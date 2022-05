Martín Méndez, el turista que permanece internado luego de caer al vacío tras realizar bungee jumping en el dique Cabra Corral de Salta, apuntó este domingo contras las autoridades provinciales y sostuvo que "nadie se acercó" para saber si necesitaba ayuda.

“Lo que a mí me llama mucho la atención es que nadie se ponga a disposición ni me contacte, ya sea por parte de la Gobernación, la intendencia o (del Ministerio) de Turismo, para entender un poco cómo van a hacer para que esto no se repita, hay un total desinterés”, manifestó el turista porteño en diálogo con el diario El Tribuno.

Y continuó: "Para la empresa es un error del empleado. No me conforma esa respuesta ni la que recibí por el lado del Ministerio (de Turismo). Que a mi me digan que estaba todo en regla... entonces tienen que revisar qué piden para que algo esté habilitado, qué procesos piden."

Sobre su estado de salud tras el accidente, el hombre de 36 años detalló que los médicos le diagnosticaron un politraumatismo y estrés postraumático. "Estoy con problemas para dormir, me pusieron ansiolíticos y estoy con dolores. Fue muy fuerte la verdad”, remarcó.

Por otro lado, consultado sobre si piensa demandar a la empresa a cargo de la experiencia, solo afirmó que realizó la denuncia a pedido de la Fiscalía a cargo de la investigación del incidente y que solo piensa en recuperarse.

"Por momentos me acuerdo de la caída, por momentos me largo a llorar. Quiero volver a mi casa, después veré qué hago", expresó Méndez.

El accidente sucedió durante el mediodía del sábado cuando el hombre se tiró desde un puente de 40 metros y cayó al agua luego de que fallara la cuerda de seguridad que lo sostenía, que aparentemente no estaba sujetada a un mosquetón.

Inmediatamente, fue auxiliado por una lancha y trasladado primero al hospital local, donde le diagnosticaron “politraumatismos, hipotermia y dolores musculares”, y luego a la clínica San Roque, donde permanece internado.

En un video viralizado se ve el momento de la caída y se escucha cómo le gritan al hombre "está listo para tirarse Tincho... ¡vamos Tinn!”, tras lo cual se viven momentos de tensión por lo que pudo ser una tragedia. Un empleado de la empresa habría dicho que se trató de una “falla humana”. Desde la fiscalía se informó que la empresa Extreme Games estaba habilitada para funcionar.