos difícil por la inflación dado que el poder adquisitivo disminuyó, fuera de eso, crecimos, al menos en las provincias del Norte Grande y a veces se informa otra cosa en los medios hegemónicos".

"Me parece positiva la crítica pero no con difamación e injuria que es la que tienen algunos medios con intereses particulares cuando esto puede hacerse con respeto, de manera constructiva", reflexionó. "Creo que lo solucionaremos, el debate concienzudo y responsable servirá y sé que saldremos unidos a atacar el centralismo. La renta excesiva no le sirve a nadie", añadió.

En el orden político confió que Alberto y Cristina Fernández podrán limar asperezas "porque siempre dieron el ejemplo de poner a la gente primero por sobre sus intereses personales" a la vez que negó tener una postura tomada respecto de si las elecciones se desdoblarán en La Rioja ya que admitió que seguirá con la estrategia que se plantee a nivel nacional.

Al ser consultado sobre la posible continuidad del Presidente Alberto Fernández expresó que "el peronismo tiene una oferta electoral muy importante, charlaremos oportunamente quién conducirá el país pero previamente hay que discutir el modelo de país para que sea verdaderamente federal".