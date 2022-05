La concejala Fernanda Gigliani cuestionó el funcionamiento del Concejo Municipal y reconoció un "deterioro en el nivel de debate" durante los últimos años. En ese sentido, apuntó al Frente Progresista como la fuerza política que mantuvo "frizado" al Concejo como órgano contralor. “Hablamos del aumento de la violencia, de la contención de los pibes, de sacarlos de las calles, de contener a los clubes de barrio, y no podemos sacar desde el 2 de septiembre un decreto estúpido para que la Municipalidad haga un convenio como hace con un montón de clubes para llevar a los profesores”, le dijo a RosarioPlus.com. Desde su punto de vista, no se trata de un caso aislado o de un hecho puntual, y es que reconoció que es algo recurrente en la comisión de Obras Públicas (de la cual es integrante) donde los expedientes no se aprueban y terminan en caducidad.