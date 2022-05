El viernes pasado la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner realizó una conferencia magistral desde la Universidad Nacional del Chaco Austral (Uncaus), en donde recibió un doctorado honoris causa, y abordó distintas temáticas relacionadas a la crisis económica del país y del mundo.

En un tramo de su discurso, titulado "Estado, Poder y Sociedad: la insatisfacción democrática", la expresidenta rememoró los primeros pasos que le siguieron al triunfo de Alberto Fernández en las elecciones de 2019 y a la lista de nombres que en ese entonces se manejaba para terminar de conformar el que sería el primer Gabinete del flamante presidente.

En ese sentido, Cristina Fernández de Kirchner hizo mención a un "joven economista" que ella había propuesto para la Secretaría de Comercio, un área que depende del Ministerio de Desarrollo Productivo, a cargo de Matías Kulfas desde diciembre de 2019.

"(...) Le recomendé a un joven economista, que no es el que está actualmente de Secretario de Comercio Interior, que conste... le dije que fuera a verlo al Ministro para explicarle el proyecto que él tenía para la Secretaría de Comercio, y cómo había que armarla para lo que se iba a venir. Y me acuerdo que... es un joven economista muy bueno y con mucho expertise y mucho trabajo sobre regulaciones, monopolios, en fin, todas esas cosas... Y cuando fue a verlo, el Ministro le dijo: 'nooo, nosotros no vamos a hacer lo que hicieron ustedes. Esto va a ser diálogo, consenso, no vamos a intervenir. Ustedes tenían un criterio muy intervencionista'. Y ahí me di cuenta, un poquito más… y bueno, pusieron a otra persona, a otra compañera”.

Con el correr de los días se supo que el "joven economista" al que se refería la vicepresidenta era Hernán Letcher, director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) y frecuente colaborador de AM750 y Página/12.

En diálogo con Nora Veiras en Aquí, allá y en todas partes, Letcher se refirió este lunes a esa semana de noviembre de 2019 en la que se reunió con el por entonces futuro ministro Matías Kulfas y a la propuesta que contemplaba el ataque a la inflación y que fue finalmente fue rechazada.

"Les pareció que se metía demasiado en la discusión del sector privado”, detalló, en AM750.

"El plan original retomaba lo que había hecho Augusto Costa en la Secretaría de Comercio cuando Cristina Kirchner era presidenta”, agregó, para luego ahondar en las principales diferencias de criterio que mantiene con la política económica que desde 2019 lleva adelante el gobierno de Alberto Fernández.

"Soy de los que creen que a los agentes económicos se los disciplina. La economía argentina no funciona por incentivos, sino por tensión”, afirmó.



Por lo tanto, sostuvo, “esta es una discusión política y se trata de cómo abordar un problema que nos aqueja a los argentinos y que evidentemente es multidimensional, pero que también requiere que alguien le ponga el cascabel al gato, y ese alguien es el Estado”.

Asimismo, el sábado, esta vez en el programa De Haberlo Sabido, el economista agregó que su plan original tenía varias claves, pero que la principal era volver al “control territorial” de precios en el marco del programa Precios Cuidados.

En ese sentido señaló que, en este momento, Precios Cuidados "no está funcionando”. Y aseguró que desde la Argentina "hay una subestimación fenomenal” de lo que significa el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania a la hora de mensurar el impacto inflacionario.

“Este problema creo que es el que hoy atraviesa sustancialmente la dinámica inflacionaria en la Argentina, y a eso agréguenle la dinámica oligopólica”, concluyó.