El ministro de Economía, Martín Guzmán, apuntó este viernes que es necesaria una "estabilidad que permita salir de los pensamientos cortoplacistas en Argentina” y cumplir con los planes trazados, lo que permitirá apuntalar el crecimiento. Guzmán formuló estas declaraciones en Salta, donde se reunió con el gobernador Gustavo Sáenz y mantuvo un encuentro con más de 200 representantes de pymes locales.



El ministro afirmó que “en la medida en que se pueda actuar de forma programática, cumpliendo con los planes trazados, se va a poder fortalecer la economía, contar con más reservas y llegar al 2023 con una economía creciendo y con condiciones para seguir haciéndolo”. En esa línea, remarcó que "la clave de cualquier programa que busque atacar procesos inflacionarios es tener impacto en las expectativas y para ello es necesario que haya certezas del rumbo.



En este marco, Guzmán destacó la consistencia macroeconómica “es fundamental y es una cuestión que hay que construir colectivamente” para que el país “pueda actuar de forma programática y que no permita tener tantos cambios de rumbo como otras veces ha pasado en la historia” argentina.



Guzmán aseguró que el país “sigue creciendo" y remarcó que "el primer trimestre del 2022 muestra una economía que continúa recuperándose”, después de haber crecido 10,3% el año pasado.



Incluso, “en un mundo donde la pandemia fue profundamente desigualadora, Argentina logró que se reduzca la desigualdad. De hecho, llegó a ser menor que en el primer trimestre de 2017”, afirmó el funcionario.



“La distribución del ingreso es fundamental. Necesitamos un país más equitativo pero también es necesario crecer. Necesitamos estabilidad que nos permita salir de los pensamientos cortoplacistas en Argentina”, enfatizó Guzmán.



El funcionario nacional destacó ante los empresarios y legisladores que existe “una condición necesaria para sostener el crecimiento económico en Argentina que es la generación de divisas. Cuando el país crece requiere de más importaciones, y para poder sostener ese crecimiento la única forma de hacerlo sostenible es con las exportaciones creciendo”, como ocurrió el año pasado cuando hubo un aumento “muy fuerte, no solamente en valores sino en cantidades”.



Para eso “ha habido un esquema de políticas productivas y de adecuación de los derechos de exportaciones que generaron mayor competitividad” y el Estado “contribuyó a apuntalar la recuperación económica, invirtiendo en infraestructura y en conocimiento para aplicarlo a la producción”, acotó el ministro que es doctor y magíster en Economía.



Ante las críticas del gobernador Sáenz sobre los subsidios que se concentran principalmente en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, Guzmán respondió que “la idea del gobernador de que haya menor asimetría en los subsidios energéticos está bien fundada” y destacó que el Gobierno nacional “trabaja fuertemente en eso”.



“Eso tiene que ver con el rol que el Estado juega; cuando se gasta en cierta cosa de más, implica que esos recursos no se utilizan para invertir en lo que le puede generar a Argentina una ventaja comparativa más fuerte y más dinámica para tener mejores condiciones de competitividad frente al mundo”, dijo Guzmán.



El ministro y el mandatario firmaron también el convenio del Fondo Fiduciario de Desarrollo de las Provincias, el cual posibilitará ampliar los plazos de pago de la deuda ante ese organismo nacional, manteniendo las mismas tasas de interés lo que representará un alivio fiscal de 1489 millones de pesos para la provincia.