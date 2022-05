Cines

22 LIBROS ABIERTOS

Documental. Dir: Héctor Molina. SAM 13 años.

Cine El Cairo: Vie 20, a las 18 hs.

ANIMALES FANTÁSTICOS 3: LOS SECRETOS DE DUMBLEDORE



Con Eddie Redmayne y Jude Law. Dir: David Yates. SAM 13 años.



Cinépolis: Cas: 16.15, 19.15 hs.



Hoyts: Cas: 22.40 hs.



Nuevo Monumental: Cas: 22.10 hs.

Showcase: Cas: 15.40, 18.50, 21.55 hs. Sub: 16.15, 19.30, 22.35 hs.

BATMAN



Con Robert Pattinson y Zöe Kravitz. Dir: Matt Reeves. SAM 13 años.

Showcase: Cas: 15.45 hs. Sub: 22.15 hs.



C´MON C´MON



Con Joaquin Phoenix y Woody Norman. Dir: Mike Mills. SAM 13 años.

Cines del Centro: Sub: 20.00 hs.

DOWNTON ABBEY: UNA NUEVA ERA



Con Maggie Smith y Michelle Dockery. Dir: Simon Curtis. SAM 13 años.

Cines del Centro: Sub: 15.00, 17.30, 20.00 hs.

DOCTOR STRANGE 2: EN EL MULTIVERSO DE LA LOCURA



Con Benedict Cumberbatch y Elizabeth Olsen. Dir: Sam Raimi. SAM 13 años.

Cines del Centro: Cas: 14.50, 16.45, 17.30 hs. Sub: 19.50 hs.

Cinépolis: 4D Cas: 14.00, 16.40, 19.20 hs. 4D Sub: 22.00 hs; tras sáb, 00.45 hs. 3D Cas: 14.20, 15.00, 17.00, 17.40, 19.45, 22.30, 23.00 hs; tras sáb, 01.10 hs. 2D Cas: 14.40, 17.20, 20.00, 22.15, 22.45 hs; tras sáb, 00.20, 01.20 hs. 2D Sub: 16.00, 18.45, 21.30 hs; tras sáb, 00.10, 01.00 hs.

Hoyts: 3D DBOX Cas: 17.10, 20.00, 23.00 hs. 3D DBOX Sub: 14.20 hs. 3D Cas: 12.30, 13.15, 15.20, 16.10, 18.10, 19.00, 21.00, 22.15 hs; tras vie y sáb; 00.10, 01.00 hs. XD DBOX Cas: 14.00, 19.40 hs. XD DBOX Sub: 16.50, 22.30 hs. 2D Cas: 13.30, 14.40, 15.50, 16.20, 17.30, 19.25, 20.20, 22.00, 22.20, 23.10 hs; tras vie y sáb, 00.50 hs. 2D Sub: 13.00, 18.45, 19.10, 21.40 hs; tras vie y sáb, 00.10, 00.30 hs.



Nuevo Monumental: Cas: 14.20, 15.00, 16.50, 17.30, 19.20, 20.00, 22.00, 22.30 hs. Sub: 19.00, 21.30 hs.

Showcase: Cas: 14.10, 14.30, 15.10, 15.50, 17.05, 17.20, 18.00, 18.40, 20.20, 21.00, 21.40 hs. Sub: 14.50, 15.30, 16.30, 17.40, 18.20, 19.20, 20.40, 21.20, 22.20 hs.

EL HOMBRE DEL NORTE



Con Alexander Skarsgård y Anya Taylor-Joy. Dir: Robert Eggers. SAM 13 años.

Showcase: Sub: 19.15, 22.30 hs.



EN LA MIRA



Con Nicolás Francella y Gabriel Goity. Dir: Ricardo Hornos y Carlos Gil. SAM 13 años.



Cines del Centro: Cas: 15.00 hs.

Cinépolis: Cas: 22.30 hs, tras sáb, 00.30 hs.



Hoyts: Cas: 20.15 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 19.45 hs.



Showcase: Cas: 20.00, 22.25 hs.

JACK EN LA CAJA MALDITA



Con Ethan Taylor y Robert Nairne. Dir: Lawrence Fowler. SAM 13 años.

Nuevo Monumental: Cas: 21.45 hs.



LA CIUDAD PERDIDA



Con Sandra Bullock y Channing Tatum. Dir: Adam y Aaron Nee. SAM 13 años.

Cinépolis: Cas: 15.00, 17.30, 20.00 hs.



Showcase: Cas: 13.10, 16.35 hs. Sub: 19.25 hs.



LAS COSAS QUE NO TE CONTE



Con Bill Nighy y Annette Bening. Dir: William Nicholson. SAM 13 c/res.



Cines del Centro: Sub: 19.20 hs.

LOS TIPOS MALOS



Animación. Dir: Pierre Perifel. ATP.

Nuevo Monumental: Cas: 15.30, 17.40 hs.



Showcase: Cas: 14.25 hs.

SONIC 2



Con Jim Carrey y James Marsden. Dir: Jeff Fowler. SAM 13 años.

Cines del Centro: Cas: 15.00, 17.30 hs.

Cinépolis: Cas: 14.00, 16.30, 19.10, 21.45 hs.

Hoyts: Cas: 13.10, 14.10, 16.20, 17.10 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 14.40, 17.10, 19.40 hs.

Showcase: Cas: 13.40, 14.20, 16.25, 17.10, 19.55 hs.







¿Dónde están?

CINES DEL CENTRO

Shopping del Siglo.

CINÉPOLIS

Avenida Perón 5856.

El CAIRO

Santa Fe y Sarmiento.

HOYTS

Portal Rosario Shopping.

NUEVO MONUMENTAL

Peatonal San Martín 993.

SHOWCASE

Alto Rosario Shopping.





Música

BEATMEMO PUB



Oroño y Güemes.

Juan Gabino Jazz. Propuesta de jazz contemporáneo que suma diversos estilos del género con composiciones originales y también standards del jazz tradicional. Hoy, a las 21 hs.



Clan Farsante. Banda rosarina integrada por músicos con estilo propio y melodías e influencias de ritmos country, punk, gypsy, western, blues y rockabilly. Mañana, a las 21 hs.

Bonzo Morelli. El guitarrista rosarino de amplia trayectoria, se presenta en formato de cuarteto. Mié 11, a las 21 hs

BROADWAY



San Lorenzo 1223.

Márama. La banda de cumbia pop uruguaya vuelve a la ciudad. Mar 24, a las 21 hs.

C. C. ATLAS



Mitre 645.

Orquesta de Carlos Quilici. La banda se presenta junto a Leonel Capitano y Cholo Montironi anticipando nuevas obras propias del próximo disco. Sáb 14, a las 21 hs.



ECU

San Martín 750.

300 Años Solo Violín. Ciclo de Música Clásica con Elías Gurevich en violín y Jorge Horst en composición. Jue 12, a las 19.30 hs.

EL CÍRCULO



Laprida y Mendoza.

Tosca. Opera en tres actos con la música de Giácomo Puccini interpretada por ka Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario. Dir: David Del Pino Klinge. Vie 20 y mar 24, a las 20.30 hs. Dom 22, a las 19 hs.

LA COMEDIA



Mitre 958.

Rubén Rada. El cantante uruguayo presentará "A la vuelta de Japón", un show que repasa parte de su historia y anticipa algunas canciones de su próximo disco. Vie 13, a las 20.30 hs.



LA SALA DE LAS ARTES

Güemes 2985.



Los Decoradores. La banda vuelve a Rosario para presentar un nuevo encuentro de música y fiesta, con una selección de temas que pasarán por todos los discos de Los Redondos. Sáb 14, a las 20 hs.

METROPOLITANO

Alto Rosario.

La Oreja de Van Gogh. La banda española vuelve a Rosario en el marco del Tour “Un susurro en la tormenta”. Sáb 14, a las 21 hs.

PLATAFORMA LAVARDÉN



Mendoza 1085.

Fer Paziencia + Testa. Los dos músicos y compositores rosarinos confluyen en el marco del Ciclo Mucha Data. Mié 11, a las 21 hs.

Garupá. Joel Tortul , Julián Venegas y Homero Chiavarino presentan un repertorio con obras del maestro Ramón Ayala, reversionando en formato de trío parte de su cancionero. Vie 13, a las 21 hs.



Ella Es Tan Cargosa. La banda presenta su disco “Bellos años” (20 años de canciones) con Liverbird como banda invitada. Sáb 14, a las 21 hs.





Teatro



AUDITORIO FUNDACIÓN



Mitre 754.

Dos locas de remate. La historia narra el reencuentro de dos hermanas que se vuelven a ver las caras después de 20 años en un duelo divertido y desopilante. Soledad Silveyra Y Verónica Llinás juntas para hacer reír durante 80 minutos. Vie 13, sáb 14 y dom 15, a las 20 hs.



BROADWAY

San Lorenzo 1223.



Pablo Angeli. El humorista presenta su espectáculo "Luly, el tóxico de mi vida". Jue 12, a las 21 hs.

Desnudos. Obra de teatro de Doris Dorrie. Con la actuación de Gonzalo Heredia, Mercedes Scapola, Esteban Lamothe, Brenda Gandini, Luciano Caceres y Sabrina Rojas. Sáb 14, a las 20.30 hs.

CLUB FELLINI



Pellegrini y Entre Ríos.

25 años de humor. Nuevo unipersonal de Martín​​ Torres "La Yibré" en el que hace un repaso de su carrera y sus comienzos. Sáb de may, a las 21.30 hs.

CULTURAL DE ABAJO



Entre Ríos 579.

Apurate, hermoso traidor. Unipersonal escrito y protagonizado por la actriz Paula Luraschi y dirigido por Mauro Lemaire. La obra se basa en una noticia que alentó la escritura y puesta en escena de un hecho que interpela por su horror y su falta de trascendencia en los medios. Sáb de may, a las 21 hs.



LA COMEDIA



Mitre 958.

El milagro de Berlén 2. Espectáculo cómico musical dividido en diez actos donde se intercalan música en vivo en homenaje al grupo Apple, del cual José Alberto Berlén fue baterista, y pasos cortos de comedia picaresca que lo identificaron a lo largo de toda su carrera como actor. Dom 15, a las 20 hs.



LA MORADA



San Martín 771.



La Moribunda. Comedia trágica de Alejandro Urdapilleta en el que dos hermanas cuidan a la mayor que agoniza al otro lado de la casa. Una historia sobre el amor y la muerte. Sáb de may, a las 21.30 hs.

PLATAFORMA LAVARDÉN



Mendoza 1085.

Carne de Juguete. Obra de Gustavo Guirado con las actuaciones de Claudia Schujman, Edgardo Molinelli, Federico De Battista y Yanina Mennelli, quienes encarnan a los protagonistas de una historia que a 40 años sigue doliendo e incomodando. Jue 12, a las 21 hs.