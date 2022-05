El 3er Parlamento Plurinacional de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir se llevará a cabo en la localidad de Chicoana, en Salta, del 22 al 25 de mayo y participarán en él representantes de 39 Naciones indígenas. El Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, que organiza esta actividad, subrayó que la importancia de que el Movimiento "se abre a caminar con las diversidades indígenas la lucha por derechos y contra la violencia de género".

"Elegimos Salta por la dura situación en la que se encuentran nuestras hermanas en sus territorios Plurinacionales", afirmaron las organizadoras. Esa dura situación refiere, sobre todo, a los abusos sexuales o chineo y otras violencias que sufren las mujeres de los pueblos indígenas en el territorio salteño.

El 3er Parlamento abordará tres temas: "Guardianas de los territorios" y la Campaña #BastaDeTerricidio; Pluriversidad, y dentro de ella "la necesidad de repensar y crear propuestas que incluyan los saberes ancestrales y también bachilleratos populares Plurinacionales", y los tipos de violencias hacia las mujeres y diversidades indígenas y la Campaña #BastaDeChineo. Además, habrá talleres de autogestión, comunicación y derechos indígenas.



El primer Parlamento se hizo en 2018 en Ensenada, La Plata. De allí parte la consigna y la campaña #NosQueremosPlurinacional.

El segundo se hizo en 2019, en Las Grutas, Río Negro. Luego hubo un impasse impuesto por la pandemia de la covid-19.



Según informaron las organizadoras, el Parlamento de este año incluirá las diversidades del territorio para escucharles y parlamentar. "Focalizaremos en el fortalecimiento espiritual e interno del Movimiento (de Mujeres Indígenas por el buen vivir)" y contará también con la presencia de mujeres medicina de México y Gulumapu (la tierra mapuche del oeste).



Salta, la colonial

Precisamente, Seila Pérez, educadora sanitaria, investigadora de la Universidad Nacional de Salta e integrante del Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, destacó que la importancia del Parlamento radica en la "presencia y participación de voces para poder debatir, analizar, para poder planificar también". Añadió que "las voces de las mujeres", que suelen ser silenciadas, serán "protagonistas en ese espacio de participación de debates".

"Se vienen violando los derechos de las mujeres en los territorios", recordó respecto de las violencias que sufren particularmente las mujeres indígenas, pero que resiente la vida toda. De allí ese concepto que acuñó el Movimiento, el terricidio, recordó Pérez, “el exterminio sistemático de toda forma de vida tangible y espiritual”.

Adelantó también que en el encuentro de mujeres de los territorios "se va a denunciar en nombre de los pueblos", ya no serán denuncias individuales, personalizadas, con el riesgo que eso conlleva, sino la palabra grupal denunciando las violencias que se ejercen en la provincia, sobre todo en el norte salteño, "En esta Salta la linda, la colonial", donde se violan derechos.

Mujeres indígenas cuando se hizo la Caminata Basta de Terricidio, en 2021.

En este sentido Pérez informó que en los tres departamentos del norte salteño, Orán, San Martín y Rivadavia, los tres que contienen mayor cantidad de habitantes de pueblos originarios y donde se manifiestan más radicalmente los hechos de violencia, están movilizándose más de 50 mujeres para participar del 3° Parlamento. Estos tres departamentos son también los comprendidos en la emergencia sociosanitaria dictada por el gobierno provincial por el alto índice de niños y niñas fallecidos por desnutrición o causas vinculadas a ella.

Pérez recordó que en Salta habitan 14 pueblos originarios, diez de ellos tienen presencia en esos tres departamentos norteños. E incluso en la principal ciudad del norte provincial, Tartagal, hay habitantes de esos diez pueblos. Participarán, reseñó, integrantes de los pueblos Iogys, Weenhayeck, Guaraní, Simba Guaraní, Kolla, Qom, Chorote, Chulupí, Wichí. "Queremos que vengan de todos los pueblos", afirmó.

Y volvió al terricidio: "Hay un avance de la frontera agroganadera, del extractivismo, arrasando con nuestros territorios, con nuestras fuerzas míticas". "Ya no tenemos ni aguadas ni lagunas porque este modelo capitalista está arrasando". "También están envenenando, porque tenemos muchos niños, muchas niñas, que han muerto". "Que desmientan que esto no es genocidio por goteo". "Es un terricidio", insistió.

Y hay responsabilidad del Estado también, sostuvo, porque es el que "aprueba esta política de alimentación transgénica", de reemplazar la alimentación saludable por las barritas de soja. Y en todo esto no hubo consulta a los pueblos. "El Estado viola" los derechos de los pueblos originarios, aseguró. Y denunció "el saqueo y el envenenamiento con agrotóxicos a lo largo y a lo ancho del departamento San Martín". "Es gravísimo que sigan los desmontes para la siembra de soja".

"La importancia del Parlamento es que nos vamos a encontrar, nos vamos a abrazar, y todas las voces van a ser escuchadas", cerró.

Amenazas

La weichafe (guerrera, en mapuche) Moira Millán, también integrante del Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, que está en Salta colaborando con la organización del 3er Parlamento Plurinacional de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir, informó anteayer que recibió insultos y amenazas provenientes de "un reducto del poder que tiene miedo" que le dice que "nada tengo que hacer yo por las tierras salteñas, que no me meta, que ellos me pondrán en mi lugar".

"Mi lugar es donde hay sufrimiento, injusticias e impunidad, mi lugar es en donde debo sumar mi newen y mi püllü en una lucha que no sólo es digna y justa sino urgente y necesaria", afirmó antes de ratificar: "Vamos a hacer el 3er Parlamento Plurinacional de Mujeres y Diversidades Indígenas, les guste o no, sucederá, y allí acordaremos cómo abolir estos crímenes y resguardar a nuestra niñez".

Millán aseguró que está "protegida por las fuerzas de la Mapu, no les resultará fácil atacarme". E informó que el Movimiento tomó medidas de seguridad y se presentó "un hábeas corpus preventivo por el riesgo en el que me encuentro".



La weichafe recordó que hace años, recorriendo los territorios, supo "de una práctica aberrante llamada #chineo. Se trata de la violación de las niñas indígenas que tiene su origen desde la llegada de los españoles y que aún perdura. Los violadores de ayer gozaban de impunidad, la misma que tienen los violadores de hoy". Valiéndose de "La omisión del Estado, la complicidad de la sociedad racista, la indolencia de los propios hombres indígenas en suma, un país llamado #Argentina que aún no entiende que todas las vidas importan y que la niñez de todos los pueblos es sagrada".

Millán describió que estos violadores "Seleccionan a las niñas indígenas que están al borde de la pubertad, para estos criminales sus cuerpitas son trofeos. Trastornan sus vidas para siempre". Contó que caminando estos territorios escuchó los relatos sobre el temor de las niñas, "cuando menstrúan muchas lloran porque saben que su hora esta cerca, ya que pueden ser una de las elegidas para ser violadas. Algunas incluso al menstruar dejan de ir a la escuela, eligen desertar de su derecho a la educación para disminuir los riesgos".

"Estos criminales criollos tienen poder, influencias, protección de los gobiernos de turno y de las instituciones que deberían proteger a las niñas pero eligen proteger criminales", acusó. "Otras temen que sus propios padres por el alcoholismo, por la hambruna que padecen, las entreguen, es allí cuando es desgarrador ver la desprotección absoluta en la que se encuentran". Sin embargo, aún en ese contexto: "Andando estos territorios, de #Salta, #Jujuy, #Formosa, #Chaco, he tenido el honor de conocer mujeres indígenas valientes, sabias y verdaderas luchadoras, que no callan, que no se acobardan, que no se detendrán hasta que este crimen deje de existir".

Millán mencionó las demandas del Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir para abolir el chineo: "El chineo debe ser considerado un crimen de odio, con penas de máxima, debe ser imprescriptible, con embargo de los bienes del violador y un resarcimiento económico desde el estado a las víctimas. Justicia es que paguen con cárcel, tanto él como sus cómplices".

La organización del Parlamento es autogestiva. Quienes deseen ayudar económicamente con la organización de este 3er Parlamento pueden hacerlo en https://www.gofundme.com/f/solidaridad-por-el-parlamento-plurinacional, para colaboraciones de Europa; para colaboraciones desde Indoamérica/Latinoamérica, contactarse por correo electrónico a [email protected], y para ayuda desde Argentina, y obtener más información, dirigirse a: https://movimientodemujeresindigenasporelbuenvivir.org/tercerparlamento/