Con un discurso crítico al funcionamiento del Frente de Todos y al rumbo del gobierno, estuvieron en Rosario para el lanzamiento local del espacio Soberanxs sus tres máximos referentes: el ex ministro de Economía y ex vicepresidente, Amado Boudou, la ex embajadora en Rusia, Alicia Castro y quien fue el gestor de la ley de servicios de comunicación audiovisual, actual decano de Ciencias Sociales en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Gabriel Mariotto. "La única solución para que haya 2023 para el movimiento nacional y popular es la construcción de un programa que se legitime con el voto del pueblo para poder llevar adelante la acción política", expresó Mariotto en un intercambio con periodistas en el camarín del Centro Cultural Atlas, donde se realizó el acto. La palabra "rumbo" fue repetida una y otra vez por los referentes. "Nos honra a haber sido el primer espacio dentro del Frente de Todos en oponernos frontalmente al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional", subrayó Castro.

La dirigente surgida del gremialismo aeronáutico apuntó al ya vapuleado Martín Guzmán. "A todos nos ha llamado la atención que habiendo tantos cuadros económicos y políticos en la Argentina, tantas mujeres y hombres capacitados para gobernar la economía, hayan elegido un pasante de 34 años, amigo del Fondo Monetario Internacional. Martín Guzmán es un cuadro del Fondo, por eso ha hecho un contrato de adhesión y esto va a perjudicar a los argentinos y las argentinas", dijo la dirigente.

Por su parte, Boudou planteó que "es la disputa del centro y la periferia, de si vamos a hacer un país exportador de materias primas y comprador de productos terminados con muy poquitos puestos de trabajo, o sí, como propuso el peronismo desde su inicio, vamos a hacer el proceso de industrialización que nos permita tener independencia económica, pues no hay que perder de vista esto: la cuestión de la soberanía". Para el ex ministro de Economía, "la esencia de la discusión es hacia dónde va la sociedad, hacia dónde va una Nación, cómo se construye una patria. Esas son las cosas que nosotros queremos poner en crisis, lo que se llama sentido común, que en realidad es el sentido de la clase dominante permeando por todos lados".

Durante el lanzamiento del nuevo espacio, Castro pidió a la militancia la elaboración de un decálogo con los diez temas que más preocupan para el desarrollo del país. "Nosotros venimos hoy acá a este encuentro para escucharnos y mira qué distinto lo que hace el sistema, desde Llao Llao, donde construyen la Argentina por fuera de la democracia. Los ricos, los dueños del capital, convocan a la política para tomar el examen y para decirle lo que tienen que decir. Ahí va el ministro de Economía de este gobierno", cuestionó Boudou y destacó: "Esa es la gravedad de la situación que se está viviendo en la Argentina, que no es nueva, y es lo que pasa en el mundo, pero justamente lo que está demostrado en Argentina es que tanto en tiempos de Perón como en tiempos de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner, cuando se hace un impulso fuerte de la soberanía, aparece también la felicidad del pueblo".

Justamente, Castro adelantó algunas de las preguntas que luego planteó en el acto. "Tampoco somos de los dirigentes que vienen con la verdad revelada. Les preguntamos a rosarinos y rosarinas cuáles serían las 10 prioridades que tienen. ¿Queremos estatizar las empresas de servicios públicos? Tenemos litio, que todo el mundo lo quiere. ¿Queremos una empresa nacional de litio o una empresa regional de litio? ¿Queremos una nueva Constitución para que efectivamente no puedan endeudarnos como lo vienen haciendo desde la dictadura hasta hoy?", fueron algunos de los temas que lanzó, y aclaró: "No tenemos todas las respuestas, hay que construirlas colectivamente, lo que damos es un espacio de debate o una construcción distinta".

La crítica al acuerdo con el FMI fue una de las presentaciones en sociedad de Soberanxs. "Como dice Amado, no ha sido un acuerdo, no ha habido una negociación, se ha firmado un contrato de adhesión. Vamos a tener un cogobierno con el Fondo Monetario Internacional, vamos a tener un ajuste que va a traer sufrimiento, dolor y miseria al pueblo argentino", apuntó Castro, quien recordó que esta evaluación, su espacio la viene haciendo "hace un tiempo largo". La alternativa que proponen es "llevar el Fondo Monetario Internacional a la Corte Internacional de Justicia, porque es corresponsable, ha estado en connivencia con una estafa del gobierno de Macri, de la oligarquía argentina y de los bancos para llevarse el dinero fuera de la Argentina". Consideró que el préstamo otorgado por el organismo internacional a la Argentina "fue la deuda de la dictadura, una segunda estatización de la deuda privada". También recordó que pidieron al gobierno nacional que entregue los datos de quiénes fugaron dinero al exterior, a partir de los registros de AFIP. "Es el propio Gobierno argentino que no está prestando sus datos", afirmó Castro.

Sobre el peligro que supone el avance de la ultraderecha encarnada en expresiones políticas como Javier Milei, Mariotto admitió la preocupación. "Entendemos que estamos en una situación social muy grave, una falta de horizonte y un desencanto muy grande, que le da un margen a alternativas de no política o de antipolítica y creemos que las soluciones salen de la discusión política honesta, entre sectores que pueden tener miradas distintas, pero la solución siempre es política", dijo el dirigente, quien recordó que "cuando hubo expresiones de antipolítica en el mundo, la cosa se puso fea en materia de ejercicio de derechos y de libertades".