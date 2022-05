Leo Ferradás encontró una fórmula efectiva para su música: una canción directa, simple y con una melodía adhesiva, siempre con el ropaje del rock. Y una poética centrada en la ciudad y sus circunstancias. El cantante, guitarrista y compositor está celebrando los veinte años de trayectoria junto a su proyecto Leo Ferradas & Los Huesos y acaba de publicar el EP Imperial Rock (2022), que funciona como síntesis o balance de este período en la escena. “Me gustan simples, sencillas, pero con sentimiento, tres o cuatro acordes, a lo Bob Dylan, con alma, con carácter y sin mucha vuelta”, dice sobre la estética de sus canciones. “Es así como me imagino la letra, la música, con ese ritmo, con esa instrumentación stone, cuarteto de rock y siempre al servicio de la canción, no de ninguna individualidad o del virtuosismo instrumental”, completa el músico, que se presentará con su banda el sábado 7 de mayo a las 21.30 en el Centro Cultural Richards (Honduras 5272).

Cada una de las cuatro canciones que integran el nuevo EP corresponde a una época, cuenta Ferradás. “Hasta luego” no había sido grabada para la producción de Leo Ferradás & Los Huesos, el primer disco de la banda, que se editó y presentó en mayo de 2002. “Revistas”, otro tema que data de esa época, es uno de los que había quedado afuera de Agarrar Arte (2009). “Ambas letras fueron hechas con mi amigo Pablo Álvarez, que ahora vive en México. La retocamos y reescribimos a la distancia”, dice. “Parte de vos” es otra canción de la primera década también, con la que la banda pasó a la final del primer certamen de Rock de la Ciudad de Buenos Aires, en 2001, organizado por Rodolfo García.

“‘Imperial Rock’, en tanto, la empecé a componer cuando estaba terminando de grabar La Vida Ordinaria (2013), no llegué a incorporarla en ese disco pero tampoco daba estilísticamente para Formato Humano (2018), por eso decidí guardarla y terminarla para que fuera la canción de cierre y titulara este nuevo EP”, explica el músico.

“Las cuatro canciones del disco son como un resumen y un repaso de mis cuatro álbumes, de veinte años de componer. Nunca fueron editadas ni grabadas anteriormente, fueron producidas desde cero para este nuevo trabajo”, precisa Ferradás, que estará acompañado el sábado por Homero Rivas en batería y coros; Gonzalo Fuertes en bajo y coros; Carlos Gardellini en guitarra y coros.

-¿En la canción “Imperial Rock” hay una reivindicación al rock o a la vida en la ciudad, en la que también tiene una presencia importante el rock?

-Más que una reivindicación es un homenaje, un seguir on the road, con sus idas y vueltas a todas partes y a ninguna a la vez. “Imperial Rock” es todo lo que pudo haber sido pero no fue, es todo lo que es, lo que está, con el mainstream o sin él, más me atrevo a decir sin él, por eso el homenaje al rock, al seguir estando, a existir. Lo que hablan las estrofas es eso: definitivamente mi vida en la ciudad, la de muchos, la de café en Bar Conde o en cualquier esquina de Buenos Aires. El rock para mí ya es un género de culto como el tango, la bossa, el jazz. Mi mayor de los respetos a esos géneros no perecederos, clásicos ya. No me parece poca cosa la durabilidad, hoy en día, de una disciplina artística, sean tres, siete o nueve años. No lo digo desde un lugar tradicionalista ni fundamentalista de nada, lo digo desde un lugar de honor, de homenaje a la letra, a la música, al cine, a la pintura, por el respeto y la admiración a los que siguen creando, creyendo, insistiendo, haciendo hincapié o simplemente manteniéndose firmes en lo que crean, creen o sencillamente tienen ganas de hacer.

-¿Qué implica la celebración de los veinte años del primer disco de Leo Ferradás y Los Huesos?

-Veinte años no es nada, decía Gardel. Pero es mucho para nosotros, para mí. Mucha agua pasó por debajo del puente. Por eso con Imperial Rock quise hacer un repaso, con canciones nuevas pero viejas, de lo que fueron estas dos décadas a cargo de una banda de rock. Un corolario, como dije antes. Un dar vuelta de página. Parar la pelota, mirar un poco desde arriba la partida. Como volver a empezar, como diagramar el fixture de acá en adelante, las composiciones o el pegar un volantazo para reinventarse, para seguir adelante, con lo clásico, con lo nuevo, renovados. Seguir tocando, buscando alternativas u opciones no tan trilladas ni con arreglos de seudos producciones mercenarias. La celebración trae consigo una reedición de Leo Ferradás & Los Huesos, remasterizada, con bonus tracks, que vamos a regalar con el ticket el día del show. Un repaso de canciones de todas las épocas más lo nuevo. A la distancia puedo ver que muchas canciones sobrevivieron al tiempo, otras, no tanto.