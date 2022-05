Kenneth Welsh, el actor canadiense conocido como el desquiciado agente del FBI, Windom Earle, en la serie de culto "Twin Peaks", murió a los 80 años, informó este sábado el sindicato de cine y televisión de Canadá.

“Ken fue uno de los mejores artistas canadienses de todos los tiempos, con cientos de papeles memorables durante décadas”, expresó ACTRA (Alliance of Canadian Cinema, Television and Radio Artists) en un comunicado. "Se lo extrañará mucho. Nuestras condolencias a sus seres queridos”, concluye.

El actor había participado en decenas de películas, en papeles secundarios, dirigido por Martin Scorsese, en "El aviador"; y también trabajó, junto a Brad Pitt, en "Leyendas de pasión".

Welsh había nacido en 1942 en Edmonton, y estudió en la Escuela Nacional de Teatro de Canadá en Montreal. A lo largo de su carrera tuvo más de 200 créditos en pantalladonde interpretó a varias figuras históricas en la pantalla, incluidos Harry S. Truman, Thomas E. Dewey, Colin Thatcher y Thomas Edison, entre otros.

Sus inicios fueron en el Festival de Stratford, donde se especializó en Shakespeare. Su debut lo hizo en "Shoestring Theatre", una serie de antología dela cadena CBC, en 1963.

De Twin Peaks a Expedientes X

En los años 70 y 80, Welsh trabajó principalmente en Canadá, en películas para televisión como Hedda Gabler, Brethren, Reno and the Doc, Love & Larceny, The Cuckoo Bird, Murder Sees the Light, Loose Ends, A Stranger Esperas y Amor y Odio.



En 1988, interpretó un papel secundario en Crocodile Dundee II y protagonizó un episodio de "La dimensión desconocida" (TheTwilight Zone). Después de Twin Peaks, el drama policial con un toque surrealista, que se convirtió en una serie de culto dirigida, entre otros, por David Lynch, Welsh apareció también tuvo participó de las series "Los expedientes X" (The X-Files) y "La ley y el orden" ( Law & Order), entre las más conocidas.

En cuanto a la pantalla grande, en el cine, el actor tuvo decenas de papeles secundarios. Entre los recordados, están Timecop (1994), con Jean Claude Van Damme, y Leyendas de pasión (1994), con Brad Pitt. Una década más tarde, le prestaría el cuerpo al padre de Katharine Hepburn en "El aviador", de Martin Scorsese. El mismo año, interpretó al incompetente vicepresidente de los Estados Unidos Raymond Becker en "El día después de mañana". También participó de "La niebla", "Pacto infernal" y "Los cuatro fantásticos" y "Silver Surfer", entre tantos otros films.