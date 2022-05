El senador del Frente de Todos,, aseguró este domingo que en el oficialismo "", aunque consideró que "es necesario cambiar políticas y generar un poco más de intensidad en otras".





"Cristina (Kirchner) fue muy clara y Alberto (Fernández) también: en nuestro sistema presidencialista el que tiene la lapicera y toma las decisiones es el Presidente", sostuvo en diálogo con FMK Futurock, aunque consideró que "hubiera sido mejor que Cristina se involucrara en la conformación del gabinete económico", ya que eso "tal vez hubiera evitado debates posteriores".

"No me gusta opinar sobre los hechos consumados, ahora hay que pensar cómo mejorar las cosas que no están saliendo bien", sostuvo. Y agregó el discurso de la vicepresidenta en Chaco, el cual dijo fue "muy esclarecedor" y "te deja pensando".

"Explicó un montón de cosas que la gente se preguntaba. Sobre todo a partir de estas manijas que les dan los medios a las peleas", dijo, y en línea con lo expresado por la titular del Senado dijo que "no hay peleas, hay debate", en medio de los mensajes cruzados entre referentes de la coalición de gobierno.

"Ayer Máximo Kirchner contaba los debates de ideas que había entre Néstor y Cristina. Yo fui testigo de algunas discusiones, se discutía fuerte con pasión y argumentos y no hubo rupturas ni peleas", expresó en otro tramo de la entrevista, y agregó que "hace falta un ámbito donde poder debatir y saldar los debates, con ideas, propuestas y caminos, sobre todo cuando las cosas no están saliendo como todos deseamos".

En ese contexto, expresó que "es necesario cambiar algunas políticas y generar un poco más de intensidad en otras". Y remarcó que están "trabajando eso con proyectos y propuestas" parlamentarias, como el proyecto de ley que crea el Plan de Pago de Deuda Previsional para trabajadores que no hayan completado los 30 años de aportes, y el que crea un fondo para cancelar la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Respecto al primero, sostuvo que "le va a permitir al Estado recaudar para fortalecer el sistema previsional, con gente que todavía no se jubiló y ni se va a jubilar hasta tal vez dentro de 10 años", pero que ya puede comenzar a cancelar su deuda previsional.

"El otro proyecto muy importante que desde el Senado estamos aportando es la creación del fondo para cancelar la deuda con el FMI y conseguir dólares que escasean en la Argentina", agregó. Y afirmó que se debe "conseguir dólares donde hay que buscarlos, que es en el exterior donde están fugados y escondidos".