El presidente del bloque de Diputados oficialista, Germán Martínez, se refirió este lunes a la interna de la coalición gobernante. “No nos tenemos que volver locos con el debate dentro del Frente de Todos (FdT)”, afirmó.

El diputado rosarino remarcó en declaraciones a Futurock que “no nos tiene que asustar la diversidad de posturas dentro de la coalición, que se plasma en nuestro gobierno; hay que ver como confluimos una fuerza política que tiene la capacidad de reivindicar todo aquello que está haciendo bien y que, al mismo tiempo, tengamos la capacidad de autocrítica necesaria para que modifiquemos aquellas cosas que no estamos haciendo del todo bien”.

Consultado por el discurso de la vicepresidenta brindado el viernes pasado en el marco del acto de condecoración académica en la Universidad de Chaco, señaló que “Cristina (Fernández de Kirchner) tiene desde siempre mensajes muy interpeladores, en su discurso hay elementos que nos tienen que interpelar positivamente”.

Sin embargo, aclaró: “No me da el piné para andar haciendo análisis del discurso de Cristina o del Presidente de la Nación (Alberto Fernández); tengo un rol institucional en el espacio parlamentario y no me toca a mí ser el juez de las palabras de Cristina, hay que ver cómo podemos traducir lo que ella dice en acciones concretas en el ámbito que cada uno se mueve”.



“Hay compañeros que tratan de poner el acento en lo que falta y otros que tratan de plantear que hay muchas cosas que estamos haciendo, hay que ir conciliando. La unidad es una responsabilidad colectiva. Si salimos del ‘ellos y nosotros’ interno, nos entendemos todos dentro un mismo espacio con la capacidad de articular para una resultante positiva”, agregó.



En ese sentido, señaló que “en este momento todos, el presidente, la vicepresidenta, cada militante, tenemos que evaluar cómo están nuestros niveles de cumplimiento con las expectativas del pueblo argentino en el año 2019, que también hay que decir que gran parte tuvo que ver con la pesadilla que vivió el pueblo argentino con Mauricio Macri”.

Por otra parte, con respecto al debate en el Congreso acerca de la actualización anticipada del Salario Mínimo, Vital y Móvil, propuesta por Máximo Kirchner, Martínez advirtió que "el mensaje político está claro, pero hay que ajustar los tiempos en la Comisión del Salario del Ministerio de Economía, está bien debatirlo, pero no es para tratarlo en el Congreso".

“Ojalá que con el objetivo compartido del Frente de Todos, de que el salario le gane a la inflación, esto pueda traducirse en una acción concreta”, concluyó.