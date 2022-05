Pulitzer especial para los periodistas ucranianos que cubren la guerra y para el New York Times

El jurado que otorga los premios Pulitzer galardonó este lunes con una "mención especial" a los periodistas ucranianos por su "valor, aguante y compromiso" en la cobertura de la invasión por parte de Rusia.



El jurado consagró una "mención especial" a los periodistas de Ucrania durante el anuncio de los ganadores de la edición de 2022 de los prestigios premios que concede anualmente la Universidad neoyorquina de Columbia.

"El jurado de los premios Pulitzer se congratula de conceder una mención especial a los periodistas de Ucrania por su valor, aguante y compromiso con la verdad durante la despiadada invasión de su país por Vladimir Putin y su guerra de propaganda en Rusia", dijo la administradora de los premios Marjorie Miller.

Según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), una ONG internacional con sede en Nueva York, siete periodistas -tres de ellos ucranianos- han perdido la vida en Ucrania desde la invasión rusa iniciada el 24 de febrero.

El diario The New York Times se llevó tres galardones, uno de ellos en la categoría de información internacional por informar sobre las muertes civiles en los bombardeos aéreos liderados por Estados Unidos en Oriente Medio, en particular Irak, Siria y Afganistán.