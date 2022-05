TEATRO

Pena y pachanga

Performance con cruce de biodrama, que cuenta la vida de cuatro migrantes de Colombia en Buenos Aires y su vínculo con la salsa, por medio de una fiesta clandestina. Lo que se deja en el lugar de origen, un país con historia de violencia y conflicto, la libertad que se gana en el nuevo lugar. Los choques culturales, los estereotipos, querer pertenecer. Habitar una ciudad sin tener un rastro de pasado cercano. Atravesar la migración y encontrar en la salsa, en el baile, un refugio contra el desarraigo. Porque la salsa, al contrario de lo que se piensa, también puede traer consigo una profunda melancolía. Co-creada y dirigida por Laura Sussini y Alejandra Torrijos, Pena y pachanga busca recrear una fiesta clandestina en la que migrantes se sienten, por unas horas, como en la ciudad, el barrio, la casa que dejaron atrás. Con La Candela Viva, Carlos Echeverri, Camilo Jaramillo y Angge Zea.

Sábado 14, a las 15 y 16, en Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 3131, en el marco del Festival Anfibio. Entrada: $1200.

La Meca

El sueño de Milton siempre fue cantar. Cuando su voz alcanza el éxito y su banda La Meca suena en todas partes, la fama no llega sola. Vicios, traición, exposición, abandono se juntan a la vez que hace vibrar a la gente al ritmo de su música. Espectáculo unipersonal de teatro musical cumbiero, con música original en vivo, que muestra el ascenso, apogeo y derrumbe de un ídolo de la movida tropical que sueña con un futuro mejor, quiere salir adelante y compartir con sus seres queridos. Reestreno de esta obra escrita, actuada y dirigida por Mariana Cumbi Bustinza (Menea para mí y Lo que quieren las guachas), con música en vivo por Facundo Salas.

Sábado a las 17, en Teatro El Extranjero, Valentín Gómez 3378. Entrada: $1000.

MÚSICA

The Getaway

Nuevo simple que marca el regreso de Afghan Whigs, la banda de Greg Dulli, después de cinco años de silencio tras la edición de los discos Do to the Beast (2014) e In Spades (2017), editados por el grupo luego de su celebrada reunión en 2012. Reunión que, dicho sea de paso, los trajo a Buenos Aires para tocar en Niceto en mayo del 2014. La cancelación de la gira presentación –por culpa del Covid– del debut como solista de Dulli, el festejado Random Desire, significó el punto de partida para la grabación del noveno disco de los Whigs, anunciado para noviembre, y que anticipa el lanzamiento de este flamante simple, que incluye también el tema que inaugura el álbum, el infeccioso “I’ll Make You See God”. Su bautismo fue obra del malogrado Mark Lanegan, legendario compinche de Dulli, que lo tituló How Do You Burn?, y dejó grabada su participación en dos de los diez temas que completan el trabajo.

My Kind of Woman

María Codino reinterpreta uno de los temas insignia del segundo disco del canadiense Mac DeMarco, editado originalmente una década atrás. Grabada y producida por ella misma, cantada a medias en inglés y en castellano, se trata de una versión onírica, a tono con el pop de diseño que campea en el EP que funcionó como su presentación como solista, dos años atrás: Ese fragmento velado (2020). Presentado en vivo en el Museo Larreta, el Centro Cultural Recoleta o Camping, aquel EP –distribuido por Indie Folks– significó el comienzo de su camino en solitario después de participar de grupos como Apolo Rixi o De Incendios. Con esta versión de DeMarco, Codino anuncia el comienzo de un año que estará lleno de nuevas canciones, y la encontrará formando parte en noviembre del festival Primavera Sound.

ONLINE

Muñeca rusa

Vuelve Nadia, la pelirroja favorita del streaming, el personaje creado por la comediante Natasha Lyonne que, en la primera temporada de la serie de Netflix, repetía una y otra vez la misma noche de cumpleaños con final anunciado: su propia y aparentemente inexorable muerte. Esta segunda parte la encuentra un par de días antes de cumplir 40 años, intentando dejar de fumar y todavía atenta a la posibilidad de que el “día de la marmota” vuelva a tener efectos en su vida. Pero no, lo que ocurre ahora es incluso más sorprendente. Un simple viaje en subte se transforma en un salto temporal hacia el pasado, específicamente al año 1982, justo en el momento en el cual su madre (nuevamente Chloë Sevigny) estaba embarazada de ella. ¿Qué secretos se ocultan en aquellos días lejanos, en una Nueva York mucho más salvaje y peligrosa que la actual? El humor franco de la temporada original está de regreso; también los conflictos y traumas psicológicos, que el guión recubre con varias capas de ácida ironía.

Golden Years

Paramount acaba de sumar a su oferta el proyecto trunco de Stephen King de 1991: ocho capítulos que debían continuar en una segunda temporada, abortada por la cadena CBS. Creada por el gigante del terror, la historia no está basada en novela alguna, y narra la historia de Harlan (Keith Szarabajka), un hombre mayor y portero en un laboratorio de alta seguridad que recibe una extraña radiación luego de un accidente. El hombre sobrevive y descubre que, como si se tratara de un primo cercano de Benjamin Button, el proceso de envejecimiento se ha puesto en reversa. Las buenas noticias: no usar más anteojos y volver a tener cabello rubio. Las malas: una agencia secreta comienza a perseguirlo sin descanso.

CINE

Matar a la bestia

La ópera prima de Agustina San Martín está de estreno en la Sala Lugones y el Malba, después de pasar por la Competencia Argentina del Festival de Mar del Plata. Relato con mucho de gótico, algo de fantástico y un gran clima visual, la historia de Emilia, una chica de diecisiete años, arranca cuando arriba a un pequeño pueblo misionero, justito en la frontera con Brasil. Su intención es reencontrarse con el hermano, desaparecido sin previo aviso. En el medio del monte, la casona de su tía Inés se impone como un ámbito extraño y algo salvaje, al tiempo que los rumores de una bestia que anda suelta haciendo estragos comienza a correr entre los vecinos. Para San Martín, “lo femenino y el horror están interconectados en las películas que me gusta hacer. Históricamente a las niñas se les ha enseñado que son indefensas. Que no deben sentirse seguras en una calle peligrosa, en una fiesta con desconocidos, ni siquiera en el ámbito privado. ¿No es el horror constante una respuesta orgánica a eso?”.

Un amor cerca del paraíso

“Es una película acerca de la buena comida, el hermoso paisaje de Laponia y el encuentro de diferentes culturas, promoviendo el buen espíritu”. La sinopsis oficial del último largometraje del finlandés Mika Kaurismäki parece más cercana a la descripción de un paquete turístico que a una trama cinematográfica, pero todos esos elementos están presentes. Mestari Cheng narra el viaje de un chef chino que, luego de la muerte de su esposa, viaja a una aldea aislada de Finlandia para encontrarse con un amigo. Entre las dificultades idiomáticas, el choque de culturas y el intercambio de recetas culinarias, el mayor de los hermanos Kaurismaki construye una fábula amable y tierna, no apta para cínicos.

TV

La mirada de Lestido

Canal Encuentro presentó la nueva programación de la temporada 2022 y una de las propuestas más atractivas es esta serie documental dedicada a la historia vital y artística de Adriana Lestido, la autora de “Madre e hija”, una de las fotografías más icónicas tomadas durante la última dictadura cívico-militar, registrada durante una marcha en Avellaneda en 1982 a pedido del periódico La voz del interior. Serán cuatro capítulos de media hora que recorren en detalle la carrera como creadora de la fotoperiodista y artista nacida en Mataderos, desde sus años de estudio hasta el presente, pasando por su etapa como colaboradora de Página/12. “El trabajo del artista es como el del maestro, el del enfermero: estar al servicio de algo que va más allá de uno”, afirma la homenajeada en un momento del documental, antes de detallar su preferencia por el blanco y negro. Las imágenes de sus obras seriadas Madres adolescentes y Mujeres presas no hacen más que confirmarlo.

Viernes a las 21.30, por Canal Encuentro.

The Newsreader

Hubo un tiempo en el cual los noticieros televisivos consistían en compactar todas las noticias locales e internacionales en formatos de 30 o 60 minutos. Todo eso cambió en los 80, cuando los canales de noticias tomaron por asalto las 24 horas del día. Esta miniserie australiana transcurre en 1986 en los pasillos de una señal noticiosa y concentra su atención en la vida profesional y personal de Helen (Anna Torv), la presentadora estrella de la cadena, y Dale (Sam Reid), un joven periodista desesperado por acceder a las cámaras. La reconstrucción de época no pasa simplemente por lo visual: es la idiosincrasia de una era lo que se ve reflejado en pantalla.

Lunes a las 22, por Universal Premiere.