Documental. Dir: Héctor Molina. SAM 13 años.

Cine El Cairo: Dom 8, a las 20.30 hs. Vie 20, a las 18 hs.

ANIMALES FANTÁSTICOS 3: LOS SECRETOS DE DUMBLEDORE

Con Eddie Redmayne y Jude Law. Dir: David Yates. SAM 13 años.

Cinépolis: Cas: 16.15, 19.15 hs.

Hoyts: Cas: 22.40 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 22.10 hs.

Showcase: Cas: 15.40, 18.50, 21.55 hs. Sub: 16.15, 19.30, 22.35 hs.

BATMAN

Con Robert Pattinson y Zöe Kravitz. Dir: Matt Reeves. SAM 13 años.

Showcase: Cas: 15.45 hs. Sub: 22.15 hs.

C´MON C´MON

Con Joaquin Phoenix y Woody Norman. Dir: Mike Mills. SAM 13 años.

Cines del Centro: Sub: 20.00 hs.

DOWNTON ABBEY: UNA NUEVA ERA

Con Maggie Smith y Michelle Dockery. Dir: Simon Curtis. SAM 13 años.

Cines del Centro: Sub: 15.00, 17.30, 20.00 hs.

DOCTOR STRANGE 2: EN EL MULTIVERSO DE LA LOCURA

Con Benedict Cumberbatch y Elizabeth Olsen. Dir: Sam Raimi. SAM 13 años.

Cines del Centro: Cas: 14.50, 16.45, 17.30 hs. Sub: 19.50 hs.

Cinépolis: 4D Cas: 14.00, 16.40, 19.20 hs. 4D Sub: 22.00 hs; tras sáb, 00.45 hs. 3D Cas: 14.20, 15.00, 17.00, 17.40, 19.45, 22.30, 23.00 hs; tras sáb, 01.10 hs. 2D Cas: 14.40, 17.20, 20.00, 22.15, 22.45 hs; tras sáb, 00.20, 01.20 hs. 2D Sub: 16.00, 18.45, 21.30 hs; tras sáb, 00.10, 01.00 hs.

Hoyts: 3D DBOX Cas: 17.10, 20.00, 23.00 hs. 3D DBOX Sub: 14.20 hs. 3D Cas: 12.30, 13.15, 15.20, 16.10, 18.10, 19.00, 21.00, 22.15 hs; tras vie y sáb; 00.10, 01.00 hs. XD DBOX Cas: 14.00, 19.40 hs. XD DBOX Sub: 16.50, 22.30 hs. 2D Cas: 13.30, 14.40, 15.50, 16.20, 17.30, 19.25, 20.20, 22.00, 22.20, 23.10 hs; tras vie y sáb, 00.50 hs. 2D Sub: 13.00, 18.45, 19.10, 21.40 hs; tras vie y sáb, 00.10, 00.30 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 14.20, 15.00, 16.50, 17.30, 19.20, 20.00, 22.00, 22.30 hs. Sub: 19.00, 21.30 hs.

Showcase: Cas: 14.10, 14.30, 15.10, 15.50, 17.05, 17.20, 18.00, 18.40, 20.20, 21.00, 21.40 hs. Sub: 14.50, 15.30, 16.30, 17.40, 18.20, 19.20, 20.40, 21.20, 22.20, *22.50 hs. (*Solo hoy y mañana)

EL HOMBRE DEL NORTE

Con Alexander Skarsgård y Anya Taylor-Joy. Dir: Robert Eggers. SAM 13 años.

Showcase: Sub: 19.15, 22.30 hs.

EL JOVEN AHMED

Con Idir Ben Addi y Myriem Akheddiou. Dir: Luc Dardenne y Jean-Pierre Dardenne. SAM 13 años.

Cine El Cairo: Hoy y mañana, a las 22.30 hs. Mañana, a las 18.00 hs.

EN LA MIRA

Con Nicolás Francella y Gabriel Goity. Dir: Ricardo Hornos y Carlos Gil. SAM 13 años.

Cines del Centro: Cas: 15.00 hs.

Cinépolis: Cas: 22.30 hs, tras sáb, 00.30 hs.

Hoyts: Cas: 20.15 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 19.45 hs.

Showcase: Cas: 20.00, 22.25 hs.

GONZALO

Documental. Dir: Gonzalo Giuliano. SAM 18 años.

Cine El Cairo: Hoy, a las 20.30 hs.

JACK EN LA CAJA MALDITA

Con Ethan Taylor y Robert Nairne. Dir: Lawrence Fowler. SAM 13 años.

Nuevo Monumental: Cas: 21.45 hs.

LA CIUDAD PERDIDA

Con Sandra Bullock y Channing Tatum. Dir: Adam y Aaron Nee. SAM 13 años.

Cinépolis: Cas: 15.00, 17.30, 20.00 hs.

Showcase: Cas: 13.10, 16.35 hs. Sub: 19.25 hs.

LAS COSAS QUE NO TE CONTE

Con Bill Nighy y Annette Bening. Dir: William Nicholson. SAM 13 c/res.

Cines del Centro: Sub: 19.20 hs.

LOS TIPOS MALOS

Animación. Dir: Pierre Perifel. ATP.

Nuevo Monumental: Cas: 15.30, 17.40 hs.

Showcase: Cas: 14.25 hs.

PLANTA PERMANENTE

Con Liliana Juarez y Rosario Bléfari. Dir: Ezequiel Radusky.

Cine El Cairo: Dom 8, a las 18 hs.

SONIC 2

Con Jim Carrey y James Marsden. Dir: Jeff Fowler. SAM 13 años.

Cines del Centro: Cas: 15.00, 17.30 hs.

Cinépolis: Cas: 14.00, 16.30, 19.10, 21.45 hs.

Hoyts: Cas: 13.10, 14.10, 16.20, 17.10 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 14.40, 17.10, 19.40 hs.

Showcase: Cas: 13.40, 14.20, 16.25, 17.10, 19.55 hs.

VICENTA

Documental de animación. Dir: Darío Doria. SAM 13 años.

Cine El Cairo: Hoy, a las 18 hs. Mañana, 20.30 hs. Dom 8, a las 22.30 hs.

¿Dónde están?

CINES DEL CENTRO

Shopping del Siglo.

CINÉPOLIS

Avenida Perón 5856.

El CAIRO

Santa Fe y Sarmiento.

HOYTS

Portal Rosario Shopping.

NUEVO MONUMENTAL

Peatonal San Martín 993.

SHOWCASE

Alto Rosario Shopping.

Música

BEATMEMO PUB

Oroño y Güemes.

Tiago & Los pájaros. La banda interpretará las grandes canciones y tesoros escondidos de George Harrison, con The Beatles y en su carrera solista. Dom 8, a las 21 hs.

Juan Gabino Jazz. Propuesta de jazz contemporáneo que suma diversos estilos del género con composiciones originales y también standards del jazz tradicional. Lun 9, a las 21 hs.

Clan Farsante. Banda rosarina integrada por músicos con estilo propio y melodías e influencias de ritmos country, punk, gypsy, western, blues y rockabilly. Mar 10, a las 21 hs.

Bonzo Morelli. El guitarrista rosarino de amplia trayectoria, se presenta en formato de cuarteto. Mié 11, 21.00 hs

BROADWAY

San Lorenzo 1223.

Manuel Wirtz. El artista vuelve a Rosario para presentar "Éxitos Acústicos". Hoy, a las 21.30 hs.

CAPITÁN

Mendoza 930.

Chicosvaca. El grupo rosarino comienza su año con un show contundente en Rosario con Fantasmagoria como banda invitada. Hoy, a las 21 hs.

C. C. ATLAS

Mitre 645.

Merienda Amélie - tributo a Yann Tiersen. Un mágico recorrido por lo mejor de la discografía del compositor francés, autor de la música del film Amélie, Goodbye Lenin y diversos álbumes de estudio. Mañana, a las 20.30 hs.

C. C. GÜEMES

Güemes 2808.

Isla de Caras. La banda de pop psicodélico presenta por primera vez en la ciudad su último álbum "Una Caricia". Hoy, a las 20 hs.

Benjaminz + Los Tercermundistas + Kameleba. Las tres bandas se unen para un recital único de reggae. Mañana, a las 19 hs.

EL CÍRCULO

Laprida y Mendoza.

Dios Salve a la Reina. La banda festeja sus 20 años de carrera con su show más ambicioso, emulando todas las etapas de la carrera de Queen. Hoy, a las 21 hs.

LA COMEDIA

Mitre 958.

Rubén Rada. El cantante uruguayo presentará "A la vuelta de Japón", un show que repasa parte de su historia y anticipa algunas canciones de su próximo disco. Vie 13, a las 20.30 hs.

PLATAFORMA LAVARDÉN

Mendoza 1085.

Remo Pignoni para cuerdas. El pianista y compositor Lucas Querini estrena un nuevo proyecto destinado a la obra del gran artista rafaelino. Hoy, a las 21 hs.

Garupá. Joel Tortul , Julián Venegas y Homero Chiavarino presentan un repertorio con obras del maestro Ramón Ayala, reversionando en formato de trío parte de su cancionero. Vie 13, a las 21 hs.

VORTERIX

Salta 3519.

Coti & Los Brillantes. Recital exclusivo, con todos los hits del autor en novedosas versiones. Mañana, a las 21 hs.

Teatro

AUDITORIO FUNDACIÓN

Mitre 754.

Dos locas de remate. La historia narra el reencuentro de dos hermanas que se vuelven a ver las caras después de 20 años en un duelo divertido y desopilante. Soledad Silveyra Y Verónica Llinás juntas para hacer reír durante 80 minutos. Vie 13, sab 14 y dom 15, a las 20 hs.

C. C. ATLAS

Mitre 645.

Show de Tres Artes: Romanticismo, humor e ilusión. Espectáculo con el cantante Donato Fiore, el humorista Juane Carrasco y la magia a cargo de Agustín D’Angelo (Mago Dan). Hoy, a las 21 hs.

CLUB FELLINI

Pellegrini y Entre Ríos.

25 años de humor. Nuevo unipersonal de Martín​​ Torres "La Yibré" en el que hace un repaso de su carrera y sus comienzos. Sáb de may, a las 21.30 hs.

CULTURAL DE ABAJO

Entre Ríos 579.

Apurate, hermoso traidor. Unipersonal escrito y protagonizado por la actriz Paula Luraschi y dirigido por Mauro Lemaire. La obra se basa en una noticia que alentó la escritura y puesta en escena de un hecho que interpela por su horror y su falta de trascendencia en los medios. Sáb de may, a las 21 hs.

EMPLEADOS DE COMERCIO

Corrientes 450.

Cabaretango. Espectáculo teatral que hace homenaje al Tango y al Cabaret argentino como emblemas nacionales. Libro y dirección general: Leandro Maccagno. Mañana, a las 21 hs.

LA COMEDIA

Mitre 958.

Ojo de Pombero. Comedia dramática escrita en forma de poema cómico gauchesco y en base a ciertas anécdotas de lugareños del norte argentino y Paraguay, mixturando lo testimonial con lo metafórico y hasta la ciencia ficción. Hoy, a las 21 hs.

Stiletto, una comedia de taquito. Alcira, Mavi e Inés trabajan en una zapatería rosarina que atraviesa una crisis económica. Su dueño envía un extraño audio de whatsapp generando una tormenta de desencuentros entre ellas. Dir: Juan Carlos Abdo. Mañana, a las 21 hs.

LA MORADA

San Martín 771.

La Moribunda. Comedia trágica de Alejandro Urdapilleta en el que dos hermanas cuidan a la mayor que agoniza al otro lado de la casa. Una historia sobre el amor y la muerte. Sáb de may, a las 21.30 hs.

PLATAFORMA LAVARDÉN

Mendoza 1085.

"El Pela" Gonzalo Romero. El humorista presenta su nuevo unipersonal #BastaDeAmoresdDeMierda. Hoy, a las 21 hs. Dom 8, a las 20 hs.

VIGIL

Alem 3086.

Sin nombre y Sin sombrero. Danza flamenca, teatro, poesía y música en vivo en esta obra que da voz e identidad a mujeres españolas de la generación del 27' silenciadas por la historia. Dir: Natalia Álvarez. Mañana, a las 20.30 hs.